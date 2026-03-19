Menopauza ma wpływ na każdy aspekt kobiecego zdrowia, w tym na kondycję serca i całego układu krążenia. Spadek poziomu estrogenu zwiększa ryzyko zawału serca, ponieważ w trakcie menopauzy podwyższa się ciśnienie i poziom cholesterolu, mogą też wystąpić zaburzenia poziomu cukru we krwi. Do tego sztywnieją tętnice, tkanka tłuszczowa zaczyna skupiać się w brzuchu i kurczy się masa mięśniowa.

Menopauza przed 40 długofalowo zwiększa ryzyko zawału serca

O przedwczesnej menopauzie mowa jest wtedy, kiedy pojawia się przed 40 rokiem życia. Jak dotąd nie było jasne, czy ma ona jakikolwiek wpływ na utrzymywanie się podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej w dłuższej perspektywie, czyli po ponad 10 latach od pojawienia się objawów menopauzy.

Sprawdzili to naukowcy z Northwestern University w Chicago. Wyniki ich obszernego badania opublikowano właśnie na łamach akademickiego czasopisma JAMA Cardiology.

„Kiedy menopauza pojawia się przed czterdziestką, kobiety wciąż mają przed sobą ponad połowę życia. Określenie skumulowanego ryzyka wystąpienia chorób serca w ciągu całego życia ma kluczowe znaczenie” – podkreśla kierująca badaniem dr Priya Freaney, kardiolożka z Northwestern University.