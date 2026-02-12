Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego, zdaniem naukowców, aktywność fizyczna może stanowić metodę terapii dla osób z łagodną depresją

Jakie rodzaje ćwiczeń mogą być skuteczne w redukcji objawów depresji i lęku

W jakich sytuacjach eksperci zalecają ostrożność wobec stosowania ćwiczeń jako metody leczenia depresji

Australijscy naukowcy przeprowadzili badania na szeroką skalę, które potwierdziły, że ćwiczenia aerobowe mają potencjał, by być jedną z metod terapeutycznych w przypadku łagodnej depresji i lęku.

Ćwiczenia jako metoda terapii? Nowe ustalenia naukowców

Zespół naukowców z kilku australijskich uniwersytetów zaprezentował wyniki badań dotyczących wpływu ćwiczeń na objawy depresji i lęku. Wnioski opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym „British Journal of Sports Medicine”.

Naukowcy przeanalizowali dane z 63 dostępnych badań z udziałem niemal 80 000 ochotników, obejmujących wpływ ćwiczeń na depresję lub lęk. Na ich podstawie udało im się potwierdzić, że aktywność fizyczna prowadziła do zmniejszenia objawów depresji oraz lęku.