Jakie były efekty leczenia przeciwzapalnego?

We wcześniejszych badaniach naukowcy próbowali leczyć depresję lekami przeciwzapalnymi, jednak wyniki okazały się niespójne. Tym razem zespół badaczy z Harvard Medical School, University of Michigan oraz Emory University School of Medicine postanowił sprawdzić, jakie będą rezultaty przy zastosowaniu bardziej precyzyjnego podejścia.

Analiza została ograniczona do badań, w których rekrutowano osoby z fenotypem zapalnym lub takie, które dostarczyły danych umożliwiających analizę podgrup takich pacjentów. Fenotyp zapalny został zdefiniowany jako poziom białka C-reaktywnego wynoszący 2 miligramy na litr lub więcej. Białko C-reaktywne to substancja wytwarzana przez wątrobę w odpowiedzi na stan zapalny. Jednocześnie uwzględniono wyłącznie badania oceniające nasilenie objawów depresyjnych lub anhedonię (utratę zdolności do odczuwania przyjemności). W sumie naukowcy zidentyfikowali 11 randomizowanych badań kontrolowanych, które objęły łącznie 321 uczestników. Osoby te były leczone różnymi metodami – niesteroidowymi leki przeciwzapalnymi, takimi jak celekoksyb oraz inhibitorami cytokin, takimi jak infliksymab i minocyklina. W niektórych badaniach leki były stosowane samodzielnie, w innych stosowano je w połączeniu ze standardowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Jakie były wyniki? Okazało się, że leczenie przeciwzapalne faktycznie może być skuteczne w określonej grupie pacjentów. Największe korzyści zaobserwowano u osób z podwyższonym poziomem markerów zapalnych. W tej grupie leczenie przeciwzapalne umiarkowanie zmniejszyło ogólne objawy depresji. Naukowcy zaobserwowali też zmniejszenie anhedonii – w tym przypadku wpływ leczenia przeciwzapalnego był nieco silniejszy i bardziej spójny niż ogólne wyniki w zakresie depresji.

Immunopsychiatria i nowe spojrzenie na leczenie depresji

Pomimo obiecujących wyników naukowcy podkreślają, że dotychczasowe badania obejmowały stosunkowo niewielkie grupy pacjentów. Potrzebne są więc duże badania kliniczne, które potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo terapii przeciwzapalnej w leczeniu depresji. Wyniki wpisują się jednak w rozwój medycyny precyzyjnej, której celem jest dopasowanie terapii do indywidualnych cech biologicznych pacjenta. W takim przypadku białko C-reaktywne mogłoby służyć jako biomarker. Po zmierzeniu jego poziomu udałoby się zidentyfikować pacjentów, którzy mogliby skorzystać z terapii przeciwzapalnych.

Annelise Madison, jedna z autorek badania, przyznaje, że „to ważne odkrycie, które może uczynić rozwijającą się dziedzinę immunopsychiatrii bardziej istotną”. Ten nowy nurt bada powiązania między mózgiem a układem odpornościowym. Naukowcy przyznają również, że nowe badanie może otworzyć drogę do spersonalizowanych terapii, a także pomóc osobom, którym nie pomogły standardowe terapie przeciwdepresyjne.