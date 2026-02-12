Ćwiczenia grupowe mają najlepszy wpływ na kondycję psychiczną.
Australijscy naukowcy przeprowadzili badania na szeroką skalę, które potwierdziły, że ćwiczenia aerobowe mają potencjał, by być jedną z metod terapeutycznych w przypadku łagodnej depresji i lęku.
Zespół naukowców z kilku australijskich uniwersytetów zaprezentował wyniki badań dotyczących wpływu ćwiczeń na objawy depresji i lęku. Wnioski opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym „British Journal of Sports Medicine”.
Naukowcy przeanalizowali dane z 63 dostępnych badań z udziałem niemal 80 000 ochotników, obejmujących wpływ ćwiczeń na depresję lub lęk. Na ich podstawie udało im się potwierdzić, że aktywność fizyczna prowadziła do zmniejszenia objawów depresji oraz lęku.
Przegląd dostępnych danych pozwolił naukowcom wysnuć cztery najważniejsze wnioski:
„Ćwiczenia mogą mieć podobny, a czasem nawet silniejszy wpływ niż tradycyjne metody leczenia” – powiedział główny autor badań Neil Munro, psycholog z James Cook University w Queensland w Australii, cytowany przez dziennik „The Guardian”. „Aktywność fizyczna, w jakiejkolwiek formie najlepiej odpowiadającej danej osobie, może pomóc złagodzić objawy depresji i lęku” – dodał naukowiec.
Naukowcy zbadali efekty aktywności fizycznej u osób w każdym wieku. Ćwiczenia były skuteczne we wszystkich grupach populacji. Zakres ćwiczeń był szeroki – od treningu oporowego i aerobowego po zajęcia typu „ciało i umysł”, takie jak joga czy tai chi.
Największy wpływ na depresję miały różne formy ćwiczeń aerobowych podnoszących tętno, takie jak bieganie, pływanie, aerobik, taniec czy zumba. Mniejszy wpływ na redukcję objawów miał trening oporowy i joga, choć wciąż był on pozytywny.
Większe korzyści odnotowano u osób biorących udział w zajęciach grupowych lub ćwiczeniach pod nadzorem instruktora. Zdaniem autorów badań sugeruje to, że kontakty społeczne odgrywają „kluczową rolę w przeciwdepresyjnym działaniu ćwiczeń”.
„Wytyczne dotyczące zdrowia publicznego powinny przedstawiać ćwiczenia jako dostępną, opartą na dowodach interwencję pierwszego rzutu zdrowia psychicznego, szczególnie skierowaną do młodych dorosłych oraz populacji okołoporodowej, gdzie skutki są najsilniejsze” – podsumowują wyniki autorzy badań.
Mimo obiecujących wyników, eksperci zalecają ostrożność w przypadku osób ze zdiagnozowaną depresją. Zwracają tu przede wszystkim uwagę na fakt, że wnioski dotyczą głównie przypadków o łagodnym nasileniu.
„W przypadku osób z łagodnymi lub subklinicznymi objawami, ćwiczenia można zasadnie uznać za opcję leczenia pierwszego rzutu” – stwierdził dr Brendon Stubbs z King’s College London w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”. „Nie ma jednak dowodów sugerujących, że pacjenci powinni zmieniać lub przerywać dotychczasowe leczenie, takie jak psychoterapia czy farmakoterapia” – podkreśla ekspert.
Dodał, że dla osób z ciężką depresją nawet podstawowe, codzienne czynności bywają ogromnym wyzwaniem, dlatego ich stan musi najpierw ulec poprawie dzięki tradycyjnym metodom, zanim będą w stanie podjąć wysiłek fizyczny.
„To dobra wiadomość, że ćwiczenia grupowe, takie jak zumba, mogą u niektórych zmniejszyć objawy lęku i depresji poprzez połączenie aktywności, więzi społecznych i rutyny. Należy je jednak postrzegać jako uzupełnienie, a nie zamiennik profesjonalnej opieki medycznej tam, gdzie jest ona wskazana klinicznie” – mówi dziennikowi prof. Michael Bloomfield, psychiatra z University College London.
