Co jeszcze ważne, to to, że w piramidzie nie ma żadnych słodyczy i cukru dodanego. Jego jedynym źródłem mają być owoce i laktoza w nabiale.

– Ta piramida jest elastyczna– mówi dr Stolińska. Ma być ramą, nie sztywną dietą, co dopuszcza różnorodność kulturową i indywidualne preferencje, a to na pewno zaleta– podkreśla. – Podobnie jak zachęta do większego spożycia warzyw i owoców, które dostarcza więcej błonnika, witamin i antyoksydantów, a to wspiera mikrobiom jelitowy i zdrowie metaboliczne– podkreśla.

Pozytywnie należy spojrzeć także na skoncentrowanie uwagi na wysokiej jakości białku (nacisk jest położony na białko pochodzenia roślinnego), które pomaga w budowie i regeneracji mięśni oraz stabilizacji masy ciała, a także na zdrowych tłuszczach, które są kluczowe dla funkcji mózgu i wchłaniania witamin.

Dlaczego nowa piramida żywieniowa w USA budzi obawy ekspertów?

Mimo tych pozytywnych elementów nowa piramida żywieniowa zalecana w USA wywołuje też jednak pewne kontrowersje. Eksperci zwracają uwagę m.in. na możliwe podłoże polityczne zmian dokonanych w obowiązujących dotąd zaleceniach.

– Krytycy twierdzą, że pewne decyzje, np. silne promowanie pełnotłustych produktów, nie mają jeszcze solidnej, bezstronnej bazy naukowej – wynikają raczej z założeń administracji niż neutralnej analizy naukowej – mówi dr Stolińska. – Osobiście mam też wątpliwości co do jej kształtu. Można się pogubić, ponieważ trójkąt jest odwrócony. To może powodować problem z jej odczytaniem i zrozumieniem zwartej w niej intencji. Jeszcze jedna kwestia to brak klarowności i zbyt ogólna forma. Nowa wizualizacja jest mniej precyzyjna niż poprzednia. Brak w niej jasnych proporcji makroskładników, co utrudnia praktyczne zastosowanie. I jeszcze jedna ważna sprawa– przedstawienie sposobu myślenia o produktach zbożowych. W opisie wizualizacji kładzie się nacisk na udział pełnoziarnistych produktów zbożowych w diecie – a nie ich eliminację, ale na grafice znajdują się one na odwróconym szczycie. To daje mylny sygnał wskazujący na dietę białkowo-tłuszczową jako najlepszy model żywienia – tłumaczy.