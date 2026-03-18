Kobiety i mężczyźni inaczej reagują na leczenie raka. Nowe badanie

Płeć ma kluczowy wpływ na reakcje układu odpornościowego, metabolizm leków, a także na przebieg wielu chorób – w tym raka. Mimo to wciąż niezbadanym obszarem była dotychczas kwestia tego, czy i ewentualnie w jaki sposób płeć wpływa na reakcje organizmów pacjentek i pacjentów onkologicznych na różne metody leczenia nowotworów.
Z najnowszego badania wynika, że choć kobietom częściej niż mężczyznom udaje się pokonać raka, a także że żyją one dłużej po udanej terapii, to jednocześnie są w znacznie większym stopniu narażone na uboczne skutki leczenia. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Adelajdzie, a wyniki swoich analiz opublikowali na łamach czasopisma medycznego „Journal of the National Cancer Institute”.
Autorów badania interesowało, czy płeć ma jakikolwiek wpływ na reakcje organizmu na leki onkologiczne. Eksperci podkreślają, że nowy raport dostarcza niezbitych dowodów na to, że płeć stanowi kluczowy czynnik, dzięki któremu można przewidzieć efekty leczenia raka.
Na potrzeby raportu naukowcy przeanalizowali dane ponad 20 tys. pacjentek i pacjentów, którzy łącznie wzięli udział w 39 badaniach klinicznych w latach 2011-2021. Badania obejmowały leczenie 12 odmian nowotworów, w tym raka płuc, jelita grubego, skóry i piersi.
Badacze zrezygnowali z tradycyjnego podejścia, zgodnie z którym analizowano sposób, w jaki konkretne leki na raka wpływały na pacjentki i pacjentów w zależności od płci. Zamiast tego przyjęto odwrotną perspektywę: sprawdzono, w jaki sposób płeć sama w sobie pozwala przewidzieć stopień wyleczalności nowotworu, a także występowanie efektów ubocznych terapii – niezależnie od typu leku.
Kiedy pojawia się ból, wielu ludzi sięga po środki farmakologiczne i niekiedy bardzo długo w taki sposób radzi sobie z problemem. Czasami może mieć...
Z badania wynika, że pacjentki onkologiczne były o ponad jedną piątą (21 proc.) obarczone ryzykiem śmierci w porównaniu z pacjentami. W przypadku kobiet mniejsze było też ryzyko progresji nowotworu – o 16 proc. Jednocześnie ryzyko wystąpienia ubocznych efektów leczenia raka było u kobiet wyższe o 12 proc.
Badacze osiągnęli podobne wyniki w przypadku 12 typów guzów litych o zaawansowanym stopniu rozwoju, a także do różnych metod leczenia, w tym chemioterapii, terapii ukierunkowanych i immunoterapii. Zdaniem naukowców za powyższe różnice między kobietami a mężczyznami odpowiadają przede wszystkim mechanizmy biologiczne, a nie jedynie specyfika samych leków.
Zdaniem autorów badania wyniki, które otrzymali, będą miały kluczowy wpływ na decyzje onkologów w kwestii doboru odpowiedniej terapii w zależności od płci. Apelują jednocześnie o to, aby płeć stała się podstawowym czynnikiem prognostycznym w onkologii – zarówno w badaniach klinicznych, jak i w procesie leczenia.
Z wielu badań wynika, że to kobiety pełnią funkcję „domowych koordynatorek zdrowia”. Interesujące może być więc dla nich nowe odkrycie dotyczące mo...
Naukowcy podkreślają jednocześnie, że wciąż nie wiadomo, z czego wynika mniejsza przeżywalność pacjentów onkologicznych płci męskiej. Potrzeba dalszych badań, które pozwoliłyby zrozumieć biologiczne mechanizmy, które wpływają na różnice między mężczyznami a kobietami z uwzględnieniem takich czynników jak reakcja na leki, regulowanie odporności, wpływ hormonów czy skład ciała, a więc proporcje tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej oraz wody.
W trakcie uroczystej Gali XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach poznaliśmy nazwiska laureatki konkursu "Ko...
Dolegliwości związane z miesiączką, endometriozą czy problemami hormonalnymi mogą skutecznie rozregulować dzień....
Z badania, które przeprowadzono wśród Polek, wynika, że regularne badania i wizyty kontrolne u lekarza wciąż nie...
Niestety jajniki starzeją się najszybciej, mamy inny potencjał życiowy i rozrodczy niż mężczyźni -mówi Inga Lud...
