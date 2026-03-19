Menopauza przed 40 długofalowo zwiększa ryzyko zawału serca.
Menopauza ma wpływ na każdy aspekt kobiecego zdrowia, w tym na kondycję serca i całego układu krążenia. Spadek poziomu estrogenu zwiększa ryzyko zawału serca, ponieważ w trakcie menopauzy podwyższa się ciśnienie i poziom cholesterolu, mogą też wystąpić zaburzenia poziomu cukru we krwi. Do tego sztywnieją tętnice, tkanka tłuszczowa zaczyna skupiać się w brzuchu i kurczy się masa mięśniowa.
O przedwczesnej menopauzie mowa jest wtedy, kiedy pojawia się przed 40 rokiem życia. Jak dotąd nie było jasne, czy ma ona jakikolwiek wpływ na utrzymywanie się podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej w dłuższej perspektywie, czyli po ponad 10 latach od pojawienia się objawów menopauzy.
Dawniej ignorowana, dziś buduje rynek wart miliardy – menopauza. Kobiety wydają fortunę na suplementy, kosmetyki i szybkie rozwiązania, a prywatne...
Sprawdzili to naukowcy z Northwestern University w Chicago. Wyniki ich obszernego badania opublikowano właśnie na łamach akademickiego czasopisma JAMA Cardiology.
„Kiedy menopauza pojawia się przed czterdziestką, kobiety wciąż mają przed sobą ponad połowę życia. Określenie skumulowanego ryzyka wystąpienia chorób serca w ciągu całego życia ma kluczowe znaczenie” – podkreśla kierująca badaniem dr Priya Freaney, kardiolożka z Northwestern University.
Eksperci wzięli na warsztat dane 10 036 mieszkanek Stanów Zjednoczonych w wieku 55-69 lat, które przeszły menopauzę. Przeanalizowano zarówno dane medyczne pacjentek, jak i ich własne relacje dotyczące objawów menopauzy. Żadna z uczestniczek badania nie cierpiała przy tym na chorobę wieńcową na początku menopauzy.
Autorzy badania obliczyli, że ryzyko wystąpienia zawału u kobiet, które przeszły przedwczesną menopauzę, było aż o 40 proc. wyższe w porównaniu z kobietami, u których menopauza pojawiła się po czterdziestce. Wynik ten nie zmienił się nawet po uwzględnieniu takich czynników ryzyka jak palenie, otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca.
Zdaniem autorów badania wyniki, które otrzymali, sugerują, że menopauza, która pojawia się w młodszym wieku, stanowi istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia w perspektywie całego życia. Z tego powodu – dodają eksperci – lekarze powinni rutynowo pytać swoje pacjentki o wiek, w którym pojawiły się u nich pierwsze objawy menopauzy, aby właściwie określić ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.
Najnowsze badania wskazują, że menopauza wiąże się nie tylko z objawami fizycznymi, ale również z pewnymi zmianami w mózgu, gorszym zdrowiem psychi...
Badacze podkreślają jednocześnie, że jak na razie nie ma pewności, dlaczego menopauza pojawia się w tak młodym wieku. Czynników prawdopodobnie jest wiele, wśród nich eksperci wymieniają uwarunkowania genetyczne, biologiczne i środowiskowe, a także wczesny wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, styl życia, otyłość i chroniczny stres.
„Historycznie kobiety były silnie niedoreprezentowane w badaniach dotyczących układu krążenia i wciąż mamy wiele do odkrycia na temat wpływu menopauzy na zdrowie serca”, podsumowuje wyniki badania dr Freaney.
Źródło:
www.northwestern.edu
