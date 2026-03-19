Menopauza przed 40 to złe rokowanie dla zdrowia kobiety. Wyniki nowego badania

Kobiety, które doświadczyły przedwczesnej menopauzy, czyli jeszcze przed czterdziestką, powinny szczególnie zatroszczyć się o zdrowie swojego serca. Nowe badanie przeprowadzono na dużej grupie pacjentek, sugeruje, że zwiększa to ryzyko wystąpienia zawału serca.

Publikacja: 19.03.2026 12:11

Menopauza przed 40 długofalowo zwiększa ryzyko zawału serca.

Izabela Popko

Menopauza ma wpływ na każdy aspekt kobiecego zdrowia, w tym na kondycję serca i całego układu krążenia. Spadek poziomu estrogenu zwiększa ryzyko zawału serca, ponieważ w trakcie menopauzy podwyższa się ciśnienie i poziom cholesterolu, mogą też wystąpić zaburzenia poziomu cukru we krwi. Do tego sztywnieją tętnice, tkanka tłuszczowa zaczyna skupiać się w brzuchu i kurczy się masa mięśniowa.

Menopauza przed 40 długofalowo zwiększa ryzyko zawału serca

O przedwczesnej menopauzie mowa jest wtedy, kiedy pojawia się przed 40 rokiem życia. Jak dotąd nie było jasne, czy ma ona jakikolwiek wpływ na utrzymywanie się podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej w dłuższej perspektywie, czyli po ponad 10 latach od pojawienia się objawów menopauzy.

Coraz częściej kobiety w okresie menopauzy potrzebują przede wszystkim zrozumienia i wsparcia, które
„Menobiznes”. Jak rynek otwiera portfele kobiet w okresie menopauzy

Sprawdzili to naukowcy z Northwestern University w Chicago. Wyniki ich obszernego badania opublikowano właśnie na łamach akademickiego czasopisma JAMA Cardiology.

„Kiedy menopauza pojawia się przed czterdziestką, kobiety wciąż mają przed sobą ponad połowę życia. Określenie skumulowanego ryzyka wystąpienia chorób serca w ciągu całego życia ma kluczowe znaczenie” – podkreśla kierująca badaniem dr Priya Freaney, kardiolożka z Northwestern University.

Eksperci wzięli na warsztat dane 10 036 mieszkanek Stanów Zjednoczonych w wieku 55-69 lat, które przeszły menopauzę. Przeanalizowano zarówno dane medyczne pacjentek, jak i ich własne relacje dotyczące objawów menopauzy. Żadna z uczestniczek badania nie cierpiała przy tym na chorobę wieńcową na początku menopauzy.

Ryzyko zawału serca u kobiet, które doświadczyły przedwczesnej menopauzy, wzrasta aż o 40 proc.

Autorzy badania obliczyli, że ryzyko wystąpienia zawału u kobiet, które przeszły przedwczesną menopauzę, było aż o 40 proc. wyższe w porównaniu z kobietami, u których menopauza pojawiła się po czterdziestce. Wynik ten nie zmienił się nawet po uwzględnieniu takich czynników ryzyka jak palenie, otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca.

Zdaniem autorów badania wyniki, które otrzymali, sugerują, że menopauza, która pojawia się w młodszym wieku, stanowi istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia w perspektywie całego życia. Z tego powodu – dodają eksperci – lekarze powinni rutynowo pytać swoje pacjentki o wiek, w którym pojawiły się u nich pierwsze objawy menopauzy, aby właściwie określić ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Menopauza wiąże się m.in. z pogorszeniem jakości snu.
Oto, co może dziać się z mózgiem po menopauzie. Nowe badanie ujawnia skalę zmian

Badacze podkreślają jednocześnie, że jak na razie nie ma pewności, dlaczego menopauza pojawia się w tak młodym wieku. Czynników prawdopodobnie jest wiele, wśród nich eksperci wymieniają uwarunkowania genetyczne, biologiczne i środowiskowe, a także wczesny wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, styl życia, otyłość i chroniczny stres.

„Historycznie kobiety były silnie niedoreprezentowane w badaniach dotyczących układu krążenia i wciąż mamy wiele do odkrycia na temat wpływu menopauzy na zdrowie serca”, podsumowuje wyniki badania dr Freaney.

Badania obejmowały leczenie 12 odmian nowotworów, w tym raka płuc, jelita grubego, skóry i piersi.
Zdrowie
Kobiety i mężczyźni inaczej reagują na leczenie raka. Nowe badanie
Laureatki konkursu Kobieta Rynku Zdrowia 2026.
Zdrowie
Kobieta Rynku Zdrowia 2026. Znamy nazwiska liderek
Punktem wyjścia do rozmowy z szefem dokładne przemyślenie swoich potrzeb.
Zdrowie
Informowanie szefa o swoich dolegliwościach i samopoczuciu to nie oznaka słabości
Co piąta Polka zauważa, że jej styl życia negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.
Zdrowie
Jak Polki dbają o zdrowie? Nowy raport ujawnia niepokojące dane
