Rihanna, Hailey Bieber, Jessica Alba czy Selena Gomez – to jedne z wielu gwiazd, które oprócz sukcesów w świecie muzyki, kina czy mody mogą poszczycić się imponującymi osiągnięciami biznesowymi za sprawą prowadzonych od lat firm kosmetycznych. Właścicielki takich marek jak Fenty Beauty, Rhode Skin, The Honest Company czy Rare Beauty umiejętnie wykorzystują swoją sławę do promowania produktów, powstałych w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami, a także z wykorzystaniem wiedzy ekspertów zatrudnionych do opracowania receptur poszczególnych wyrobów. Doskonałe składniki, przemyślana nazwa marki czy regularne urozmaicanie asortymentu stanowią istotne, choć nie jedyne czynniki decydujące o sukcesie finansowym wspomnianych przedsiębiorstw. Niewątpliwym atutem jest też nieustanna aktywność poszczególnych gwiazd w mediach społecznościowych, promowanie produktów za pomocą ciekawych nagrań zamieszczanych na Instagramie czy podsycanie zainteresowania marką dzięki zapowiedziom kolejnych artykułów, które we wskazanym momencie mają pojawić w ofercie.

Reklama

O założonej w 2022 roku firmie kosmetycznej Cosmoss, której właścicielką jest Kate Moss, mówiło się, że ma wszystko, by powtórzyć spektakularny sukces wspomnianych poprzedniczek. Ikona świata mody będąca pomysłodawczynią przedsięwzięcia, połączyła siły z zaprzyjaźnionymi specjalistkami w dziedzinie homeopatii i dietetyki, by przy ich wsparciu stworzyć linię kosmetyków służących do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i dłoni. Skromny, choć starannie opracowany asortyment, został z czasem wzbogacony zestawem herbat ziołowych, mgiełką do ciała oraz odpowiedniki wybranych kosmetyków w wersji bezzapachowej. Stylowa strona internetowa, oprócz zdjęć produktów prezentująca też naturalne ujęcia twarzy supermodelki, miała umożliwić zakupy online na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Czego zatem zabrakło, by firma mogła kontynuować swoją działalność?



Cosmoss: starannie dobrani współpracownicy Kate Moss

– Przyszłość nie ma granic, a jedynie możliwości. Wierzę, że produkty marki Cosmoss staną się częścią codziennej rutyny pielęgnacyjnej każdej z nas, a ich stosowanie pomoże kobietom wygospodarować cenny czas na te przyjemne rytuały – mówiła założycielka marki w pierwszą rocznicę powstania firmy, podczas London Fashion Week we wrześniu 2023 roku. Pragnąc urozmaicić ofertę wprowadzonych produktów kosmetycznych, takich jak krem do twarzy, olejek do pielęgnacji ciała czy mgiełka zapachowa, brytyjska supermodelka poszerzyła asortyment o pozycję nietypową dla firmy działającej w branży beauty: książkę „Cosmoss Love Letters”, zawierającą 150 inspirujących cytatów, które mają motywować czytelnika do podjęcia działań danego dnia. – Codziennie rano otwieram książkę na dowolnej stronie, a znalezione zdania traktuję jako wskazówkę na dany dzień – wyjaśniała pomysłodawczyni produktu. – Potraktuj te sentencje jak listy miłosne do siebie samego lub podaruj pięknie zaprojektowaną książkę najbliższej osobie – można przeczytać w zamieszczonym na stronie internetowej marki opisie akcesorium.

Do współpracy nad poszczególnymi produktami Kate Moss zaprosiła Victorię Young, specjalistkę w dziedzinie homeopatii oraz Rose Ferguson, byłą modelkę, która na swoim blogu dzieli się z czytelnikami wskazówkami na temat zdrowego żywienia, regeneracji oczy skutecznych sposobów na zwalczanie stresu. Rok po rozpoczęciu działalności swoją chęć udziału w dopracowaniu oferty firmy Cosmoss zgłosił też dr Deepak Chopra, amerykański lekarz, pisarz i filozof pochodzenia indyjskiego, wierzący w potęgę medycyny alternatywnej. Sygnowane jego nazwiskiem akcesoria do medytacji, takie jak olejki czy kadzidła zapachowe, znalazły się wśród produktów dostępnych na stronie internetowej marki Cosmoss. – Od stycznia 2024 roku wspólnie z Kate Moss wdrażamy inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i zgłębiania tajników świata duchowego. Przygotujcie się na rok pełen wyzwań, inspirujących dyskusji, wykładów i spotkań uzdrawiających ciało i duszę – pisał na Instagramie 78-latek, pozując do wspólnych zdjęć z założycielką marki.