Program edukacyjno-mentoringowy „Nowa TY w IT. Profesjonalizm nie ma płci” jest skierowany do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od doświadczenia czy wykształcenia. Zapisy do pierwszej edycji ruszyły 4 kwietnia 2023 r. Zarejestrowani mieli czas do 25 kwietnia 2023 r. na przejście bezpłatnego kursu online zakończonego testami. Spośród ponad 300 kursantów, którzy zdali testy na poziomie co najmniej 80 proc. i wykonali dodatkowe zadania, wyłoniono 40 uczestników obozu szkoleniowego, który trwał od 15 maja do 15 września. W tej części uczestnicy mieli możliwość wyboru i rozwijania umiejętności w trzech obszarach: analizy biznesowej, testingu i zarządzania projektami. W tym etapie wyłoniono 23 osoby, które otrzymały możliwość odbycia stażu w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Ze względu na duże zainteresowanie kurs online jest nadal dostępny dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat nietechnicznych zawodów w branży IT. Rejestrować można się na stronie internetowej projektu. Do tej pory na kurs zgłosiło się ponad 4 tysiące osób.

– W ramach programu nasi eksperci pomagali uczestnikom rozpocząć przygodę w świecie IT. Naszym celem jest pomoc szczególnie kobietom, które chcą się przebranżowić i rozpocząć karierę zawodową w branży nowych technologii, a zwłaszcza tym, które wracają po dłuższej przerwie do pracy czy czują się wypalone zawodowo. Wiele kobiet zastanawia się nad tym, czy posiada odpowiednie kompetencje potrzebne na danym stanowisku. Wspólnie chcemy znaleźć mocne strony uczestniczek i udowodnić im, że kompetencje cyfrowe są niezależne od płci – powiedziała Katarzyna Blachowicz, zastępczyni dyrektora COI, pomysłodawczyni projektu.

Start kolejnej edycji programu jest przewidziany na pierwszy kwartał 2024 r.