Torty wykonane przez Joannę Banad Archiwum prywatne

Dlaczego masło MUSI BYĆ zimne?

Cukiernictwo to chemia i fizyka, co niektórych onieśmiela, a innych na tyle wkurza, że to bagatelizują, nie stosując się do końca przepisów i zaleceń. Podchodzą do tematu jak do gotowania wytrawnego, czyli „na oko”. Tu się to nie sprawdzi. Cukiernictwo to relaks, świetna zabawa, często sztuka, ale to także gra z zasadami, które faktycznie prowadzą do najlepszych rezultatów. Temperatura użytych składników jest bardzo istotna, bo to, jak ciasto będzie zachowywać się w piekarniku często od niej zależy. Składniki w temperaturze pokojowej zapewnią naszym wypiekom równomierny wzrost, bez gwałtownych różnic temperatur. Zimne masło (a właściwie gwałtownie parująca z niego woda) natomiast, szczególnie w przypadku kruchych lub listkujących ciast sprawi, że nic nie będzie wyciekać, kurczyć się i będzie delikatne.

Wiele osób lubi gotować, ale nie lubi piec i robić deserów — pani chce zmieniać to podejście.

Tak, wierzę w przyjemność wynikającą ze zrobienia czegoś własnoręcznie. A jeśli tym czymś ma być pyszne ciasto, którym można się podzielić, sprawić komuś (lub sobie) przyjemność, to tym lepiej! Mój newsletter z przepisami nie bez powodu nazywa się Wypiekoterapia - w czasie pandemii wiele osób zainteresowało się wypiekami, bo to zajęcie było przyjemnym wyzwaniem prowadzącym do pysznych efektów, a przy okazji odciągało myśli od covidowej rzeczywistości. Pieczenie wymaga skupienia i bycia tu i teraz. W czasach ciągłych dystrakcji to coś niespotykanego!