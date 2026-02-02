Reklama

Oto, co może dziać się z mózgiem po menopauzie. Nowe badanie ujawnia skalę zmian

Najnowsze badania wskazują, że menopauza wiąże się nie tylko z objawami fizycznymi, ale również z pewnymi zmianami w mózgu, gorszym zdrowiem psychicznym oraz zaburzeniami snu. Okazuje się, że może też zwiększać ryzyko poważnej choroby.

Publikacja: 02.02.2026 10:42

Menopauza wiąże się m.in. z pogorszeniem jakości snu.

Menopauza wiąże się m.in. z pogorszeniem jakości snu.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany fizyczne i psychiczne zachodzą podczas menopauzy?
  • Jaki wpływ ma menopauza na zdrowie psychiczne i jakość snu kobiet?
  • Jak menopauza wpływa na strukturę mózgu i jakie obszary są najbardziej dotknięte?
  • Czy menopauza może zwiększać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych u kobiet?

Menopauza to naturalny etap w życiu kobiety, gdy w wyniku spadku poziomu hormonów dochodzi do ustania miesiączkowania. Najczęściej występuje między 45. a 55. rokiem życia. Jest to okres intensywnych zmian fizycznych oraz psychicznych. Wiele kobiet zmaga się z uderzeniami gorąca, obniżonym nastrojem oraz ma problemy ze snem. Wcześniejsze analizy sugerowały również związek menopauzy z pogorszeniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga czy zdolności językowe. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „Psychological Medicine” pokazuje, że menopauza może w jeszcze większym stopniu wpływać na mózg.

Jak wyglądało badanie?

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Cambridge przeanalizował dane z UK Biobank obejmujące niemal 125 tysięcy kobiet. Uczestniczki zostały podzielone na trzy grupy – kobiety przed menopauzą, kobiety po menopauzie niestosujące hormonalnej terapii zastępczej oraz kobiety po menopauzie, które taką terapię stosowały.

Czytaj więcej

Zwykle uważa się, że perimenopauza trwa od kilku do dziesięciu lat i najczęściej pojawia się u kobie
Zdrowie
Nadchodząca menopauza daje o sobie znać wcześniej niż sądzono. Wyniki badania

Dane pochodziły z rozbudowanych kwestionariuszy dotyczących doświadczeń z menopauzą, zdrowia psychicznego, snu oraz ogólnego stanu zdrowia. Część uczestniczek brała udział w testach poznawczych mierzących pamięć i czas reakcji. Dodatkowo około 11 tysięcy kobiet przeszło badania rezonansu magnetycznego, co pozwoliło na ocenę struktury mózgu. Średni wiek wystąpienia menopauzy w badanej populacji wynosił około 49,5 roku, natomiast kobiety, którym przepisano HTZ, rozpoczynały leczenie średnio w wieku 49 lat.

Reklama
Reklama

Jak wyglądało zdrowie psychiczne i sen kobiet po menopauzie?

Analiza wyników wykazała, że kobiety po menopauzie częściej niż kobiety przed menopauzą zgłaszały się po pomoc do lekarza rodzinnego lub psychiatry z powodu lęku, napięcia nerwowego lub depresji. Uzyskiwały także wyższe wyniki w kwestionariuszach oceniających objawy depresyjne i częściej miały przepisywane leki przeciwdepresyjne. W grupie kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą odnotowano wyższy poziom lęku i depresji w porównaniu z kobietami po menopauzie niestosującymi HTZ. Dalsza analiza wykazała jednak, że różnice te istniały już przed menopauzą. Badacze wskazują, że w niektórych przypadkach HTZ mogła być przepisywana profilaktycznie, w obawie przed nasileniem wcześniejszych objawów w okresie menopauzy.

Menopauza wiązała się również z pogorszeniem jakości snu. Kobiety po menopauzie częściej zgłaszały bezsenność, krótszy czas snu oraz uczucie zmęczenia. Największe zmęczenie deklarowały kobiety stosujące HTZ, mimo że długość snu w tej grupie nie różniła się od kobiet po menopauzie niestosujących terapii. Badanie wykazało, że menopauza wpływa także na funkcje poznawcze, choć nie w jednakowym stopniu. Kobiety po menopauzie niestosujące HTZ miały wolniejsze czasy reakcji niż kobiety przed menopauzą oraz kobiety po menopauzie stosujące terapię hormonalną. Jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic między badanymi grupami w testach pamięci. 

Dr Katharina Zühlsdorff, jedna z autorek badania, przyznała, że spowolnienie czasu reakcji jest naturalnym elementem procesu starzenia, występującym zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wyniki sugerują jednak, że menopauza może ten proces przyspieszać, natomiast hormonalna terapia zastępcza może go w pewnym stopniu spowalniać.

Czytaj więcej

Autorzy badania podkreślają, że w dłuższej perspektywie brak terapii menopauzalnej może mieć poważne
Zdrowie
Miejsce zamieszkania ma związek z objawami menopauzy. Zła wiadomość dla mieszkanek wsi

Jak zmienia się mózg kobiet po menopauzie?

Jeden z najważniejszych aspektów badania dotyczył zmian w strukturze mózgu kobiet po menopauzie. Naukowcy stwierdzili istotne zmniejszenie objętości istoty szarej, czyli tkanki mózgowej odpowiadającej za przetwarzanie informacji, kontrolę ruchu oraz regulację pamięci i emocji. Te zmiany zaobserwowano niezależnie od stosowania HTZ. Pojawiły się one zwłaszcza w hipokampie, który odpowiada za tworzenie i przechowywanie wspomnień, korze śródwęchowej, pełniącej funkcję pośrednika w przekazywaniu informacji między hipokampem a resztą mózgu, oraz w przedniej części kory zakrętu obręczy, zaangażowanej w regulację emocji, podejmowanie decyzji i koncentrację uwagi.

„Obszary mózgu, w których zaobserwowaliśmy te różnice, należą do tych, które są zwykle dotknięte chorobą Alzheimera. Menopauza może sprawić, że kobiety te będą bardziej podatne na problemy w późniejszym okresie życia” – stwierdziła prof. Barbara Sahakian, główna autorka badania.

Reklama
Reklama

Choć podkreśla, że nie jest to jedyne możliwe wyjaśnienie, wyniki mogą częściowo tłumaczyć, dlaczego liczba przypadków demencji u kobiet jest niemal dwukrotnie wyższa niż u mężczyzn.

Źródła:
www.cam.ac.uk
www.cambridge.org

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby kobiety zdrowie psychiczne
Osoby, które przez długi czas zmagają się z zaburzeniami snu mogą doświadczać stopniowej utraty spra
Nauka
Śpisz w ten sposób? Takie nawyki mogą być wczesnym sygnałem demencji
Autorzy badania podkreślają, że choć wyniki były obiecujące, różnice między ćwiczeniami o niskiej i
Nauka
Kolejne odkrycie naukowców. Ten rodzaj treningu jest najlepszy dla seniorów
Analizy wykazały, że u większości dorosłych już 5 minut dodatkowego marszu dziennie w umiarkowanym t
Nauka
Naukowcy odkryli drobne nawyki, które przedłużają życie. Wystarczą niewielkie zmiany
Mimo udokumentowanych i precyzyjnie argumentowanych powodów podejmowania prób przywracania do życia
Nauka
Badaczka wskrzeszająca wymarłe gatunki dzieli środowisko naukowe. Co się jej zarzuca?
Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być
Nauka
Ta metoda pomaga w leczeniu objawów depresji. Jest darmowa i łatwo dostępna
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama