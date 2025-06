Wydaje się to być może trochę pozornym problemem, ponieważ dzisiejszy świat oferuje nam tak wiele różnych aktywności, że naprawdę czasami nie trzeba zbyt wiele umiejętności, aby coś robić – a już z pewnością nie muszą one być na poziomie wybitnym. Wiele teorii kreatywności powołuje się na tak zwaną twórczość dnia codziennego, więc każdy z nas jest w stanie coś wytworzyć. I chodzi tutaj nie tylko o pomysł, ale i jego realizację. Oczywiście jeśli nie czujemy się swobodnie w danej dziedzinie, warto nauczyć się pewnych czynności od podstaw. Jeśli natomiast chodzi o dzieła rysowane, to uważam, że nie ma osoby, która posługując się lewą lub prawą ręką, mając do dyspozycji kartkę i ołówek, niczego nie byłaby w stanie narysować. Mamy wprawdzie tablety do rysowania, ale polecam wykonywanie tej czynności w sposób naturalny, na kartce. Ja sama działając w dziedzinie psychologii twórczości i organizując warsztaty twórcze, nigdy nie spotkałam się z takim przypadkiem, żeby ktoś nie był w stanie nic narysować. Czasami oczywiście nie jest to dzieło sztuki, ale zawsze ma charakter niepowtarzalny.

W psychologii twórczości oceniamy właśnie to, że ktoś wyjdzie poza schemat, zauważa jakiś ciekawy element, narysuje coś w inny sposób, taki nieoczywisty. I nie liczy się to, czy coś jest ładne, dobrze zrobione, poprawne. Wydaje się, że ludzie często mogą sami wpaść w pułapkę myślenia, że coś musi być wykonane podobnie do innych, perfekcyjnie. Tymczasem często właśnie te błędy, te nieoczywiste rozwiązania, prowadzą wbrew pozorom do czegoś niezwykle interesującego. Dlatego osoby, które rezygnują z zajęć manualnych, rysowniczych, rzeźbiarskich czy tanecznych, rzeczywiście sporo tracą. Na pewno nie można tego oceniać negatywnie, bo każdy ma swoją decyzyjność. Ale może warto chociaż podjąć próbę. Ponadto, w świecie technologii działamy zwykle samodzielnie, natomiast czynności manualne często można wykonywać w grupie, więc rezygnacja z tego obszaru naszego życia oznacza ograniczenie kontaktów z innymi, z dzielenia się z nimi, z czerpania inspiracji od nich. Wiąże się też z zaprzestaniem wykonywania czynności, które kiedyś były dla wszystkich oczywiste. Niektóre osoby mówią, że zapominają, jak należy pisać ręcznie. Więc ja stoję na stanowisku, że każdy, kto posługuje się rękami i nogami, jest w stanie rzeźbić, tańczyć, wykonywać różne rzeczy manualnie. Tylko pytanie, na co by miał największą ochotę. Może wystarczy sprawdzić, co się dzieje w najbliższej okolicy: wśród znajomych w pracy czy na moim osiedlu. Jaką ciekawą aktywność można rozpocząć właśnie tam?



Czym zwykle ludzie tłumaczą brak tego typu aktywności? Czy zdarza się, że używają często powtarzających się wymówek?

O tak, zdecydowanie. Najczęstszą wymówką, którą słyszę podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów czy spotkań jest to, że ktoś nie potrafi czegoś zrobić i że takie działanie od razu skazane jest na porażkę. Pojawiają się przy tym lęki o negatywną ocenę ze strony innych uczestników. Liczne badania wykazały, że ludzie dosyć często boją nowych aktywności, łamania schematów. Większość osób świetnie odnajduje się w dziedzinach, które zna. Nie ma w tym nic złego, ale to też może nam czasami przeszkadzać. Drugą rzeczą jest lęk przed oceną, również ze strony prowadzącego zajęcia. Zastanawiamy się, czy prowadzący lub współuczestnicy powiedzą, że nasze dzieło jest ładne czy brzydkie. A przecież w tych zajęciach w ogóle nie o to chodzi. Dużo ważniejsze jest to, żeby czerpać z nich radość, zainspirować się nimi, poznać coś nowego. To, czy efekt naszej pracy przypadnie komuś do gustu, jest kwestią drugorzędną. Na moich warsztatach nigdy nie zwracam na to uwagi ani też nie oceniam estetyki pracy uczestników. Patrzę raczej na to, w jaki sposób dana praca przełamuje schemat i czy przedstawia coś nowego.

Jakie jeszcze obawy – poza negatywną oceną ze strony innych uczestników – zwykle wyrażają osoby podejmujące taką amatorską działalność artystyczną?