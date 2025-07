Bycie „cool” a skłonność do ryzyka

Jak zauważa dr Stefańczyk, bycie “cool” wydaje się nieodzownie wiązać z tendencją do poszukiwania ryzyka. – Hedonizm, otwartość na doświadczenie i ekstrawersja charakteryzują ludzi, z którymi chcemy się zaprzyjaźnić, ale tych samych cech poszukuje też na przykład handlarz narkotyków u potencjalnego klienta. Zatem ktoś „cool” to ktoś, kto może lubić złamać prawo, wsiąść do auta z nieznajomym, a od czasów Czerwonego Kapturka wiemy, że to nierozsądne. Cool był Ikar, cool był John Travolta w skórzanej kurtce sprzed poznania Olivii Newton-John. Bycie “cool” może źle się skończyć: dla siebie albo dla innych. Równocześnie wiemy doskonale, kto ostatecznie pije szampana. Jeśli ma być zabawa, musi być ryzyko – konstatuje.

Dla przeciwwagi rozmówca wskazuje też na te cechy i zachowania, które sprawiają, że dana osoba nie jest w stanie zaskarbić sympatii w gronie znajomych, przez co może mieć poczucie osamotnienia i wyizolowania. – Po prostu odwróćmy wszystkie przymiotniki z cytowanego badania dodając do nich „nie”. I właśnie takich osób nie lubimy. Jeśli badacze chwalili otwartych, autonomicznych i silnych, to nie lubimy zamkniętych, podległych i słabych. To zła wiadomość dla wielu osób, które i tak już borykają się z takimi problemami, jak to, że są zamknięte społecznie, nieautonomiczne i słabe. Jakby tego było mało, to jeszcze za to ich nie będziemy lubić. Co za pech – zauważa.

O pechu mogą mówić również bohaterki wspomnianej komedii „Gorzkie wino”. Hedonistyczne skoki z bajecznie zielonego wzgórza kończą się wizytą w szpitalu, oddelegowany do pomocy w kuchni i przemieszczaniu się po okolicy, dość nieporadny Devon, nie tylko nie potrafi przyrządzić szumnie zapowiadanej paelli, ale też wozi przyjaciółki po hrabstwie Napa bez prawa jazdy, a pozbawiona poczucia humoru wróżka nawiedzająca wynajętą na weekend willę wprawia je w grobowy nastrój, inkasując za to zawrotną kwotę. Wyzwań nie zabrakło, lecz żadnej z sześciu bohaterek nie można odmówić – nomen omen – sześciu cech, predestynujących je do miana „cool”.

