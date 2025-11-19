Od wielu lat szalenie popularne są różnego rodzaju aplikacje na smartfona, które zaprojektowano z myślą o tych, którzy pragną więcej ćwiczyć, schudnąć i/lub zmienić swoje nawyki żywieniowe. Narzędzia te pełnią funkcję wirtualnych dietetyków i trenerów osobistych, którzy wspierają użytkowników w osiąganiu swoich celów znacznie niższym kosztem, niż gdyby skorzystało się z usług ludzkiego specjalisty.

Czy warto polegać na aplikacjach fitness?

Aplikacje te regularnie motywują swoich użytkowników do odpowiedniej dziennej dawki aktywności fizycznej albo wytrwania w diecie odchudzającej. Liczą kroki, kalorie, które spożyło się lub spaliło danego dnia, analizują jadłospis użytkownika, a także wiele innych parametrów przydatnych do kontrolowania swojej kondycji fizycznej.

A co ze zdrowiem psychicznym? Okazuje się, że narzędzia te mają również swoją ciemną stronę i dotyczy to właśnie wpływu na nastrój i motywację użytkowników. To kluczowy wniosek, jaki płynie z nowego badania, które przeprowadził zespół naukowców z kilku brytyjskich uniwersytetów. Wyniki badania, które przeprowadzono wśród użytkowników aplikacji fitnessowych, opublikowano niedawno na łamach czasopisma „British Journal of Health Psychology”.

Eksperci przeanalizowali ponad 58 tysięcy postów na portalu X, których autorzy wypowiedzieli się na temat pięciu najpopularniejszych aplikacji fitnessowych, między innymi Stravy, MyFitnessPal i WW (dawniej: Weigh Watchers). Analizując tak dużą ilość danych, badacze posłużyli się sztuczną inteligencją, która pomogła im wyłonić kilka negatywnych aspektów używania tych narzędzi.