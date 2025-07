Na pytanie, z której strony wyszła propozycja współpracy, odpowiada, że z jej. Przyszło jej to kiedyś na myśl, gdy słyszała historię kolejnej kobiety skarżącej się na brak postępów w zdobywaniu wymarzonej formy i sprawności. Chodakowska jest zdania, że jeśli osoba faktycznie stosuje się do wszystkich jej zaleceń dietetycznych i treningowych, na pewno osiągnie założony cel. Jeśli tak się nie dzieje, niewykluczone, że uniemożliwiają to niezdiagnozowane problemy zdrowotne.

Ewa Chodakowska tłumaczy współpracę z laboratoriami Diagnostyka

– Od 15 lat tworzę narzędzia, które pomagają kobietom poprawiać jakość życia: treningi, diety, warsztaty, tygodnie metamorfozy – mówi Ewa Chodakowska. Zawsze przyświeca mi jedno: chcę realnie pomagać. Znam potrzeby kobiet. Codziennie dostaję wiadomości od tych, które odzyskały energię, zdrowie, wiarę w siebie. Ale też od tych, które mimo ogromnego wysiłku nie widzą efektów. To dla nich – dla kobiet zmagających się z niezdiagnozowaną chorobą, z bezsilnością i samotnością – zdecydowałam się wejść w projekt z Diagnostyką. Z entuzjazmem i wiarą, że możemy razem coś zmienić. Po stronie Diagnostyki leżało opracowanie pakietów. Po mojej – przekazanie ich dalej – wyjaśnia.

Jej zdaniem ważną rolę w tym, co się wydarzyło, odegrały niedociągnięcia na poziomie komunikacji. Działania, które w zamierzeniu miały zachęcać do zadbania o zdrowie, zinterpretowano zupełnie odwrotnie. Dlaczego tak się stało i czy przedstawiciele Diagnostyki dostrzegają jakieś błędy w swoich działaniach, nie wiadomo. Sieć laboratoriów medycznych nie odpowiedziała na naszą prośbę o zabranie głosu w sprawie.

– Ja nie uciekam. Nie chowam się. Nie milczę, wręcz przeciwnie. Słucham. Czytam wiadomości kobiet, które do mnie piszą – te wspierające i te trudne. Nie przestanę działać. Bo nie wolno nam zamilknąć –mówi Ewa Chodakowska. – Media, ludzie pytają mnie, czy żałuję. Tak, żałuję, że coś, co miało nieść pomoc, przyniosło tyle trudnych emocji. Żałuję, że w tak wrażliwym temacie pojawił się chaos i rozczarowanie. Żałuję, że nie dopilnowano komunikacji, która powinna być jasna, transparentna i niedająca obietnicy niemożliwej do spełnienia – podkreśla.

Jeśli chodzi o kontrowersje związane z ewentualnym polecaniem konkretnych suplementów przez specjalistę, Ewa Chodakowska tłumaczy, że w jej opinii nie ma tutaj nieprawidłowości. Produkty, o których mowa, są w Polsce dostępne nie tylko w jej sklepie, a w dodatku są lepiej przebadane pod względem skuteczności niż wiele preparatów produkowanych w Polsce, ponieważ powstają we Francji – kraju, w którym obowiązuje bardziej restrykcyjne prawo dotyczące wprowadzania na rynek suplementów.