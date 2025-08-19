Reklama

Odkryto nowe zależności pomiędzy ograniczeniem otyłości a szansą na zajście w ciążę

Walka z nadwagą i otyłością zwiększa szanse zajścia w ciążę – taki wniosek płynie z nowego raportu naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyniki ich badania sugerują, że zrzucając zbędne kilogramy, kobieta może uniknąć poddawania się uciążliwej i nierzadko bardzo kosztownej terapii metodą in vitro.

Publikacja: 19.08.2025 13:44

Ekspertów interesowało, czy zrzucenie wagi przed rozpoczęciem leczenia bezpłodności metodą in vitro

Ekspertów interesowało, czy zrzucenie wagi przed rozpoczęciem leczenia bezpłodności metodą in vitro pozytywnie wpływa na płodność kobiet.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Lekarze już od dawna podkreślają, że prowadzenie zdrowego trybu życia na długo przed planowanym zajściem w ciążę zwiększa szanse zapłodnienia, a także urodzenia zdrowego dziecka. Dotyczy to nie tylko zbilansowanej diety, odpowiedniej aktywności fizycznej czy rezygnacji z używek, ale również pozbycia się zbędnych kilogramów.

Szczupła sylwetka sprzyja płodności

Takie są ustalenia naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego – autorów raportu, który rzuca nowe światło na czynniki wpływające na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Ekspertów interesowało, czy zrzucenie wagi przed rozpoczęciem leczenia bezpłodności metodą in vitro pozytywnie wpływa na płodność kobiet. Do tej pory brakowało bowiem w tym temacie wiarygodnych danych naukowych.

Czytaj więcej

Dr Zabłocka-Słowińska: Uwzględniając czas trwania ciąży, dzienna energetyczność diety nie wzrasta z
Styl życia
Ile dodatkowych kalorii potrzebuje kobieta w ciąży? Są precyzyjne ustalenia

Aby to zweryfikować, badacze przyjrzeli się wynikom 12 badań z całego świata, w których wzięło udział 1921 kobiet. Przeanalizowali również dane dotyczące kuracji odchudzających, którym poddała się część pacjentek. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma medycznego „Annals of Internal Medicine”.

Szansa zajścia w ciążę rośnie prawie o połowę u kobiet, które zwalczyły otyłość

Badacze zauważyli, że kobietom z otyłością, które wzięły udział w programach odchudzających, udawało się naturalnie zajść w ciążę (czyli bez udziału in vitro) aż o 47 proc. częściej w porównaniu z pacjentkami, które schudły nieznacznie lub w ogóle. Jeżeli chodzi o wszystkie ciąże – zarówno te, które uzyskano naturalnie, jak i przy użyciu metody in vitro – prawdopodobieństwo było wyższe o 21 proc.

Reklama
Reklama

Autorzy badania przypuszczają, że zjawisko to ma związek z zespołem wielotorbielowatych jajników. Schorzeniu temu często towarzyszy bowiem otyłość i zarazem bezpłodność, na co wskazują dotychczasowe badania.

„Wyniki naszego badania dają nadzieję. Sugerują one, że zaoferowanie pacjentce kuracji odchudzającej może zwiększyć szanse na naturalne poczęcie dziecka i uniknięcie terapii metodą in vitro” – mówi dr Moscho Michalopoulou, główna autorka raportu z badań, która dodaje, że terapie uwzględniające kuracje odchudzające powinny stać się przedmiotem dalszych badań, ale na większą skalę.

Czytaj więcej

Otyłość jest chorobą i należy ją leczyć.
Zdrowie
Grubancypacja – ryzykowne „wyzwolenie” z otyłości. O ciemnej stronie modnego aktywizmu

Autorzy badania podkreślają jednocześnie, że wciąż nie do końca jasny jest związek kuracji odchudzającej z osiągnięciem ostatecznego celu, jakim jest urodzenie zdrowego dziecka. Ich zdaniem również ta kwestia wymaga przeprowadzenia szerzej zakrojonych badań.

„Co ciekawe, kiedy ograniczyliśmy nasze analizy, biorąc pod uwagę jedynie kuracje odchudzające przy użyciu diety niskoenergetycznej, które skutkowały większą utratą wagi, to liczba żywych urodzeń była wyższa” – zauważa profesor Nerys Astbury, która kierowała projektem badawczym.

„Wiemy, że osoby z mniej uprzywilejowanych regionów oraz te pochodzące z niektórych grup etnicznych częściej cierpią na otyłość. Decydenci powinni rozważyć, czy włączenie kuracji odchudzających do terapii leczenia bezpłodności mogłoby poprawić ich wyniki, a jednocześnie obniżyć ogólne koszty leczenia bezpłodności poprzez zwiększenie liczby kobiet, które zachodzą w ciążę w sposób naturalny” – dodaje badaczka.

Reklama
Reklama

Źródło:
www.ox.ac.uk

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia

Izabela Popko

Lekarze już od dawna podkreślają, że prowadzenie zdrowego trybu życia na długo przed planowanym zajściem w ciążę zwiększa szanse zapłodnienia, a także urodzenia zdrowego dziecka. Dotyczy to nie tylko zbilansowanej diety, odpowiedniej aktywności fizycznej czy rezygnacji z używek, ale również pozbycia się zbędnych kilogramów.

Szczupła sylwetka sprzyja płodności

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W ramach czteroletniego programu nauczania studenci Alice L. Walton School of Medicine będą m.in. po
Zdrowie
Miliarderka założyła szkołę medyczną. Doskonały program nauczania?
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to
Zdrowie
Stalking odciska piętno nie tylko na psychice ofiary. Lekarze ostrzegają
Inwestowanie w kobiece zdrowie ma trwały wpływ na kolejne pokolenia – mówi Bill Gates.
Zdrowie
Fundacja Gatesów przekaże rekordową kwotę na wsparcie „kobiecych spraw”
W skali świata liczba zachorowań na nowotwór wątroby z roku na rok rośnie.
Zdrowie
Wirusy przestają dominować wśród przyczyn raka wątroby. Oto, co go teraz powoduje
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Zdaniem badaczy nowe odkrycie może otworzyć nowe możliwości leczenia depresji.
Zdrowie
Depresja ma swój „kod komunikacyjny”. Przełomowe odkrycie naukowców
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie