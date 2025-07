Społeczeństwa nieuprzemysłowione są mniej narażone na choroby przewlekłe

Kolejną ciekawą obserwacją było to, że wśród populacji tubylczych, a szczególnie wśród Tsimane, zaobserwowano wysokie poziomy stanu zapalnego, jednak nie wzrastały one wraz z wiekiem i, co najważniejsze, nie prowadziły do ​​chorób przewlekłych, z którymi zmagają się społeczeństwa uprzemysłowione. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że choroby typu cukrzyca, choroby serca lub choroba Alzheimera niemal nie występują w kohortach nieuprzemysłowionych. Oznacza to, że nawet jeśli młode osoby pochodzące z populacji tubylczych mają profil stanu zapalnego podobny do osób z populacji uprzemysłowionych, nie wiąże się to z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

„Te odkrycia naprawdę podważają ideę, że stan zapalny jest sam w sobie zły” – powiedział Cohen. „Wydaje się raczej, że stan zapalny, a być może także inne mechanizmy starzenia, mogą być w dużym stopniu zależne od kontekstu. Z jednej strony jest to trudne, ponieważ nie będzie uniwersalnych odpowiedzi na pytania naukowe, a z drugiej – obiecujące, ponieważ oznacza to, że możemy interweniować i stan zmieniać rzeczy” – dodał.

Najnowsze badanie podważa założenie uniwersalnych biomarkerów starzenia. Zamiast tego wskazuje, że procesy starzenia immunologicznego są specyficzne dla danej populacji i silnie uwarunkowane środowiskiem, stylem życia oraz czynnikami zakaźnymi. Według Cohena „wyniki wskazują na ewolucyjną niezgodność między naszym układem odpornościowym a środowiskiem, w którym obecnie żyjemy”. Naukowiec przyznał również, że stan zapalny może nie być bezpośrednim produktem starzenia się, ale raczej reakcją organizmu na warunki uprzemysłowione.

Przyszłe badania mogłyby koncentrować się na tym, w jaki sposób określone warunki środowiskowe modulują zapalenie i jego wpływ na zdrowie. Dzięki temu być może naukowcy odkryją sposób na zapobieganie chorobom związanym z wiekiem.

