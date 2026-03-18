Kobiety i mężczyźni inaczej reagują na leczenie raka. Nowe badanie

Kobiety reagują inaczej niż mężczyźni na wiele leków. Również tych, które stosuje się w terapii nowotworów. Badanie, w którym wzięło udział ponad 20 tys. pacjentek i pacjentów onkologicznych, ujawnia różnice, które zdaniem ekspertów pozwolą onkologom lepiej dopasować leki.

Publikacja: 18.03.2026 17:37

Badania obejmowały leczenie 12 odmian nowotworów, w tym raka płuc, jelita grubego, skóry i piersi.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Płeć ma kluczowy wpływ na reakcje układu odpornościowego, metabolizm leków, a także na przebieg wielu chorób – w tym raka. Mimo to wciąż niezbadanym obszarem była dotychczas kwestia tego, czy i ewentualnie w jaki sposób płeć wpływa na reakcje organizmów pacjentek i pacjentów onkologicznych na różne metody leczenia nowotworów.

Kobiety są bardziej narażone na skutki uboczne leczenia raka niż mężczyźni

Z najnowszego badania wynika, że choć kobietom częściej niż mężczyznom udaje się pokonać raka, a także że żyją one dłużej po udanej terapii, to jednocześnie są w znacznie większym stopniu narażone na uboczne skutki leczenia. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Adelajdzie, a wyniki swoich analiz opublikowali na łamach czasopisma medycznego „Journal of the National Cancer Institute”.

Autorów badania interesowało, czy płeć ma jakikolwiek wpływ na reakcje organizmu na leki onkologiczne. Eksperci podkreślają, że nowy raport dostarcza niezbitych dowodów na to, że płeć stanowi kluczowy czynnik, dzięki któremu można przewidzieć efekty leczenia raka.

Na potrzeby raportu naukowcy przeanalizowali dane ponad 20 tys. pacjentek i pacjentów, którzy łącznie wzięli udział w 39 badaniach klinicznych w latach 2011-2021. Badania obejmowały leczenie 12 odmian nowotworów, w tym raka płuc, jelita grubego, skóry i piersi.

Badacze zrezygnowali z tradycyjnego podejścia, zgodnie z którym analizowano sposób, w jaki konkretne leki na raka wpływały na pacjentki i pacjentów w zależności od płci. Zamiast tego przyjęto odwrotną perspektywę: sprawdzono, w jaki sposób płeć sama w sobie pozwala przewidzieć stopień wyleczalności nowotworu, a także występowanie efektów ubocznych terapii – niezależnie od typu leku.

Z czego wynikają różnice między reakcjami organizmów pacjentek i pacjentów onkologicznych?

Lek. Alicja Sapała-Smoczyńska: Jeśli ból trwa tygodniami lub narasta, warto zgłosić się do specjalis
Zdrowie
Takie bóle mogą oznaczać nowotwór. Lekarka: Nie muszą być silne

Z badania wynika, że pacjentki onkologiczne były o ponad jedną piątą (21 proc.) obarczone ryzykiem śmierci w porównaniu z pacjentami. W przypadku kobiet mniejsze było też ryzyko progresji nowotworu – o 16 proc. Jednocześnie ryzyko wystąpienia ubocznych efektów leczenia raka było u kobiet wyższe o 12 proc.

Badacze osiągnęli podobne wyniki w przypadku 12 typów guzów litych o zaawansowanym stopniu rozwoju, a także do różnych metod leczenia, w tym chemioterapii, terapii ukierunkowanych i immunoterapii. Zdaniem naukowców za powyższe różnice między kobietami a mężczyznami odpowiadają przede wszystkim mechanizmy biologiczne, a nie jedynie specyfika samych leków.

Zdaniem autorów badania wyniki, które otrzymali, będą miały kluczowy wpływ na decyzje onkologów w kwestii doboru odpowiedniej terapii w zależności od płci. Apelują jednocześnie o to, aby płeć stała się podstawowym czynnikiem prognostycznym w onkologii – zarówno w badaniach klinicznych, jak i w procesie leczenia.

Nowe badanie pokazało, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prosta
Nauka
Przełomowe wyniki badania. Poprawa zdrowia jelit może spowolnić rozwój tego raka

Naukowcy podkreślają jednocześnie, że wciąż nie wiadomo, z czego wynika mniejsza przeżywalność pacjentów onkologicznych płci męskiej. Potrzeba dalszych badań, które pozwoliłyby zrozumieć biologiczne mechanizmy, które wpływają na różnice między mężczyznami a kobietami z uwzględnieniem takich czynników jak reakcja na leki, regulowanie odporności, wpływ hormonów czy skład ciała, a więc proporcje tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej oraz wody.

Źródło:
www.academic.oup.com/jnci

Laureatki konkursu Kobieta Rynku Zdrowia 2026.
Zdrowie
Kobieta Rynku Zdrowia 2026. Znamy nazwiska liderek
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Punktem wyjścia do rozmowy z szefem dokładne przemyślenie swoich potrzeb.
Zdrowie
Informowanie szefa o swoich dolegliwościach i samopoczuciu to nie oznaka słabości
Co piąta Polka zauważa, że jej styl życia negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.
Zdrowie
Jak Polki dbają o zdrowie? Nowy raport ujawnia niepokojące dane
Jeżeli kobieta miesiączkuje, to zajście w ciążę nawet po 50 roku życia jest możliwe.
Zdrowie
Dr hab. n. med. Inga Ludwin o tym, kiedy jest najlepszy czas na zajście w ciążę
