Evereden: prężny rozwój firmy

Sukcesy finansowe pozwoliły dalej inwestować w rozwój cieszącej się coraz większą popularnością firmy: zbudować własne laboratorium i zatrudnić zespół doświadczonych chemików. Dzięki takim udogodnieniom nowe produkty Evereden powstają w ciągu 3-6 miesięcy, czyli znacznie szybciej niż w przypadku firm, które korzystają z zewnętrznych laboratoriów i na sfinalizowanie tego procesu potrzebują co najmniej 18 miesięcy.

Sukcesywne poszerzanie asortymentu sprawiło, że obecnie przynosząca dochody rzędu 100 milionów dolarów rocznie firma ma w swojej ofercie produkty przeznaczone dla całych rodzin: od balsamów, mgiełek do ciała, łagodnych perfum, szamponów, odżywek do włosów po specjalistyczne preparaty przeciw rozstępom, a także linię kosmetyków do ochrony skóry przed działaniem promieni słonecznych. – Jesteśmy marką oferującą pełen wachlarz produktów, przeznaczonych dla wielu pokoleń odbiorców, co moim zdaniem czyni nas wyjątkowym dostawcą. Żaden z pojedynczych produktów nie stanowi więcej niż 20 proc. naszych zysków sprzedażowych i w każdej kategorii mamy zwykle jeden artykuł wiodący – wyjaśnia młoda przedsiębiorczyni, która w 2019 roku pojawiła się na publikowanej przez „Forbes” liście „30 under 30” wyróżniającej osoby przed 30. rokiem życia mogące poszczycić się sukcesem finansowym w wybranych kategoriach, takich jak biznes, nauka, media czy polityka.

Wprawdzie pochodząca z Kuala Lumpur przedsiębiorczyni trafiła do zestawienia za sprawą swoich osiągnięć biznesowych, to jednak nie brakuje jej innych umiejętności, nie związanych bezpośrednio z wykonywanym zawodem. Jako osoba biegle władająca trzema językami – malajskim, chińskim i angielskim – w chwilach wolnych od pracy tłumaczy wybrane wiersze. – Czytając chińską poezję, często odnotowuję, że niektóre wiersze nigdy nie powstały w języku angielskim. Kiedy próbuję opowiedzieć przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych, o czym są te wspaniałe dzieła, trudno ująć to w słowa. Jedynym sposobem pozostaje ich przetłumaczenie, które jest niezwykle kreatywnym procesem – wyjaśnia w rozmowie z magazynem „Inc.”, zastanawiając się przy tym, czy jest business woman o zacięciu artystycznym, czy też artystką o zacięciu biznesowym. Niezależnie od tego, jaką definicję by przyjać, efektów jej pracy w obu dziedzinach trudno nie uznać za imponujące.

