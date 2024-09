Przekładali termin kilka razy. Grecka księżniczka Theodora wzięła ślub

Powrót rodziny królewskiej do Grecji okazał się źródłem nowych napięć między byłym królem a greckimi władzami. Ówczesny rząd ostatecznie odebrał obywatelstwo greckie członkom rodziny królewskiej, gdyż ci nie zrzekli się praw dynastycznych. Dopiero w 2004 r. księżniczka i jej rodzina mogli w końcu normalnie przebywać w Grecji.

Stany Zjednoczone – amerykański sen

Zdeterminowana, by zostać aktorką, Theodora przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, by studiować na Northeastern University w Bostonie. W 2010 roku przeprowadziła się do Hollywood, gdzie podjęła kolejne studia, chodziła na castingi i debiutowała w kinie. Wystąpiła w kilku niezależnych filmach. W 2011 roku zdobyła rolę w słynnej operze mydlanej "Moda na sukces", gdzie w napisach końcowych do 2018 roku widniała jako Theodora Greece.

W Stanach Zjednoczonych poznała swojego przyszłego narzeczonego, Matthew Kumara, kalifornijskiego prawnika indyjskiego pochodzenia, który prowadzi w Westlake Village firmę specjalizującą się w windykacji długów. Sekretariat Konstantyna II ogłosił ich zaręczyny 16 listopada 2018 r., a zakochani spotykali się wcześniej przez dwa lata. Pierwotnie ślub zaplanowano na 2020 rok, ale wówczas został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Kolejną datę ustalono na 2023 r., ale 10 stycznia zmarł Konstantyn II. Tym razem uroczystość zaplanowano na sobotę 28 września, godz. 17:30 w katedrze metropolitalnej w Atenach. Wśród gości pojawiło wielu europejskich arystokratów. W przededniu uroczystości przyjaciele i rodzina zostali podjęci na kolacji w Muzeum Bizantyjskim i Chrześcijańskim w greckiej stolicy.

Źródła:

www.instagram.com/tgreece