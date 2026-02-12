Reklama
Rozwiń
Reklama

Nowe ustalenia naukowców: Taki rodzaj aktywności może pomóc w walce z łagodną depresją

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że aktywność fizyczna, taka jak ćwiczenia, bieganie, pływanie lub taniec, może pomóc redukować objawy depresji i lęku. Zdaniem naukowców największe korzyści przynoszą zajęcia grupowe.

Publikacja: 12.02.2026 09:48

Ćwiczenia grupowe mają najlepszy wpływ na kondycję psychiczną.

Ćwiczenia grupowe mają najlepszy wpływ na kondycję psychiczną.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego, zdaniem naukowców, aktywność fizyczna może stanowić metodę terapii dla osób z łagodną depresją
  • Jakie rodzaje ćwiczeń mogą być skuteczne w redukcji objawów depresji i lęku
  • W jakich sytuacjach eksperci zalecają ostrożność wobec stosowania ćwiczeń jako metody leczenia depresji

Australijscy naukowcy przeprowadzili badania na szeroką skalę, które potwierdziły, że ćwiczenia aerobowe mają potencjał, by być jedną z metod terapeutycznych w przypadku łagodnej depresji i lęku.

Ćwiczenia jako metoda terapii? Nowe ustalenia naukowców

Zespół naukowców z kilku australijskich uniwersytetów zaprezentował wyniki badań dotyczących wpływu ćwiczeń na objawy depresji i lęku. Wnioski opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym  „British Journal of Sports Medicine”.

Naukowcy przeanalizowali dane z 63 dostępnych badań z udziałem niemal 80 000 ochotników, obejmujących wpływ ćwiczeń na depresję lub lęk. Na ich podstawie udało im się potwierdzić, że aktywność fizyczna prowadziła do zmniejszenia objawów depresji oraz lęku.

Czytaj więcej

Coraz więcej badań genetycznych, eksperymentalnych i obserwacyjnych wskazuje na istnienie podtypu de
Zdrowie
Naukowcy mają nowy pomysł na walkę z depresją. Ta metoda to szansa dla wielu pacjentów
Reklama
Reklama

Przegląd dostępnych danych pozwolił naukowcom wysnuć cztery najważniejsze wnioski:

  • największy wpływ zarówno na objawy depresji, jak i lęku wykazują ćwiczenia aerobowe
  • największe korzyści odnotowano u młodych dorosłych w wieku 18–30 lat oraz u kobiet po porodzie
  • najlepsze efekty w zmniejszeniu objawów depresji przynosiły ćwiczenia w grupach i pod nadzorem
  • ćwiczenia o krótszym czasie trwania i o niższej intensywności najsilniej wpływały na zmniejszenie lęku.

„Ćwiczenia mogą mieć podobny, a czasem nawet silniejszy wpływ niż tradycyjne metody leczenia” – powiedział główny autor badań Neil Munro, psycholog z James Cook University w Queensland w Australii, cytowany przez dziennik „The Guardian”. „Aktywność fizyczna, w jakiejkolwiek formie najlepiej odpowiadającej danej osobie, może pomóc złagodzić objawy depresji i lęku” – dodał naukowiec.

Naukowcy przeanalizowali różne rodzaje aktywności. Jakie ćwiczenia były najskuteczniejsze?

Naukowcy zbadali efekty aktywności fizycznej u osób w każdym wieku. Ćwiczenia były skuteczne we wszystkich grupach populacji. Zakres ćwiczeń był szeroki – od treningu oporowego i aerobowego po zajęcia typu „ciało i umysł”, takie jak joga czy tai chi.

Największy wpływ na depresję miały różne formy ćwiczeń aerobowych podnoszących tętno, takie jak bieganie, pływanie, aerobik, taniec czy zumba. Mniejszy wpływ na redukcję objawów miał trening oporowy i joga, choć wciąż był on pozytywny.

Większe korzyści odnotowano u osób biorących udział w zajęciach grupowych lub ćwiczeniach pod nadzorem instruktora. Zdaniem autorów badań sugeruje to, że kontakty społeczne odgrywają „kluczową rolę w przeciwdepresyjnym działaniu ćwiczeń”.

Reklama
Reklama

„Wytyczne dotyczące zdrowia publicznego powinny przedstawiać ćwiczenia jako dostępną, opartą na dowodach interwencję pierwszego rzutu zdrowia psychicznego, szczególnie skierowaną do młodych dorosłych oraz populacji okołoporodowej, gdzie skutki są najsilniejsze” – podsumowują wyniki autorzy badań.

Ćwiczenia jako element terapii. Co na ten temat sądzą eksperci?

Mimo obiecujących wyników, eksperci zalecają ostrożność w przypadku osób ze zdiagnozowaną depresją. Zwracają tu przede wszystkim uwagę na fakt, że wnioski dotyczą głównie przypadków o łagodnym nasileniu.

Czytaj więcej

Analizy wykazały, że u większości dorosłych już 5 minut dodatkowego marszu dziennie w umiarkowanym t
Nauka
Naukowcy odkryli drobne nawyki, które przedłużają życie. Wystarczą niewielkie zmiany

„W przypadku osób z łagodnymi lub subklinicznymi objawami, ćwiczenia można zasadnie uznać za opcję leczenia pierwszego rzutu” – stwierdził dr Brendon Stubbs z King’s College London w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”. „Nie ma jednak dowodów sugerujących, że pacjenci powinni zmieniać lub przerywać dotychczasowe leczenie, takie jak psychoterapia czy farmakoterapia” – podkreśla ekspert.

Dodał, że dla osób z ciężką depresją nawet podstawowe, codzienne czynności bywają ogromnym wyzwaniem, dlatego ich stan musi najpierw ulec poprawie dzięki tradycyjnym metodom, zanim będą w stanie podjąć wysiłek fizyczny.

„To dobra wiadomość, że ćwiczenia grupowe, takie jak zumba, mogą u niektórych zmniejszyć objawy lęku i depresji poprzez połączenie aktywności, więzi społecznych i rutyny. Należy je jednak postrzegać jako uzupełnienie, a nie zamiennik profesjonalnej opieki medycznej tam, gdzie jest ona wskazana klinicznie” – mówi dziennikowi prof. Michael Bloomfield, psychiatra z University College London.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Depresja Badania naukowe
Latynoska i czarnoskóra młodzież jest bardziej skłonna do reagowania na dezinformację w sieci.
Styl życia
Co decyduje o kompetencjach cyfrowych nastolatków? Nowe badanie wskazało ważny czynnik
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Badacze wyróżnili trzy typy nocnych marków i dwa typy rannych ptaszków.
Styl życia
Coś więcej niż ranny ptaszek i nocny marek. Nowe spojrzenie naukowców na sen
W Japonii dbałość o zbilansowane, zdrowe i smaczne posiłki rozpoczyna się już we wczesnych latach sz
Styl życia
Filozofia shoku-iku. Tym elementem japońskiego systemu edukacji warto się inspirować
Proces głębokiego czytania przyczynia się do budowania i zwiększania liczby połączeń w mózgu
Styl życia
Czytanie imponująco przedłuża życie. Oto, jak dokładnie to działa
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama