Jak wyglądało zdrowie psychiczne i sen kobiet po menopauzie?

Analiza wyników wykazała, że kobiety po menopauzie częściej niż kobiety przed menopauzą zgłaszały się po pomoc do lekarza rodzinnego lub psychiatry z powodu lęku, napięcia nerwowego lub depresji. Uzyskiwały także wyższe wyniki w kwestionariuszach oceniających objawy depresyjne i częściej miały przepisywane leki przeciwdepresyjne. W grupie kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą odnotowano wyższy poziom lęku i depresji w porównaniu z kobietami po menopauzie niestosującymi HTZ. Dalsza analiza wykazała jednak, że różnice te istniały już przed menopauzą. Badacze wskazują, że w niektórych przypadkach HTZ mogła być przepisywana profilaktycznie, w obawie przed nasileniem wcześniejszych objawów w okresie menopauzy.

Menopauza wiązała się również z pogorszeniem jakości snu. Kobiety po menopauzie częściej zgłaszały bezsenność, krótszy czas snu oraz uczucie zmęczenia. Największe zmęczenie deklarowały kobiety stosujące HTZ, mimo że długość snu w tej grupie nie różniła się od kobiet po menopauzie niestosujących terapii. Badanie wykazało, że menopauza wpływa także na funkcje poznawcze, choć nie w jednakowym stopniu. Kobiety po menopauzie niestosujące HTZ miały wolniejsze czasy reakcji niż kobiety przed menopauzą oraz kobiety po menopauzie stosujące terapię hormonalną. Jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic między badanymi grupami w testach pamięci.

Dr Katharina Zühlsdorff, jedna z autorek badania, przyznała, że spowolnienie czasu reakcji jest naturalnym elementem procesu starzenia, występującym zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wyniki sugerują jednak, że menopauza może ten proces przyspieszać, natomiast hormonalna terapia zastępcza może go w pewnym stopniu spowalniać.

Jak zmienia się mózg kobiet po menopauzie?

Jeden z najważniejszych aspektów badania dotyczył zmian w strukturze mózgu kobiet po menopauzie. Naukowcy stwierdzili istotne zmniejszenie objętości istoty szarej, czyli tkanki mózgowej odpowiadającej za przetwarzanie informacji, kontrolę ruchu oraz regulację pamięci i emocji. Te zmiany zaobserwowano niezależnie od stosowania HTZ. Pojawiły się one zwłaszcza w hipokampie, który odpowiada za tworzenie i przechowywanie wspomnień, korze śródwęchowej, pełniącej funkcję pośrednika w przekazywaniu informacji między hipokampem a resztą mózgu, oraz w przedniej części kory zakrętu obręczy, zaangażowanej w regulację emocji, podejmowanie decyzji i koncentrację uwagi.

„Obszary mózgu, w których zaobserwowaliśmy te różnice, należą do tych, które są zwykle dotknięte chorobą Alzheimera. Menopauza może sprawić, że kobiety te będą bardziej podatne na problemy w późniejszym okresie życia” – stwierdziła prof. Barbara Sahakian, główna autorka badania.