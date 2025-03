Nadchodząca menopauza daje o sobie znać wcześniej niż sądzono. Wyniki badania

Perimenopauza to okres zmian hormonalnych w organizmie kobiety, który bezpośrednio poprzedza menopauzę. Kobieta zaczyna wtedy doświadczać takich uciążliwych objawów jak uderzenia gorąca, huśtawki nastrojów, bóle stawów i mięśni, problemy ze snem czy zmęczenie.

Ponad połowa 30-latek odczuwa pierwsze objawy menopauzy

W fazie perimenopauzy mogą pojawić się też nieregularne miesiączki, suchość pochwy i spadek libido. Mowa więc o typowych objawach menopauzy, które w okresie przedmenopauzalnym kobiety odczuwają z różnym nasileniem.

Zwykle uważa się, że perimenopauza trwa od kilku do dziesięciu lat i najczęściej pojawia się u kobiet po 40 lub nawet po 50 roku życia. Tymczasem okazuje się, że pierwsze objawy perimenopauzy kobiety mogą odczuwać na długo przed tym, zanim wejdą w okres właściwej menopauzy.

Udowadnia to nowe badanie, które przeprowadzili eksperci z działającego pod egidą Uniwersytetu w Virginii centrum medycznego UVA Health oraz twórcy aplikacji dla kobiet o nazwie Flo. Pełny raport pod tytułem „Perimenopause symptoms, severity, and healthcare seeking in women in the US”. opublikowano na łamach naukowego czasopisma „Nature”.