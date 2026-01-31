Reklama

Takie bóle mogą oznaczać nowotwór. Lekarka: Nie muszą być silne

Kiedy pojawia się ból, wielu ludzi sięga po środki farmakologiczne i niekiedy bardzo długo w taki sposób radzi sobie z problemem. Czasami może mieć to bardzo negatywne konsekwencje. Lekarka wyjaśnia, jakiego bólu absolutnie nie można ignorować.

Publikacja: 31.01.2026 12:14

Lek. Alicja Sapała-Smoczyńska: Jeśli ból trwa tygodniami lub narasta, warto zgłosić się do specjalis

Lek. Alicja Sapała-Smoczyńska: Jeśli ból trwa tygodniami lub narasta, warto zgłosić się do specjalisty.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Początek nowego roku to czas, o którym mówi się, że to dobry moment na zrobienie badań profilaktycznych. Regularnie wykonywana diagnostyka pozwala nie tylko „mieć spokojną głowę”, ale często także uratować życie. Często zdarza się bowiem, że bardzo poważne choroby – w tym nowotwory – długo nie dają żadnych objawów. Lekarka wskazuje, jakie konkretnie badania powinny należeć do kanonu tych regularnie wykonywanych i mówi, z jakimi nietypowymi dolegliwościami warto jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Jaka podstawowa diagnostyka wykonywana co roku zwiększa szanse na wczesne wykrycie nowotworów – oczywiście z uwzględnieniem płci i wieku pacjenta?

Lek. Alicja Sapała-Smoczyńska: Najważniejsze wczesne wykrywanie opiera się na corocznej morfologii, badaniu moczu i OB/CRP oraz okresowym USG jamy brzusznej. U kobiet kluczowe są cytologia/HPV i mammografia, u mężczyzn PSA, a u wszystkich po 50. roku życia – kolonoskopia lub test FIT. Regularność badań jest tu ważniejsza niż ich liczba. Musimy pamiętać, że powyższe dotyczy osób bez wcześniejszych obciążeń. W poszczególnych grupach te badania mogą być niewystarczające.

Jakie objawy, z którymi pacjent zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu, internisty, najczęściej skłaniają do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku nowotworów?

Do diagnostyki onkologicznej najczęściej skłaniają: utrata masy ciała, przewlekłe zmęczenie, anemia, kaszel trwający tygodniami, krwioplucie, zaburzenia wypróżnień, krew w stolcu i powiększone węzły chłonne. To sygnały, które wymagają poszerzenia diagnostyki, jeśli nie znajdują prostego wyjaśnienia.

Czytaj więcej

Magdalena Kira: W chorobach nowotworowych są takie przypadki, w których nie jestem w stanie zapewnić
Wywiad
Które nowotwory bolą najbardziej? Specjalistka medycyny paliatywnej odpowiada

Jakie nietypowe sygnały ciała powinny skłonić pacjenta do wizyty u lekarza, ponieważ mogą zwiastować poważną chorobę?

Pacjent powinien zgłosić się do lekarza, gdy zauważa trwałe zgrubienia, rosnące znamiona, długotrwałą chrypkę, trudności w połykaniu, nawracające infekcje czy utrzymujące się wzdęcia czy nieprawidłowy cykl wypróżnień. Każdy objaw trwający ponad kilka tygodni warto skonsultować – to podstawa profilaktyki.

Reklama
Reklama

Które nowotwory wykrywa się często za późno, ponieważ dają wieloznaczne objawy lub długi czas nie dają ich wcale?

Za późno wykrywane są m.in. rak trzustki, jajnika, nerki, płuca u niepalących oraz jelita grubego, bo długo nie dają wyraźnych objawów. Dlatego tak ważne są badania przesiewowe i okresowe kontrole, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Czytaj więcej

Nowe odkrycie badaczy to zidentyfikowanie białka nukleofosminy (NPM1) jako istotnego elementu w proc
Zdrowie
Odkryto nowy sposób leczenia raka jelita grubego i wątroby. Przełomowe wyniki badań

A które nowotwory rozwijają się najszybciej – tak, że po pół roku od badania, w którym wszystko było w porządku, nagle okazuje się, że sytuacja jest poważna?

Do najszybciej rozwijających się należą agresywne chłoniaki, ostre białaczki, rak drobnokomórkowy płuca i część nowotworów dziecięcych. W przypadku tych chorób pół roku może istotnie zmienić obraz kliniczny, dlatego jakiekolwiek nowe objawy zawsze warto zgłaszać jak najszybciej.

Czy jest jakiś specyficzny rodzaj nie bardzo dotkliwego, ale jednak bólu, który powinien skłonić pacjenta do uważnego przyjrzenia się zdrowiu w kontekście diagnostyki nowotworowej?

Nie każdy niepokojący ból musi być silny. Uwagę powinny zwrócić nocne bóle kości, tępe bóle pleców lub brzucha bez jasnej przyczyny oraz jednostronne dolegliwości miednicy. Jeśli ból trwa tygodniami lub narasta, warto zgłosić się do specjalisty.

Alicja Sapała-Smoczyńska

Alicja Sapała-Smoczyńska

Foto: Archiwum prywatne

Alicja Sapała-Smoczyńska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista pediatrii, certyfikowany lekarz medycyny podróży CCMP. Kierownik operacyjny działu medycznego Szpitala Medicover.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Nowotwory
Wolne przeżuwanie pokarmów i uważne konsumowanie zawartości talerza zwiększa szansę na przyjęcie mni
Zdrowie
Tempo ma znaczenie. Oto, jak powolne i szybkie jedzenie wpływają na masę ciała
Nowe odkrycie badaczy to zidentyfikowanie białka nukleofosminy (NPM1) jako istotnego elementu w proc
Zdrowie
Odkryto nowy sposób leczenia raka jelita grubego i wątroby. Przełomowe wyniki badań
Różne formy ruchu zapewniają różne korzyści zdrowotne
Zdrowie
Jakość ruchu ważniejsza niż jego ilość. Odkryto, co naprawdę przedłuża życie
Rozwój sektora kobiecego zdrowia nabiera rozpędu i może wskazywać na zbliżanie się tego rynku do pun
Zdrowie
Raport Światowego Forum Ekonomicznego: Gigantyczne niedofinansowanie kobiecej medycyny
Ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca jest dużo większe u kobiet profesjonalnie uprawiających kultu
Zdrowie
Kardiolodzy ostrzegają kobiety. Chodzi o coraz popularniejszy sport wyczynowy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama