Luna: Reprezentowanie Polski na Eurowizji to wielki zaszczyt

LUNA: Ogromnie się cieszę z takiego wyniku. Piosenka spodobała się jury i mam nadzieję, że spodoba się także Europejczykom. Chciałabym powalczyć o jak najwyższe miejsce w konkursie.

Kiedy finał Eurowizji?



Na występ Luny trzeba będzie poczekać do 7 maja, natomiast wielki finał konkursu, odbywającego się w tym roku pod hasłem „United By Music”, zaplanowano na 11 maja. Najbliżsi i współpracownicy artystki mówią, że emanuje ona światłem, pozytywną energią i tajemniczym wdziękiem, trochę jakby nie z tego świata. Oby te cechy oraz niebanalny utwór symbolizujący porzucenie więzów, blokad i ograniczeń, pozwoliły osiągnąć sukces i doprowadziły LUNĘ na sam szczyt eurowizyjnej rywalizacji. I oby spełniły się i te wyśpiewane słowa: I'm the one who holds the power!