Rękodzieło cieszy dziś bardziej niż gotowy produkt. Na czym polega efekt IKEA?

1. Uzasadnienie wysiłku: gdy w wykonanie zadania zostanie włożony znaczny wysiłek, krytyka efektów pracy prowadzi do rozczarowania. Aby zredukować to negatywne uczucie, autorzy dzieła mają tendencję do zawyżania jego wartości.

2. Efekt posiadania, wedle którego wartość przypisywana rzeczom wzrasta tylko dlatego, że dana osoba jest ich właścicielem. Gdy w powstanie danej rzeczy włożony jest osobisty wysiłek, uczucie satysfakcji wynikające z jej wytworzenia i posiadania wzrasta.

3. Poczucie spełnienia: ukończenie trudnego zadania lub projektu daje poczucie dumy i spełnienia. Ta emocjonalna nagroda zwiększa postrzeganą wartość stworzonego przez daną osobę przedmiotu.

Poprawa koncentracji, rozwijanie kreatywności

W opublikowanym raporcie naukowcy zauważają, że nawet mający pewne niedoskonałości produkt będący wynikiem pracy własnych rąk jest ceniony bardziej niż perfekcyjnie wykonany ekwiwalent zakupiony w gotowej, powtarzalnej i przez to mało oryginalnej formie. – Produkty wytworzone samodzielnie, na przykład w formie rękodzieła, poprawiają koncentrację, rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Wiążemy się z nimi emocjonalnie, pozwalają skupić uwagę na tym, co robimy. Ponadto, są to produkty zindywidualizowane. Trudno znaleźć dokładnie dwa takie same egzemplarze, nawet jeśli mają podobny skład – zauważa dr Michał Pienias.

Nawet jeśli nie zawsze istnieje możliwość samodzielnego wytworzenia przedmiotów codziennego użytku, to jednak konsumenci, znudzeni widokiem powtarzalnych modeli mebli, dodatków czy dekoracji domowych, stawiają na przedmioty unikatowe, wyróżniające je na tle innych. – Żyjemy w czasach globalizacji, w których możemy kupować produkty zestandaryzowane, najczęściej wytworzone w Azji, co sprawia, że ludzie szukają rzeczy różniących się od siebie designem, formą. Konsumenci często poszukują produktu, który nie tylko się wyróżnia, ale ma wiarygodne miejsce wykonania, oraz nie jest tanią podróbką w stosunku do oryginału. Niestety w obecnych czasach coraz trudniej jest znaleźć niepowtarzalną rzecz, ponieważ żyjemy w czasach masowej produkcji, gdy opłaca się wytwarzać dużo, szybko i tanio – zauważa dr Michał Pienias.