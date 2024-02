Biznes zrobiony na włosach. Klaudia Duszyńska o swojej firmie

Myślę, że, bardziej niż to, że jestem kobietą, branżę ukłuł fakt mojego bardzo młodego wieku i braku dużego doświadczenia na rynku beauty. Pamiętam, że w świecie fryzjerskim zawrzało. Jak to możliwe, że ktoś tak młody wskazuje na błędy innych fryzjerów? Dostawałam wiele nieprzychylnych komentarzy. Do tej pory spotykam się z opiniami, że musiałam dostać duży zastrzyk gotówki, żeby rozwinąć biznes do takiej skali, ludzie próbują mi w ten sposób umniejszyć. Do wszystkiego doszłam sama, rozwój firmy był organiczny, nie wspomagałam się kredytami czy pieniędzmi inwestorów. Do tej pory biznes rozwijam z własnych środków.

Poza prowadzaniem firmy spełnia się pani również w roli matki. Znajduje pani na to wszystko czas?

Rodzina jest dla mnie na pierwszym miejscu. Mój czas dzielę właśnie na nią i na Hollywood Hair. Czasami chciałabym, aby doba trwała dłużej, ale niestety nie jest to możliwe. Kluczem jest znalezienie w tym wszystkim balansu, co mam nadzieję - mnie się udaje. Przyznaję, że w pierwszych latach działalności nie było łatwo. Często pracowałam do późna, wszystko chciałam robić samodzielnie.

Co doradziłaby pani kobietom, które chciałyby prowadzić własną firmę?

Zachęcam je do tego, aby nie bały się marzyć i spełniać tych marzeń. W każdej kobiecie tkwi siła i wierzę, że dzięki niej możemy wiele zrobić. Jeśli chodzi o radę stricte biznesową, to radziłabym, aby mieć jasno wyznaczony cel. Jeśli się go posiada i dąży do niego nawet pomimo trudności — w końcu się uda. Na tej drodze, która często jest długa, napotkamy na przeszkody, ale nie poddawajmy się, a kombinujmy, szukajmy rozwiązań. Upór i wytrwałość w dążeniu do celu są bardzo ważne. Gdybym nie była uparta, nie byłoby mnie w miejscu, w którym dziś jestem.