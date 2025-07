Jasmine Garnsworthy. Niepozorne początki platformy Female Founder World

Wprawdzie decyzja o zamknięciu firmy nie należała do łatwych, to jednak jej podjęcie pozwoliło młodej bizneswoman zyskać dystans niezbędny do powolnego planowania dalszych działań. Niezobowiązujące spotkania na Zoomie, które zaczęła organizować w czasie pandemii, miały być inspiracją do tego. – Nie miałam żadnego planu. Po prostu zapraszałam do rozmowy interesujące osoby, które mogły podzielić się swoimi biznesowymi doświadczeniami. Szybko zdałam sobie sprawę, jak bardzo potrzebna była taka inicjatywa – zauważa.

Zmotywowana powodzeniem pierwszych spotkań, Jasmine Garnsworthy nagrała 50 kolejnych podcastów, zanim zdecydowała się je opublikować. Gdy zarówno strona internetowa zawierająca podcasty, jak i konto na Instagramie sygnowane nazwą Female Founder World, zostały uruchomione równolegle, popularność wśród młodych, przedsiębiorczych kobiet natychmiast znalazła odzwierciedlenie w konkretnych danych: czat, dostępny w formie aplikacji, zrzesza ponad 4000 założycielek firm na całym świecie, których aktywność na Instagramie pozwoliła w minionym roku zgromadzić 11 milionów użytkowników zainteresowanych dostępnością platformy. W zorganizowanym w listopadzie 2024 roku cyklu spotkań i wykładów Female Founder World Summit wzięło udział 700 uczestniczek, a w bieżącym roku przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 1000. – Female Founder World Summit powraca w 2025 roku. Zanim Was zaprosimy, musimy znaleźć odpowiednie miejsce. Oto pierwsza propozycja. Co o niej sądzicie? – pyta Jasmine Garnsworthy w jednym z postów na Instagramie, zamieszczając zręcznie zmontowane nagranie z wybranej lokalizacji na terenie Nowego Jorku. – Nie mogę się doczekać udziału!; Zapraszamy do Londynu!; Nie mogę tego przegapić – to tylko niektóre z licznych odpowiedzi rozentuzjazmowanych użytkowniczek.



Female Founder World: inspirujące historie kobiecych marek

– Female Founder World zmienia oblicze przedsiębiorczości. To bezpieczna przestrzeń do budowania, przełamywania barier i omawiania wszystkich zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu. Nasze treści pozwalają milionom ambitnych kobiet poznawać ciekawe pomysły, taktyki i narzędzia niezbędne do napędzania rozwoju ich firm – można przeczytać na stronie internetowej platformy. Wśród ponad 200 podcastów udostępnionych przez pomysłodawczynię, znajdują się rozmowy z właścicielkami marek, takimi jak między innymi Holly Cardew, założycielka agencji e-commerce Carted, Deepica Mutyala, przedsiębiorczyni rozwijająca markę beauty Live Tinted czy Anaita Sarkar, która uruchomiła świetnie prosperujące przedsiębiorstwo Hero Packaging, zajmujące się tworzeniem kompostowalnych opakowań.

Niezliczone wpisy na Instagramie przedstawiają historie kobiecych marek, ciekawostki z życia zawodowego młodych przedsiębiorczyń, przykłady konkretnych działań marketingowych, które mogą być przydatne przy rozwijaniu firmy, czy fragmenty wywiadów Jasmine Garnsworthy z zaproszonymi do rozmowy gośćmi. – Chciałabym, abyś zainwestowała w moją firmę. Jak mam cię do tego przekonać? – zapytała gospodyni podcastu jedną z zaproszonych rozmówczyń. – Zacznij od historii. Opowiedz mi, dlaczego mam wybrać twój produkt i dlaczego mam to zrobić teraz. Wyjaśnij, czym się zajmujesz i jaki masz zespół. Czy masz pomysł na to, jak działalność twojej firmy zmieni świat? – odpowiada z uśmiechem Nisha Dua, współzałożycielka firmy BBG Ventures, która zainwestowała ponad 150 mln dolarów w rozwój start-upów prowadzonych przez kobiety, takich jak Starface czy Spring Health. Przykład Jasmine Garnsworthy pokazuje, że nawet najbardziej skomplikowane historie, niepozbawione goryczy porażki, mogą mieć zaskakujący finał, na który tylko pozornie zabrakło wcześniej pomysłu.

