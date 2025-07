Ćwiczenia nie zawsze poprawiają zdrowie psychiczne? Wiele zależy od tego czynnika

Do tej pory badania nad aktywnością fizyczną skupiały się na tym, jak długo ktoś ćwiczył lub ile spalił kalorii. Zespół naukowców z trzech amerykańskich uczelni postanowił podejść do tematu w nieco inny sposób. Choć badania pokazują, że aktywność fizyczna podejmowana w wolnym czasie, taka jak bieganie, joga czy jazda na rowerze, koreluje z lepszymi wynikami w zakresie zdrowia psychicznego, korzyści nie są takie same. Według badaczy wiele zależy od środowiska oraz okoliczności, które towarzyszyły danej aktywności. Wyniki badania zostały opublikowane w Medicine & Science in Sports & Exercise.

Reklama Reklama

Ćwiczenia a zdrowie psychiczne. Jak wyglądało badanie?

Patrick O’Connor, profesor w Katedrze Kinezjologii w Mary Frances Early College of Education University of Georgia i jeden z autorów badania przyznał, że do tej pory „dawka ćwiczeń była dominującym sposobem, w jaki naukowcy próbowali zrozumieć, jak aktywność fizyczna może wpływać na zdrowie psychiczne, często ignorując, czy te minuty były spędzone na ćwiczeniach z przyjacielem, czy w ramach gry”.

Aby sprawdzić, w jaki sposób aktywność fizyczna może wpływać na nasze samopoczucie psychiczne, zespół przeanalizował trzy rodzaje badań. Pierwszą grupę stanowiły szeroko zakrojone badania epidemiologiczne poświęcone wzorcom zdrowotnym w populacjach. Druga grupa obejmowała randomizowane badania kontrolowane, w których niektóre grupy wykonywały ćwiczenia fizyczne, a inne nie, zaś trzecia – badania poświęcone czynnikom kontekstowym związanym z aktywnością fizyczną.

Wpływ aktywności na samopoczucie nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać

Do jakich wniosków doszli naukowcy? Wiele badań faktycznie wykazało, że osoby, które regularnie podejmują aktywność w czasie wolnym, mają niższy poziom depresji i lęku. Zespół zauważył jednak, że nie chodzi o aktywności związane z pracą, aktywnym dojazdem do pracy lub czynnościami wykonywanymi w domu (np. sprzątaniem). W tym przypadku dowody potwierdzające związek między zdrowiem psychicznym a ruchem były niewystarczające.

Liczne randomizowane badania kontrolowane również wykazały, że regularne ćwiczenia poprawiają zdrowie psychiczne, zwłaszcza u osób cierpiących na zaburzenia na tym tle. Minusem badań było to, że zazwyczaj opierały się na małych i jednorodnych próbach oraz obejmowały krótki okres. Co za tym idzie, ich wyników prawdopodobnie nie da się uogólnić i odnieść do większych grup. Co więcej, te same badania wykazały, że u osób, które nie cierpiały na zaburzenia, średni wpływ ćwiczeń na zdrowie psychiczne był raczej niewielki.