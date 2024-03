Uderzyło mnie to, kiedy zobaczyłam księżną Kate siedzącą na ławce, mówiącą publicznie o swojej chorobie. Taka wiadomość to przecież bardzo osobiste, intymne przeżycie. Chciałabym wierzyć, że był to świadomy wybór nie narzucony przez protokół albo jakiekolwiek inne, surowe zasady czy dyktat, że tak trzeba się zachować w tej sytuacji. To byłyby okrutne wymagania, zarówno w stosunku do kogoś, jak i do siebie samego. Bolesny moment w życiu, jakim jest usłyszenie diagnozy, to czas, w którym każdy człowiek szczególnie potrzebuje przyjaznego, czułego, wspierającego sposobu traktowania. Wymagania czy wewnętrzna presja nie są dobrym rozwiązaniem. Kontekst, że księżna Kate ma malutkie dzieci, stanowi dodatkowe utrudnienie, jednak statystyki mówią, że 24% pacjentów onkologicznych ma dzieci poniżej 18. roku życia, więc jest to zjawisko dość powszechne. Jedna czwarta ludzi na świecie musi zmierzyć się z przekazaniem takiej informacji małym dzieciom.

Jak to zrobić? Jak najlepiej zaplanować rozmowę z dzieckiem w tak trudnym temacie?

Zaplanować to bardzo dobre słowo. Ponieważ tutaj potrzebny jest czas, aby rozmowa nie została przerwana w ważnym momencie. Gdy matka choruje na raka, to dziecko również jest dotknięte chorobą. Choruje cała rodzina, cały system rodzinny. Dziecko, będące jego najsłabszym ogniwem, może przeżywać to najboleśniej, a niekoniecznie będzie to okazywać. Dorośli mogą tego nie dostrzec, ponieważ sami są w szoku, bardzo zaabsorbowani tym, co się wydarza. Należy z dzieckiem otwarcie rozmawiać. Dzielenie się informacjami może zwiększyć poczucie bliskości w rodzinie. Dziecko, gdy może podzielić się swoimi obawami, czuje się wzmocnione. A to pomaga lepiej radzić sobie ze stresem wywołanym chorobą. Dzielenie się wzmacnia więzi. Mówienie: „Widzę, że jesteś smutny, czy możemy o tym porozmawiać?” jest jak najbardziej wskazane. Wtedy dziecko ma poczucie, że jest widziane, ważne. W przeciwnym razie, gdy rodzice są czymś zaabsorbowani, coś szepczą, próbując zataić pewne informacje, młody człowiek może poczuć się wykluczony. Nawet jeśli rodzice w dobrej wierze chronią dzieci przed trudną prawdą, to jednak obraca się to przeciwko poczuciu bliskości w rodzinie i odnosi dokładnie odwrotny skutek. Nawet z malutkim dzieckiem można rozmawiać odpowiednim językiem, w sposób adekwatny, ale uspokajający. Otwarte i szczere komunikowanie się dotyczące uczuć związanych z chorobą pomaga. Obniża poziom lęku u dziecka — badania potwierdzają ten fakt. Dzieci, które nie były zabierane do szpitala w czasie choroby mamy, a później ta choroba zakończyła się niepomyślnie lub miała trudny przebieg, miały wrażenie bycia kimś nieważnym w rodzinie. „Byłem nieistotny, więc mnie nie informowano.” To zwiększa poczucie wyobcowania, odrzucenia. Dziecko pomijane, przed którym ukrywa się fakt choroby czuje się wypchnięte poza nawias rodziny. Nie rozmawiając i unikając kontaktu z dzieckiem, przyczyniamy się do większego cierpienia, bo skazujemy je na to, by pozostać samo z tym, czego nie rozumie. W rodzinie, w której relacje oparte są na więzi, bliskości, intymności, można zakładać, że taka rozmowa będzie przebiegała prawidłowo i wierzę, że książę i księżna będą otwarcie rozmawiali z dziećmi, różnicując prawdopodobnie sposób rozmowy z każdym z nich i biorąc pod uwagę ich wiek.

Taka rozmowa zostanie z dzieckiem na zawsze. Czy nie należy przeprowadzić jej poza domem?

Nie wyróżniałabym miejsca jako takiego, a bardziej stawiała na relacje. Dziecko, może przeżywać różne reakcje w związku z otrzymaniem tej informacji. Może reagować silnymi emocjami, przeżywać smutek, strach, lęk, lęk przed śmiercią, złość, gniew, poczucie winy, osamotnienie. Może trwać w zaprzeczeniu i mówić, że nie chce o tym słyszeć ani się w to angażować – często tak reagują nastolatki. Albo żywić nadzieję, stawać się nadmiernie odpowiedzialne jak na swój wiek. Ważne jest to, aby dziecko miało możliwość wyrażenia swoich emocji w relacji z rodzicem. Nie należy prowadzić tej rozmowy na siłę. Jeśli dziecko odmawia w tej kwestii kontaktu z rodzicem, wtedy dobrze jest znaleźć kogoś w rodzinie, kto będzie potrafił w ciepły, pozbawiony oceny sposób podjąć się rozmowy, przekazując proste informacje.