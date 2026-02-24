Zachodnioeuropejska kultura pracy nieustannie ewoluuje. Jakiś czas temu w jej kontekście mówiło się m.in. o downshiftingu, czyli zjawisku polegającym na ograniczeniu godzin spędzanych w pracy, w celu odzyskania równowagi między aktywnością zawodową a życiem prywatnym (work–life balance). Eksperci zajmujący się tym obszarem dostrzegli także slow productivity, które można tłumaczyć jako bardziej jakościowe podejście do wydajności, w przeciwieństwie do działania, w którym celem jest odhaczenie jak największej liczby zadań z ich długiej listy.

Już kilka lat temu, przyglądając się zwyczajom pokolenia Z, dużo mówiło się także o snail girl. Termin ten po raz pierwszy pojawił się w artykule projektantki mody Sienny Ludbey na łamach portalu „Fashion Journal”. Autorka zdefiniowała kobietę ślimaka – przede wszystkim w kontekście zawodowym – jako chodzącą nieśpiesznie, fundującą sobie odpoczynek wtedy, kiedy tego potrzebuje, a także podążającą własną ścieżką, we własnym tempie.

Bare minimum Monday – na czym polega ten trend?

W style pracy, o których mowa, wpisuje się także trend bare minimum Monday. Pojawił się w 2022 r. na TikToku Marisy Jo Mayes jako odpowiedź na presję produktywności, przemęczenie i narastające wypalenie zawodowe. Nie chodzi w nim jednak o lenistwo czy brak zaangażowania, tylko o świadome zarządzanie zasobami i priorytetami — tak, aby reszta tygodnia była bardziej produktywna i mniej stresująca.

Eksperci serwisu LiveCareer Polska postanowili zbadać, jak wygląda trend bare minimum Monday w Polsce i sprawdzić, czy świadomie ograniczamy ilość i tempo pracy w poniedziałki. W tym celu przeprowadzili ankietę wśród 628 polskich pracowników. Na pytanie „Czy zdarza Ci się świadomie obniżać tempo pracy w poniedziałki, żeby lepiej funkcjonować przez resztę tygodnia?” aż 46 proc. badanych odpowiedziało, że to im się zdarza: regularnie (12 proc.), czasami (20 proc.) lub rzadko (14 proc.). Pozostałe 54 proc. respondentów nigdy tego nie robi.