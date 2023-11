Co czwarty kobiecy biznes chce wyjść za granicę. Zbadano, jak chcą się rozwijać polskie przedsiębiorczynie

Fundacja SPS przeprowadziła ankietę, w której zapytała respondentki, jakie okoliczności skłoniłyby je do uruchamiania biznesu w Polsce. Według zapytanych, byłyby to w pierwszej kolejności niższe składki ZUS (30%), mniejsze podatki (15%), dofinansowanie na start (13%) oraz czasowe zwolnienie ze składek ZUS (11%). Jedną na trzy ankietowane przed założeniem własnego biznesu powstrzymuje obawa o utratę stabilizacji, którą poniekąd gwarantuje praca na etacie. Spośród kobiet, które już mają lub planują założyć firmę, aż 25 proc. zamierza działać na polu międzynarodowym. Badanie to zostało przeprowadzone w związku z nadchodzącą XV edycją konkursu SPS Bizneswoman Roku.

Konkurs ten już od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Uwagę zwraca nacisk kładziony w tym roku na kwestię wysokości składek odprowadzanych do ZUS. Nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż wysokość tych świadczeń jest ogólną bolączką polskich przedsiębiorców i nie dotyczy wyłącznie kobiet.

- W odpowiedziach ankietowanych na temat tego, co z ich perspektywy byłoby największym wsparciem na początku prowadzenia własnej firmy, pojawia się kwestia wysokości składek ZUS. Jest to temat obecnie mocno aktualny z racji złożonego przed paroma dniami w Sejmie projektu zmiany dotychczasowych przepisów i wprowadzenia dobrowolnych opłat ZUS dla przedsiębiorców. Temat ten budzi emocje i niemałe kontrowersje, także wśród ekspertów, jednak z pewnością zagadnienie wysokości tych należności jest bardzo istotne dla przedsiębiorców oraz przedsiębiorczyń i warto podejmować publiczną debatę na ten temat – tłumaczy Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu SPS Bizneswoman Roku.

A jak wyglądają blokady, które najczęściej powstrzymują kobiety przed założeniem własnej firmy? Z pewnością największą z nich jest obawa przed utratą stabilizacji finansowej, którą daje wykonywanie pracy etatowej. Nie jest to jednak jedyna przyczyna. Wśród barier kobiety wymieniają również brak środków finansowych na początek działalności, brak pewności siebie, brak znajomości przepisów, biurokrację, a także strach przed potencjalną porażką.