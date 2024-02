Bed rotting: sposób na relaks czy ucieczka przed problemami?

Bed rotting a jakość snu

Choć eksperci zauważają, że takie momenty obniżonej aktywności i tymczasowej izolacji od świata zewnętrznego wiążą się z wieloma korzyściami dla osób przytłoczonych codziennymi obowiązkami i nadmiernie eksponowanych na kontakty z otoczeniem, to jednak zwracają uwagę na pewne zagrożenia płynące z takiego trybu życia. Jeśli taki stan przedłuża się, może to negatywnie wpływać na nastrój danej osoby, prowadzić do apatii i braku chęci powrotu do regularnych aktywności – Zalecam czujność i unikanie takich praktyk na dłuższą metę, niezależnie od tego, jak przyjemne mogą wydawać się na początku – zastrzega cytowany przez CNN Simon A. Rego, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych w Albert Einstein College of Medicine – Zaleganie w łóżku przez więcej niż kilka dni i odmawianie jakiejkolwiek aktywności może oznaczać, że dana osoba boryka się ze stresem lub nawet z początkiem depresji – alarmuje.

Jednorazowe czy krótkotrwałe epizody zaszycia się we własnym pokoju, owinięcia kołdrą i spędzania czasu na ulubionej lekturze, przegryzaniu przekąsek czy słuchaniu muzyki mogą być formą regeneracji i dbałości o siebie. Przedłużanie takiego stanu ma jednak negatywny wpływ nie tylko na nastrój danej osoby, ale i na jakość snu. Zatarcie granicy między nocnym wypoczynkiem a aktywnością w ciągu dnia sprawia, że trudno o dobry jakościowo sen, ponieważ epizody licznych drzemek o dowolnych porach i brak jakiegokolwiek wysiłku sprawiają, że w nocy potrzeba snu praktycznie zanika.

Miejsce dla „serdecznego tak”

Gdy taki stan trwa niepokojąco długo i trudno namówić osobę do wyjścia z domu, nawiązania relacji z bliskimi w czasie rzeczywistym czy po prostu podjęcia aktywności innej niż leżenie w łóżku, warto skonsultować się ze specjalistą, aby ustalić, czy sytuacja ta nie wiąże się z głębszymi, nie uświadomionymi dotychczas problemami.

Jeśli natomiast potrzeba odpoczynku po trudnym tygodniu w pracy, szkole czy na uczelni bierze górę i należy zwyczajnie naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami ograniczając aktywności do minimum i postępując w zgodzie z tym, co w danej chwili dyktuje organizm, to jednak warto wsłuchać się w ten głos pozwalając sobie na lenistwo i spędzenie czasu tylko we własnym towarzystwie. Bez konieczności zakładania eleganckich ubrań, nakładania makijażu czy uczestnictwa w spotkaniach, na które w danym momencie po prostu brakuje energii. Być może sporadyczne epizody bed rotting pozwolą, jak pisała Natalia de Barbaro, zrobić miejsce dla „serdecznego tak” następnego dnia.