Jessica Alba uruchamia firmę producencką Lady Spitfire. Będzie realizować ważną misję

Ułatwić realizację marzeń

Aktorka i przedsiębiorczyni, po zbudowaniu wiodącej marki towarów konsumpcyjnych The Honest Company, wkracza w przestrzeń produkcji filmowej i telewizyjnej, wprowadzając na rynek Lady Spitfire. – Jestem podekscytowana i szczęśliwa, że na tym etapie mojego życia i kariery mogę stworzyć Lady Spitfire, otwierając tym samym nowy, fascynujący rozdział – mówi. – Przedefiniowywanie sposobu, w jaki kobiety i przedstawicielki mniejszości są prezentowane za pomocą historii, to moja pasja. Wierzę, że ani moje dzieci, ani kolejne pokolenia nie powinny borykać się z takimi barierami, jakich doświadczyłam ja sama. Zainspirowana bohaterami, na których ramionach pokornie się opieram, czuję, że moim obowiązkiem jest ułatwienie realizacji marzeń i wykorzystywania potencjału jaki tkwi w kobietach i reprezentantach mniejszości narodowych, zwłaszcza, że sama jestem jedną z nich – wyznaje Jessica Alba.

Reklama

Nowo powstała firma produkuje obecnie drugi sezon serialu poświęconego remontom domów Honest Renovations. Nastepnie Jessica Alba wystąpi w roli gwiazdy i producentki w filmie Trigger Warning, którego premiera będzie miała miejsce latem tego roku. W planach jest też produkcja sportowa Flash Before the Bang.

Przełamywanie barier

Partnerem biznesowym Alby jest producent Tracey Nyberg. Duet planuje współpracę z różnorodnymi artystami w celu produkcji nowoczesnych, wartościowych treści służących przełamywaniu barier i poświęconych historiom kobiet, zwłaszcza tych reprezentujących mniejszości narodowe i kulturowe.

Jako doświadczony producent, Nyberg ma na swoim koncie między innymi pracę nad nominowanym do Złotych Globów serialem Lessons in Chemistry oraz dostępnym na jednej z wiodących platform streamingowych Your Place Or Mine. Wcześniej współpracował też z firmą Mythology Entertainment, efektem czego były takie produkcje jak: Ambulance, The House With A Clock In Its Walls, Ready or Not. Z kolei pod szyldem Temple Hill, pracując jako producent wykonawczy, stworzył między innymi hity Safe Haven czy The Longest Ride.