Darjeeling Express - restauracja, która zatrudnia wyłącznie kobiety. Jak sobie radzi?

Gotowanie łączy

Pochodząca z Indii właścicielka restauracji, Asma Khan, przyjechała do Wielkiej Brytanii w 1991 roku. Od początku poszukiwała zajęcia, które pomoże ukoić tęsknotę za rodziną. Gotowanie było symbolem tradycji wyniesionych z domu. – Pomogło mi poczuć, że nie jestem tak bardzo odseparowana od moich najbliższych. Stało się dla mnie pomostem łączącym mnie ze wspomnieniami, z pięknymi czasami dzieciństwa – mówi w reportażu dla BBC.

– Kiedy serwuję Lachedar Paratha (tradycyjny warstwowy placek z indyjskiej mąki – przyp. red.), przypominam sobie i gościom mojej restauracji naszą rodzinną tradycję, kiedy to danie serwowano w każdą niedzielę, święta i podczas uroczystości weselnych – opisuje, jednocześnie przyrządzając potrawę i dodając do niej kolejne składniki. – Musisz być bardzo cierpliwy i delikatny, by osiągnąć właściwy efekt – dodaje, bardzo powoli dolewając wodę do ciasta i wyrabiając je łagodnie poprzez naciskanie opuszkami palców.

3-pokoleniowe rodziny żywione przez kobiety

Równie starannie do kwestii przygotowywania posiłków podchodzą pozostałe pracownice restauracji Darjeeling Express. – Tam, skąd pochodzę, kobiety od zawsze karmiły swoje rodziny, czasem nawet i trzypokoleniowe – podkreśla Asma Khan. – Ja sama wszystkiego nauczyłam się od mojej mamy, ponieważ można powiedzieć, że dorastałam w kuchni. Pochłaniałam wszystkie zapachy, aromaty i smaki przygotowywanych przez mamę potraw – wspomina.

Kobiety zatrudnione w jej kuchni nauczyły się gotowania dokładnie w ten sam sposób, nie tylko obserwując, ale i aktywnie uczestnicząc w procesie przygotowywania potraw w swoich rodzinnych domach. Dzięki temu założycielka restauracji ma pewność, że dania serwowane w jej kuchni spełniają odpowiednie standardy, jeśli chodzi o smak, ale i powstają z zachowaniem tradycji, tak ważnych dla rodzin pochodzących z Indii.