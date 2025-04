Michelle Obama radykalne podchodzi do mediów społecznościowych. Co ją spotkało?

Michelle Obama: musimy częściej odwracać uwagę od naszych telefonów

Współwłaścicielka założonej wraz z mężem firmy producenckiej „Higher Ground Productions” zwróciła też uwagę słuchaczy na konieczność dywersyfikowania źródeł pozyskiwania informacji, zaznaczając, że dla wielu osób telefon stanowi główne narzędzie służące do zapoznawania się z bieżącymi wydarzeniami. – Nie dajmy się złapać w pułapkę mediów społecznościowych. To sprawi, że poczujemy się uwikłani w jedyny sposób pozyskiwania informacji. Musimy poszerzać nasze horyzonty i częściej odwracać uwagę od naszych telefonów – zauważyła.

Przekazanie powyższych wskazówek stanowi istotną część projektu, nad którym Michelle Obama pracuje obecnie ze swoim bratem Craigiem Robinsonem. Prowadzony od marca bieżącego roku podcast „IMO with Michelle Obama & Craig Robinson” ma służyć wymianie poglądów na wskazane przez gospodarzy tematy i wspólnemu omawianiu ich z zaproszonymi do rozmowy przyjaciółmi czy ekspertami w danej dziedzinie. – W obliczu tego, co dzieje się obecnie na świecie, wszyscy szukamy odpowiedzi i osób, do których możemy się zwrócić. Mój brat Craig i ja uruchomiliśmy podcast IMO, aby stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą zadawać szczere pytania, wyrażać swoje opinie i prowadzić przemyślane rozmowy o życiu – zapowiadała gospodyni show tuż przed premierą pierwszego odcinka programu.



Michelle Obama i Craig Robinson: wzmocnienie więzi dzięki wspólnej pracy

Wspólny program będzie też dla rodzeństwa niepowtarzalną okazją do wzmocnienia – i tak silnej już – więzi, łączącej ich od lat, ale obecnie potrzebnej im bardziej niż kiedykolwiek. – Miniony rok był dla nas bardzo trudny. Straciliśmy mamę i sądzę, że to wydarzenie jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyło. Choć mogłoby się wydawać, że jako dorośli ludzie powinniśmy być na to przygotowani, to jednak utrata ostatniego już rodzica stawia nas w pozycji seniorów w naszej rodzinie. I teraz to my musimy przekazywać naszym dzieciom swoją wiedzę, odpowiadać na ich pytania, wyjaśniać ich wątpliwości. Taki sam cel przyświeca nam przy produkcji naszego podcastu – skonstatowała żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Ważna lekcja dotycząca aktywności w mediach społecznościowych i rezygnacji z zapoznawania się z zamieszczanymi tam komentarzami, została już słuchaczom przekazana. Wśród innych tematów znajdują się między innymi: „Rozczarowanie jako klucz do sukcesu w karierze”, „Czy można pokonać bezsilność?”, „Opiekunowie osób starszych również potrzebują opieki”, czy „O niektóre przyjaźnie nie warto walczyć”. Jak widać, zakres tematyczny jest imponujący, co z pewnością pozwoli poszerzyć horyzony potencjalnych słuchaczy.