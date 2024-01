Światowy Dzień Pizzy. Polacy mają oryginalne motywacje do jedzenia tego dania

Pizza to symbol włoskiej kuchni i danie, bez którego wielu ludzi na całym świecie nie wyobraża sobie swojego menu.

Światowy Dzień Pizzy obchodzony jest 17 stycznia. Ta data nie jest przypadkowa: tego dnia przypada uroczystość świętego Antoniego Opata — patrona m.in. ognia i związanych z nim zawodów. Szczególna celebracja dzisiejszego święta ma miejsce w Neapolu. Tamtejsi piekarze zajmujący się produkcją znanych na całym świecie placków mają 17 stycznia pół dnia wolnego od pracy — w związku ze świętem swojego patrona. To właśnie neapolitańczycy zainicjowali obchody celebrowanego w styczniu Światowego Dnia Pizzy.

Światowy Dzień Pizzy ma konkurencję

9 lutego z kolei od kilku lat obchodzone jest konkurencyjne święto — Międzynarodowy Dzień Pizzy, bardziej popularny niż styczniowe uroczystości przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W Polsce oba dni celebrowane są podobnie — restauracje z włoską kuchnią i pizzerie zachęcają klientów do odwiedzin promocjami cenowymi, a dostawcy jedzenia na zamówienie przypominają w komunikatach reklamowych, że 17 stycznia i 9 lutego to dni, w których po prostu trzeba zjeść pizzę.

Patrząc na wyniki różnych badań, nietrudno zauważyć, że Polaków do jedzenia pizzy wcale nie trzeba jednak szczególnie zachęcać. Sztandarowe danie włoskiej kuchni króluje w rankingach potraw, które najczęściej wybiera się we włoskich restauracjach w Polsce, zamawia w tzw. dostawie, a nawet wybiera jako posiłek podczas wakacyjnych wojaży.

Kalorie to nie problem

Do pałaszowania włoskiego przysmaku Polaków nie zniechęca jego wysoka kaloryczność. Przeciętnie rzecz ujmując: najmniej kalorii ma 100-gramowy kawałek pizzy wegańskiej — poniżej 200. Porcje pozostałych rodzajów smakołyku, w zależności od dodatków, liczą średnio 250 kalorii. Najczęściej wybierana przez Polaków pizza margherita ma około 230 kalorii w jednej porcji. Biorąc pod uwagę te liczby, nietrudno ustalić, że decydując się na zjedzenie całej pizzy o przeciętnym rozmiarze (średnica 32 cm) — co ważne: na cienkim cieście — należy liczyć się z tym, że w najmniej kalorycznej wersji będzie miała ona co najmniej 1000 — 12000 kalorii. To połowa dziennego zapotrzebowania energetycznego kobiety prowadzącej siedzący tryb życia.