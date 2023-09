Pogromczyni glejaka. Profesor Bożena Kamińska-Kaczmarek o swojej pracy i życiu prywatnym

Kiedy skupiliśmy się na interakcji komórek nowotworowych guzów mózgu z wybranymi komórkami ze środowiska nowotworu, zaczęliśmy nagle rozumieć, na czym polega przeprogramowanie - jak komórki nowotworowe w bardzo sprytny sposób unieczynniają naturalny układ odpornościowy i naturalną obronę organizmu. To był przełom. Pracowaliśmy na guzach mózgu. Skupialiśmy się na komórkach odpornościowych, które znajdują się w mózgu. Co nam pomogło? Nowe narzędzia badawcze. Jak tylko pojawiało się coś na świecie, próbowaliśmy od razu wprowadzać to w Polsce.

Chcieliśmy zrozumieć, jak zachowują się pojedyncze komórki w guzie, jak między sobą oddziałują. Jak „rozmawiają ze sobą” poprzez czynniki, które produkują. To dopiero dało nam dość pełny obraz problemu i pokazało, gdzie są cele terapeutyczne. Okazało się, że niekoniecznie musi to być komórka nowotworowa, ale może to być środowisko, w którym się znajduje. To zapoczątkowało nowe podejście. Podjęliśmy próby opracowania terapii, która celowałaby w interakcje między komórką nowotworową a środowiskiem. Zmieniając środowisko, odblokowujemy układowi odpornościowemu możliwość działania.

Czy to prawda, że codziennie w każdym z nas rozwijają się komórki nowotworowe, ale system odpornościowy je zabija i dopiero kiedy szwankuje, rozwija się nowotwór?

Rzeczywiście jest tak, że komórki nowotworowe pojawiają się w organizmie cały czas. Ciało jest jednak wyposażone w systemy naprawy, które do pewnego momentu potrafią temu zaradzić. Tym, co sprawia, że komórka nowotworowa łatwiej się im „wymyka” spod kontroli, są różne czynniki zewnętrzne osłabiające układ odpornościowy. Podejrzewa się, że jednym z nich jest między innymi depresja. Zawsze jednak jest tak, że to w samej komórce jest to coś, co daje jej moc wspomnianego wymknięcia się. To ona w pewnym momencie cofa się w rozwoju do stanu, w którym układ odpornościowy przestaje ją rozpoznawać. Wytwarza czynniki, które mówią układowi odpornościowemu „ja nie jestem groźna”. Brzmi to trochę jak bajka, ale my w tej chwili jesteśmy pewni, że tak się dzieje. Badania pokazują, że komórki nowotworowe produkują czynniki aktywnie wyłączające poszczególne elementy układu odpornościowego. Krótko mówiąc: oszukują go i dlatego on przestaje je zwalczać.

Te osiągnięcia na pewno pochłaniają mnóstwo czasu. Czy nie brakuje go pani na życie prywatne?

Ja uwielbiam pracować. W pracy czuję się najlepiej. Mam męża, który również jest utytułowanym naukowcem. Syn ukończył Oxford. Można powiedzieć, że nauka jest tym, co nas łączy i wszyscy rozumiemy, na czym polega. Wspieramy się. Udało mi się zachować równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym. Nauka nigdy nie była dla mnie obciążeniem.