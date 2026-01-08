Aktualizacja: 08.01.2026 20:00 Publikacja: 08.01.2026 18:30
Z wielu badań wynika, że diety oparte na minimalnie przetworzonych produktach zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób chronicznych.
Foto: Adobe Stock
Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia publikowane w postaci piramid czy tzw. talerzy są powszechnie znane w wielu krajach i regionach świata. Podstawą do ich tworzenia są rekomendacje WHO, a także wytyczne instytucji takich jak działający w Polsce Instytut Żywności i Żywienia. O tym, co i jak często się w nich zmienia, decydują m.in. nowe ważne odkrycia naukowe w tej dziedzinie. W ostatnim czasie nie dokonał się tutaj jednak żaden istotny przełom, który pozwoliłby przewidzieć, że Amerykanie dostaną nowe zalecenia w zakresie żywienia – co ważne: dość mocno różniące się od dotychczasowych.
– Jestem naprawdę zaskoczona tą publikacją– mówi dr n. o zdr. dietetyk kliniczny Hanna Stolińska. – Bez przesady można powiedzieć, że ta aktualizacja oficjalnych zaleceń żywieniowych w USA spadła z nieba i to bez żadnej zapowiedzi czy ważnej przesłanki – podkreśla.
Ekspertka zwraca uwagę na kilka kwestii.
• Nowa amerykańska piramida żywieniowa u podstaw diety stawia białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce, a nie zboża i węglowodany jak dawniej.
• Silnie odradza żywność wysoko przetworzoną i dodane cukry.
• Promuje konkretną ilość składników w diecie: ~3 porcje warzyw i ~2 owoce dziennie, ~2–4 porcje pełnych ziaren, 1,2-1,6 kg białka na miesiąc. W kontekście utrzymania i budowy masy mięśniowej i ogólnego zdrowia nie są to jednak duże ilości.
• Zaleca spożywanie tłuszczów z naturalnych źródeł (oliwa, awokado, pełnotłuste produkty mleczne). To istotna różnica w stosunku do wcześniejszych wytycznych, w których kładło się większy nacisk na węglowodany i ograniczenie tłuszczów.
Zdaniem ekspertki należy docenić to, że w nowych wytycznych promuje się żywność całą i nieprzetworzoną. Z wielu badań wynika, że diety oparte na minimalnie przetworzonych produktach zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób chronicznych. Ograniczenie ultraprzetworzonych produktów jest szczególnie ważne w społeczeństwie amerykańskim, które wyjątkowo mocno doświadczone jest chorobą otyłościową i wieloma jej konsekwencjami.
Co jeszcze ważne, to to, że w piramidzie nie ma żadnych słodyczy i cukru dodanego. Jego jedynym źródłem mają być owoce i laktoza w nabiale.
– Ta piramida jest elastyczna– mówi dr Stolińska. Ma być ramą, nie sztywną dietą, co dopuszcza różnorodność kulturową i indywidualne preferencje, a to na pewno zaleta– podkreśla. – Podobnie jak zachęta do większego spożycia warzyw i owoców, które dostarcza więcej błonnika, witamin i antyoksydantów, a to wspiera mikrobiom jelitowy i zdrowie metaboliczne– podkreśla.
Pozytywnie należy spojrzeć także na skoncentrowanie uwagi na wysokiej jakości białku (nacisk jest położony na białko pochodzenia roślinnego), które pomaga w budowie i regeneracji mięśni oraz stabilizacji masy ciała, a także na zdrowych tłuszczach, które są kluczowe dla funkcji mózgu i wchłaniania witamin.
Mimo tych pozytywnych elementów nowa piramida żywieniowa zalecana w USA wywołuje też jednak pewne kontrowersje. Eksperci zwracają uwagę m.in. na możliwe podłoże polityczne zmian dokonanych w obowiązujących dotąd zaleceniach.
– Krytycy twierdzą, że pewne decyzje, np. silne promowanie pełnotłustych produktów, nie mają jeszcze solidnej, bezstronnej bazy naukowej – wynikają raczej z założeń administracji niż neutralnej analizy naukowej – mówi dr Stolińska. – Osobiście mam też wątpliwości co do jej kształtu. Można się pogubić, ponieważ trójkąt jest odwrócony. To może powodować problem z jej odczytaniem i zrozumieniem zwartej w niej intencji. Jeszcze jedna kwestia to brak klarowności i zbyt ogólna forma. Nowa wizualizacja jest mniej precyzyjna niż poprzednia. Brak w niej jasnych proporcji makroskładników, co utrudnia praktyczne zastosowanie. I jeszcze jedna ważna sprawa– przedstawienie sposobu myślenia o produktach zbożowych. W opisie wizualizacji kładzie się nacisk na udział pełnoziarnistych produktów zbożowych w diecie – a nie ich eliminację, ale na grafice znajdują się one na odwróconym szczycie. To daje mylny sygnał wskazujący na dietę białkowo-tłuszczową jako najlepszy model żywienia – tłumaczy.
Ekspertka uważa także, że rozwiązania zaproponowane w nowej piramidzie nie są właściwe dla każdego. Osoby ze specyficznymi potrzebami zdrowotnymi (np. cierpiące na zaburzenia lipidowe czy choroby nerek) mogą potrzebować modyfikacji powyższych zaleceń. Aby ich dokonać, konieczna jest konsultacja z dietetykiem.
Dr Stolińska krytycznie ocenia także brak jakiejkolwiek wzmianki w nowych wytycznych o nawodnieniu, użyciu soli i przypraw, a także podejmowaniu aktywności fizycznej.
Zdaniem ekspertki najbardziej prawdopodobna odpowiedź na to pytanie brzmi: raczej nie w takiej formie.
– Europejskie wytyczne żywieniowe są inne. W UE i krajach europejskich powszechnie stosuje się modele piramidy lub „Zdrowego Talerza”, które kładą mocny nacisk na rośliny, promują różnorodność i umiarkowanie, a także ograniczają czerwone mięso i tłuszcze nasycone bardziej niż nowe amerykańskie wytyczne – mówi dr Hanna Stolińska. – Ważny jest również kontekst zdrowotny i społeczny. Europejskie wytyczne zwykle łączą zdrowie człowieka z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Przykładem może być tzw. planetary health diet, która ogranicza mięso i promuje białka roślinne – wyjaśnia.
Dietetyczka zwraca też uwagę na podstawy naukowe dokonywanych w zaleceniach zmian. Podkreśla, że UE bazuje na przeglądach naukowych i konsensusach międzynarodowych (EFSA, WHO), a nie na podejściach politycznych. Jeśli więc miałyby się tutaj dokonać jakieś radykalne zmiany, na pewno zajmie to więcej czasu.
