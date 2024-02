Lista obrazów byłej królowej Danii jest imponująca. Podobnie jak lista jej talentów

Osobisty prezent od królowej

Z opublikowanego oświadczenia kopenhaskiego domu aukcyjnego Bruun Rasmussen wynika, że prace 83-letniej byłej monarchini można oglądać na różnych wystawach, natomiast możliwość zakupu jednego z jej obrazów zdarza się rzadko.

Obraz pochodzi z 1988 roku i to właśnie wtedy ówczesna królowa Danii zaczęła oficjalnie prezentować swoje dzieła na wystawach. W prezencie od królowej otrzymał go ówczesny marszałek dworu Hans Sølvhøj (1919–1989) – Lista obrazów byłej monarchini jest imponująca – przyznaje Niels Boe-Hauggaard, przedstawiciel domu aukcyjnego Bruun Rasmussen, kierownik katedry sztuki współczesnej – Natomiast możliwość zakupu tych dzieł stanowi prawdziwą rzadkość. Jedynie kilka obrazów zostało dotychczas wystawionych na sprzedaż i dzieje się to tylko dlatego, że pochodzą one z prywatnych kolekcji osób, które znały lub znają królową osobiście – tłumaczy.

Obraz został wykonany techniką akrylu na płótnie i przedstawia motywy nawiązujące do widoków przyrody – Królowa najwyraźniej czerpała inspirację ze świata natury, przedstawiając go na swój własny sposób. To bardzo personalny, artystyczny wszechświat – dodaje Boe-Hauggaard.