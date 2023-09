Haśka Szyjan: Ukraińcy nie tracą ducha. Nocą schodzą do schronu, rano otwierają kawiarnię

Tak. I to w bardzo otwarty sposób. Żartujemy sobie czasem z przyjaciółmi, że my, pokolenie kosmopolitów, urodziliśmy patriotów (śmiech). Przed wojną i inwazją nie myślałam, że to jest ważne, by mieszkać w Ukrainie. Czułam się Ukrainką, ale zarazem Europejką, te tożsamości uzupełniały się we mnie. A mojej córce Ukraina kojarzy się z najlepszym miejscem do życia na świecie. A zaznaczam, że jest po mężu pół-Francuzką. Ona dziś chce mieszkać tylko w Ukrainie. Napisałam takie zdanie w swojej książce, że patriotyzm najmocniej kształtuje się za sprawą dzieciństwa w szczęśliwym i dostatnim kraju.

Córka pyta panią, czy Ukraina zwycięży?

Nieustannie dopytuje o ruchy wojsk, chce, żebym jej pokazywała mapę. Mam wrażenie, że największą traumą i stresem są dla niej nie same walki i doniesienia z frontu, lecz to, że ona każdego dnia musi tłumaczyć dzieciom belgijskim – bo mieszkamy obecnie w Belgii – o co tak naprawdę walczy Ukraina. Nie wchodzi w rolę ofiary, za to jest bardzo aktywna i stara się wszystkich uświadamiać, co dzieje się na wschodzie Europy – w szkole, w kolejce do toalety, w sklepie, na ulicy. Jakby prowadziła jednoosobowe biuro dyplomacji. Nierzadko myślę, że mniej stresujące będzie dla niej zejść od czasu do czasu we Lwowie do schronu, niż dzień w dzień prostować, tłumaczyć i odpowiadać na głupie niekiedy pytania. Czasem boję się, że zbuduje sobie aż przesadnie idealistyczny obraz Ukrainy i wręcz muszę jej przypominać, że to kraj ze swoimi wadami, jak wiele innych.

Bohaterka jest z Nowojaworowska, niewielkiego miasta blisko polskiej granicy, ale dorosłe życie spędziła we Lwowie. Podobnie jak pani. Jesteście w podobnym wieku, z podobnych środowisk. Czy można czytać „Za plecami” jak powieść pokoleniową, rozliczeniowy portret generacji?

Urodziłam się i mieszkałam we Lwowie. Dużo też podróżowałam swoim w życiu, mieszkałam w Kijowie, ostatnio w Brukseli, ale moje miejsce od zawsze było we Lwowie, do którego zresztą wracam we wrześniu z córką i mężem. Więc tak, opisuję po trochu swoje własne środowisko. Przez lata obracałam się wśród twórców, ale we Lwowie jest to grupa mocno przenikająca się m.in. z pracownikami branży IT. Choćby dlatego, że wielu artystów tworzy po godzinach, a na co dzień pracują w międzynarodowych firmach.