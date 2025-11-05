W rozmowie z prowadzącą mówiła o tym, jak nasze codzienne wybory żywieniowe wpływają na długość życia, ryzyko chorób i środowisko.

Już na początku rozmowy dr Baska przypomniała: – „To, co jemy, ma ogromne znaczenie. Możemy nasze życie wydłużać albo skracać”. Jak podkreśliła, badania pokazują, że właściwy model żywienia może wydłużyć życie kobiet nawet o 11 lat.

Ekspertka odniosła się do najnowszego raportu opublikowanego w The Lancet o tzw. diecie planetarnej. – „To model uniwersalny, który globalnie zakłada ograniczenie spożycia mięsa, zwłaszcza czerwonego i przetworzonego” – wyjaśniła. Dla Polaków oznaczałoby to redukcję z obecnych ponad 70 kilogramów rocznie do maksymalnie 500 gramów tygodniowo (około 26 kilogramów rocznie).

Między kotletem a soczewicą – jak wygląda dieta planetarna?

– „To nie jest dieta restrykcyjna, jak się czasem mówi. To model diety fleksitariańskiej, w której produkty zwierzęce występują, ale w mniejszych ilościach” – tłumaczyła dr Baska. Wskazała, że kluczowe jest nie tylko ograniczanie mięsa, ale wprowadzanie jego roślinnych alternatyw: fasoli, ciecierzycy, soi, bobu, grochu, a także orzechów i pestek.