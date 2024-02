Tłusty czwartek. Ile musi kosztować w tym roku dobry pączek? Magda Gessler wyjaśnia

Czytaj więcej Handel Lidl wycofuje pączki ze sprzedaży. Nie były wegańskie Tuż przed Tłustym Czwartkiem Lidl musiał wycofać ze sprzedaży jeden z rodzajów pączków. Oznaczone jako wegańskie zawierały bowiem składnik, którego być w nich nie powinno.

1 pączek = 150 pajacyków

I choć tradycja podpowiada, aby w tym dniu skusić się co najmniej na jednego pączka, to dla osób dbających o linię może to oznaczać konieczność spalenia nabytych w ten sposób kalorii i odbycia w związku z tym dodatkowego treningu. – Żeby spalić jednego pączka, należałoby biegać 45 minut, albo zrobić 150 pajacyków, wchodzić po schodach przez 20 minut, lub ćwiczyć w średnim tempie na orbitreku przez 50 minut – wymienia Aleksandra Kubacka-Biel.

Nie oznacza to jednak, że należy z takiej przyjemności zrezygnować, zwłaszcza jeśli głęboko wierzy się w tę tradycję. Dietetyczka proponuje, aby podejść do tego w sposób rozsądny i zaplanować te dodatkowe kalorie w formie jednego z posiłków spożywanego w wyznaczonej do tego porze. – Jeśli zaplanujemy sobie pączka w czwartkowym menu, to najlepiej będzie, gdy zastąpimy nim drugie śniadanie albo podwieczorek, zachowując dotychczasowe godziny posiłków – rekomenduje. – Nie polecam go spożywać na śniadanie, ani kolację, ponieważ spowoduje senność i szybki spadek glukozy we krwi, lepiej zjeść go w ciągu dnia – doprecyzowuje.

Mniej kalorii – czy to możliwe?

Istnieją też sposoby na zredukowanie kaloryczności spożywanych pączków i delektowanie się ich smakiem z nieco mniejszymi wyrzutami sumienia. – Szukając mniej kalorycznych zamienników można wybierać pączki pieczone, bez polewy lukrowej czy karmelowej, bez nadzienia, mini pączki – wymienia Aleksandra Kubacka-Biel. – Z doświadczenia psychodietetyka zachęcam do zaplanowania sobie tych dodatkowych kalorii w menu jako posiłku, nie kierowania się spontanicznymi decyzjami, głodem, namową koleżanki, czy brakiem asertywności. Łatwiej będzie przejść przez ten trudny dla wielu osób dzień, bez wyrzutów sumienia, stresu z tym związanego, nadprogramowych kalorii, wzdętego brzucha czy zgagi – rekomenduje właścicielka Poradni Dietetycznej Zielony Pieprz.

Wprawdzie pączki nie należą do grupy produktów zalecanych przez dietetyków, to jednak przy rozsądnym podejściu do spożywanych w tłusty czwartek posiłków, takie odstępstwo od codziennej zbilansowanej diety nie musi negatywnie wpłynąć na ciężko wypracowaną treningami i regularnym zdrowym żywieniem sylwetkę. – Pączek o gramaturze 70g, czyli o standardowej wielkości ma prawie 300kcal, niewiele białka (5g), ale za to sporo niezdrowych tłuszczów nasyconych (5,3g), oraz cukrów prostych, co plasuje go w grupie produktów niezalecanych w diecie – zastrzega Aleksandra Kubacka-Biel. – Jeśli jednak tłusty czwartek jest jedynym dniem w roku, kiedy zjadasz pączka, to nie wpłynie on negatywnie na twój profil lipidowy, krzywą glikemiczną, zawartość tkanki tłuszczowej czy masę ciała. Wszystko zależy od ilości, więc nawet jedząc zdrowo na co dzień, nie musisz się przejmować jednym pączkiem zjedzonym w ten wyjątkowy dzień – dodaje.

Wyjątkowe doświadczenie

– Ludzie chcą w tym dniu doświadczyć czegoś wyjątkowego, nadzwyczajnego – potwierdza również Magda Gessler – W bardzo znanych sieciach, z których korzystają młodzi ludzie, ku mojemu zdziwieniu dowiedziałam się, że kawałek tortu kosztuje 44 złote. Nasz pączek, wyrabiany ręcznie, na miejscu, kosztuje 22 złote, natomiast jeśli chcemy mieć dobre auto, dobry ciuch, dobrą torebkę, to z jakiegoś powodu te ceny są na określonym poziomie. Nie hamuje to popytu, a wręcz nakręca go jeszcze bardziej. Lepiej zjeść jednego dobrego pączka niż 12 byle jakich – dodaje.