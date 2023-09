Dojrzałość? Wreszcie w cenie!

Polska też nie odstaje na tym tle. Grażyna Torbicka miała 57 lat, gdy dołączyła do grona ambasadorek L’Oréal Paris. W pokazach nieistniejącej już marki Bohoboco obok młodych modelek chodziła 80-letnia aktorka teatralna Helena Norowicz. Kilka miesięcy temu do modelingu z sukcesem wróciła 56-letnia Bogna Sworowska – pierwsza polska modelka na okładce amerykańskiego „Playboya”. Od ponad 10 lat w kampania modowych i kosmetycznych marek regularnie możemy podziwiać 64-letnią Lidię Popiel.

Czy to koniec kultu młodości?

Przez dekady świat mody i reklamy podsycał w społeczeństwie obsesję na punkcie młodości. Czasopisma wypełnione były nierealistycznymi zdjęciami modelek i modeli. Kobiety przekonywano, że istnieją idealne wymiary ciała, do których należy dążyć. I że piękna twarz, to twarz bez zmarszczek. Dziś American Apparel zatrudnia 62-letnią modelkę jako twarz i ciało reklamujące ich bieliznę. Kobiety 50+ pojawiają się w kampaniach zarówno produktów luksusowych z najwyższej półki, jak i taniej mody fast fashion. Co więc takiego się stało, że marki modowe i kosmetyczne nareszcie zaczęły dostrzegać dojrzałe kobiety i to do nich kierują swoje produkty?

„Nadszedł dzień buntu - mówi Lidia Popiel. - My, kobiety po 50-tce, 60-tce, nie damy sobie już mówić, co przystoi w naszym wieku. Najmocniej akcentujemy to sposobem ubierania się. Nowy trend zauważyły firmy odzieżowe i wzmocniły swoją komunikację dla starszej generacji, przenosząc z życia hasła sprzeciwiające się wykluczeniom silversów. Jasne – marketing. Ale podjęcie tematu przez maistreamowe firmy oswaja ludzi z trudnym tematem i powoduje, że o tym się myśli. Kiedy firma Reserved zaprosiła mnie do współpracy przy promocji swojej kolekcji, zadzwoniła moja znajoma zachwycona marką, na której stronę nawet by nie zajrzała, bo promowana była dla młodszych. Okazuje się, że większość rzeczy mogą spokojnie nosić dorośli. Klatki wiekowe są niedobre, jak każde inne. Marginalizowanie i lekceważenie są złe. Boomer? Tylko czekajcie…”

Znawcy rynku podkreślają, że starsza grupa demograficzna rośnie i coraz częściej ma pieniądze, których nie mają młodzi, będący dopiero na dorobku. Szacuje się, że konsumenci powyżej 60. roku życia wydają ponad 8 miliardów dolarów rocznie. Do końca tej dekady liczba ta może być prawie dwukrotnie wyższa. „To naprawdę ważna grupa demograficzna. Te kobiety mają pieniądze i siłę nabywczą” – mówi Alice Ericsson z agencji Grey Advertising.

Zgadza się z tym Michał Zaczyński, dziennikarz i bloger modowy, który na co dzień mieszka we Włoszech. „Włochy to najstarszy kraj w Europie. Średnia wieku wynosi tutaj 46,5 roku a społeczeństwo nadal się starzeje, bo Włoszki nie chcą rodzić dzieci – zauważa Michał Zaczyński. - Jeśli przeciętna Włoszka zbliża się do 50-tki, to oznacza, że w społeczeństwie jest mniej więcej tyle samo 20-latków, co 70-latków. Marki nie mogą ignorować starszych ludzi, bo „starsi ludzie” to dzisiaj nie są emeryci niańczący wnuki. To osoby, które są wciąż aktywne zawodowo. We Włoszech na każdym kroku widzi się 90-letnie kobiety, które prowadzą sklepy, bary, biznesy. Wieczorami ubierają się efektownie i wychodzą potańczyć, bo lubią być widoczne. Starsi Włosi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to ostatnie naprawdę zamożne pokolenie. Marki, które tego nie ignorują – wygrywają.”