Przemoc w internecie przybiera różne formy. Molestowanie, stalking, ujawnianie osobistych informacji i zdjęć bez zgody osoby, która na nich jest i wreszcie publikowanie deepfake’ów czy fałszywych informacji dotyka miliony kobiet i dziewczynek na całym świecie.

Prawie połowa kobiet doświadczających przemocy w sieci nie może liczyć na pomoc prawną

Z powodu anonimowości agresorów, a także rozwoju sztucznej inteligencji zjawisko nasiliło się w ostatnich latach, co sygnalizują eksperci z organizacji UN Women. Jak zauważają, brak odpowiednich rozwiązań legislacyjnych sprawia, że kobiety często nie mogą liczyć na profesjonalną pomoc.

Z cytowanych przez UN Women danych Banku Światowego wynika, że niecałe 40 proc. krajów ma akty prawne, które chronią kobiety przed takimi przestępstwami w sieci. Eksperci zauważają, że ogółem aż 44 proc. kobiet i dziewczynek na całym globie – a więc około 1,8 miliarda osób – nie ma dostępu do odpowiedniej ochrony prawnej.

Autorzy publikacji podkreślają, że ofiary przemocy i molestowania w internecie zgłaszają te przypadki stosunkowo rzadko. Systemy prawne w wielu krajach są niewydolne, a całej sytuacji nie poprawia fakt, że twórcy platform internetowych nie poczuwają się do odpowiedzialności za niebezpieczne działania użytkowników.