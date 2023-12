Drzemka pomaga regenerować mózg, a brak snu jest gorszy niż depresja

Nieleczona depresja tworzy w mózgu większe szkody niż wiek

Dr Michał Skalski, założyciel pierwszej w Polsce Poradni Leczenia Zaburzeń Snu zgadza się z wynikami wspomnianych badań, ale zwraca też uwagę, że zarówno zbyt dużo, jak i zbyt mało snu niekorzystnie wpływ na mózg, a także na zdrowie.

Okazuje się także, że dla mózgu człowieka, równie niebezpieczna jak brak snu jest nieleczona depresja.

- Jeżeli chodzi o zaniki mózgu, to tak naprawdę większe szkody wytwarza depresja niż sam wiek. W przypadku tej choroby udowodniono, że negatywnie wpływa ona na kondycję tego organu. Przypadłość jaką jest depresja wiąże się z bezsennością, a to powoduje ogromny stres dla organizmu. Dlatego teraz polecamy pacjentom robienie tego, co lubią. Leżenie w łóżku na siłę nie pomaga, lepiej na przykład poczytać książkę, czy pooglądać telewizję. Robić coś atrakcyjnego, ale najważniejsze, żeby spędzać czas poza łóżkiem - tłumaczy.

Jaka drzemka jest zdrowa?

Aby nawyk, jakim jest krótka drzemka był zdrowy, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie może trwać dłużej niż 30 minut. Naukowcy zbadali, że jeśli śpimy od godziny do trzech, to po przebudzeniu nasza wydajność widocznie spada. Ważne jest też, by decydować się na odpoczynek w pierwszej połowie dnia, po to, by nie skutkował on bezsennością w nocy.