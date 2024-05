Caroline Baudino: Nie bądźmy niewidzialne po pięćdziesiątce

Konkretny plan i dobra organizacja pracy

Choć jej cechy charakteru, a także konsekwencja w działaniu i żelazna dyscyplina przyczyniły się do osiągniętego sukcesu, ambitna influencerka podkreśla też, że takie wyniki nie byłyby możliwe bez wparcia ze strony jej męża. Podczas gdy ona zaczynała swoją działalność w sieci, jej partner stracił stałą pracę, co z perspektywy okazało się zbawienne, ponieważ zyskał przestrzeń na wspieranie jej aktywności. – Zapytał, czy na pewno tym chcę się zajmować i zamienić moją działalność w nasz wspólny biznes, co ja oczywiście natychmiast potwierdziłam – wspomina. – Mąż powiedział, że aby to wszystko się powiodło, potrzebujemy konkretnego planu i dobrej organizacji pracy – podkreśla.

Wprawdzie sukces okazał się osiągalny, jednak to nie on stanowił główny motor napędowy aktywności Caroline Baudino. – Byłam odrobinę znudzona moimi wcześniejszymi zajęciami. Chciałam po prostu znaleźć nowe, ciekawe hobby, które dostarczy mi trochę radości, ale i pozwoli zarobić jakiekolwiek pieniądze na zakupy czy podróże – wspomina.

Sześciocyfrowe kwoty co miesiąc

Efekty przerosły oczekiwania. Każdego miesiąca na konto influencerki wpływają sześciocyfrowe kwoty, pochodzące ze współpracy z wiodącą platformą sprzedażową na świecie, a także z regularnych publikacji w mediach społecznościowych, produkcji podcastu „Coming In Hot”, aktywności za pośrednictwem strony internetowej, działalności reklamowej oraz wystąpień w charakterze mówczyni motywacyjnej. – Rozpoczynaliśmy od dochodu równego zeru, natomiast obecnie co miesiąc odnotowujemy wpływy rzędu 1.5 miliona dolarów – wylicza mąż Baudino.

W budowaniu godnej zaufania marki pomogło też wcześniejsze doświadczenie zawodowe obecnej bizneswoman, która tuż po ukończeniu szkoły aktorskiej otrzymała rolę w hiszpańskiej operze mydlanej. – Nauczyłam się pracy przed kamerą, a także opanowywania własnego stresu mimo ogromnej presji ze strony całej ekipy filmowej – wspomina.

Czas dla kobiet po 50.

Jednocześnie była aktorka podkreśla, że niezależnie od wcześniejszych doświadczeń zawodowych warto znajdować zainteresowania i pasje, które pozwolą na nowo definiować swoją karierę, również w dojrzałym wieku. Na swoje rówieśniczki patrzy z podziwem. – Uważam, że kobiety wykazują się coraz większą inicjatywą i w wieku lat 50 nie są już niewidzialne, jak to bywało wcześniej – zauważa. – Mając tak bogate doświadczenia życiowe: rodzinę, małżeństwo, być może nie zawsze udane, rodziców w podeszłym wieku, prawdopodobnie chorujących, mamy o wiele więcej do zaoferowania niż młodsze od nas osoby. Sądzę, że takich kobiet jak ja będzie w przestrzeni publicznej coraz więcej i bardzo mnie to cieszy – przyznaje.