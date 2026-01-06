Dlaczego kobiety udają mężczyzn na LinkedIn? Ich eksperymenty dają do myślenia

Komunikat LinkedIn: o popularności postów decyduje „szereg czynników”

Wprawdzie wystosowany przez LinkedIn komunikat świadczy o tym, że o popularności postów decyduje „szereg czynników”, a zmiana płci w profilu nie wpływa na to, jakim zainteresowaniem treści danego użytkownika cieszą się na platformie, to jednak kobiety, które zdecydowały się na opisany powyżej eksperyment, obserwują niespotykaną dotychczas aktywność na swoich profilach. – Było to ekscytujące odkrycie – pisze Simone Bonnett. – Statystyki, które obecnie odnotowuję, niezbicie świadczą o wzroście liczby wyświetleń mojego profilu na poziomie 1600 proc., co jest imponujące, biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie publikowanymi przeze mnie treściami – dodaje cytowana przez „The Guardian” mieszkanka Oxfordu.

– Chciałabym, aby to był żart – tak swoje doświadczenia ze zmianą danych na profilu LinkedIn podsumowuje cytowana przez „The Washington Post” Megan Cornish, strateg ds. komunikacji w firmach technologicznych. Gdy na początku minionego roku zaobserwowała drastyczny spadek zainteresowania swoim zawodowym profilem, podjęła pierwsze eksperymenty zmiany ustawień w celu sprawdzenia skuteczności innych strategii: po zmodyfikowaniu danych dotyczących płci, posłużyła się czatem GPT do przerobienia komunikatów na jej profilu w taki sposób, by zawierały pożądane przez LinkedIn sformułowania, jak choćby strategia/leader/skuteczne rozwiązania/synergia. Efekt przerósł jej oczekiwania. W ciągu tygodnia od wprowadzenia powyższych modyfikacji zasięg jej profilu wzrósł o 415 proc. Obszerny post na temat przeprowadzonego eksperymentu zyskał ponad 5 tys. reakcji, a wśród komentarzy pojawiały się liczne pytania o rady, w jaki sposób należy zmodyfikować profil, by uzyskać zbliżony efekt. Sukces miał jednak gorzki smak i Megan Cornish po tygodniu postanowiła wrócić do oryginalnych ustawień swojego konta. – Nie podobały mi się komunikaty tworzone w stylu, który nie jest mi bliski. Pisane przeze mnie teksty były zwięzłe, ale też ciepłe, ludzkie i łagodne – wymienia. – Miałam zamiar prowadzić „męski” profil przez miesiąc, ale z każdym dniem, gdy zyskiwał on coraz większą popularność, ja stawałam się coraz bardziej rozgoryczona – dodaje.

Posty na LinkedIn: ta sama treść, różny poziom zainteresowania ze strony odbiorców

Wśród eksperymentów mających na celu sprawdzenie skuteczności metod stosowanych przez wspomniane użytkowniczki, były i takie, polegające na publikowaniu identycznych treści przez mężczyzn i kobiety. W jednym z testów wzięło udział czterech użytkowników LinkedIn: Cindy Gallop – amerykańska przedsiębiorczyni mająca ponad 137 tys. obserwujących, Jane Evans – brytyjska przedsiębiorczyni i aktywistka z 17 tys. obserwujących, Matt Lawton – australijski dyrektor ds. marketingu z 8661 obserwujących oraz Stephen McGinnis – dyrektor kreatywny mieszkający w USA i mający 728 obserwujących. Mimo znacznie mniejszego grona użytkowników śledzących konta obu mężczyzn, to właśnie posty zamieszczone przez panów przyciągnęły większą uwagę obserwujących, wzbudzając zainteresowanie ponad 51 proc. użytkowników. Ten sam komunikat zamieszczony na profilu Cindy Gallop spotkał się z reakcją zaledwie 0,6 proc. obserwujących.

W zamieszczonym 20 listopada minionego roku komunikacie na LinkedIn ustosunkowano się też do tego zjawiska. – Często zadajecie pytania, dlaczego takie same posty publikowane przez kilkoro użytkowników cieszą się różnym poziomem zaangażowania. Nasze systemy sztucznej inteligencji i algorytmy biorą pod uwagę setki sygnałów, aby określić, jakie treści pojawiają się w Twoim kanale, w tym wiele sygnałów z Twojego własnego profilu (takich jak stanowisko lub branża), sieci i aktywności. Zestawienie aktualizacji Twojego kanału z profilem innego użytkownika nie oznacza automatycznie niesprawiedliwego traktowania czy stronniczości, a raczej różny zasięg czy poziom zainteresowania publikowanymi treściami. Aktywnie projektujemy i regularnie testujemy funkcje produktu pod kątem szeregu wskaźników, aby potwierdzić, że nasze systemy skutecznie łączą użytkowników, niezależnie od grupy demograficznej – napisano w dalszej części oświadczenia, zapewniając jednocześnie, że doskonalenie algorytmów stanowi istotną część pracy zespołów zaangażowanych w rozwój LinkedIn. – To nieustanny wysiłek podejmowany po to, by zapewnić naszym użytkownikom jak najwięcej możliwości nawiązywania relacji zawodowych za pomocą naszej platformy. Wasz wkład pomaga nam ją udoskonalać – brzmi konkluzja cytowanego komunikatu.