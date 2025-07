Najnowsze badania przeprowadzili kanadyjscy naukowcy na Uniwersytecie w Montrealu. Wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie naukowym „Frontiers in Psychology". Wnioski są jasne – to, co jemy, wpływa na jakość naszego snu. Odpowiednia dieta może pomóc lepiej spać.

Czy jedzenie wpływa na sny? „Mamy kilka odpowiedzi”

Aby ustalić, jak jedzenie wpływa na sen, naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu przebadali grupę 1082 studentów. W ankietach zapytano ich o czas snu i jego jakość, sny i koszmary oraz związek między rodzajami snów a spożywanymi wieczorem posiłkami. Ustalenia były dość zaskakujące.

„Zazwyczaj jesteśmy pytani, czy jedzenie wpływa na sny” – powiedział profesor psychologii Tore Nielsen z Uniwersytetu w Montrealu, główny autor badania. „Teraz mamy kilka odpowiedzi”.

Okazało się, że słodkie posiłki zdecydowanie nie przekładają się na słodkie sny. Z odpowiedzi ankietowanych wynikało, że po zjedzeniu przed snem deserów i słodyczy najczęściej mieli oni niepokojące sny. Słodkie przekąski znalazły się na szczycie listy produktów, które zakłócają sen.