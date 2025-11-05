Aktualizacja: 05.11.2025 23:46 Publikacja: 05.11.2025 19:00
dr Alicja Baska, lekarka i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia
W rozmowie z prowadzącą mówiła o tym, jak nasze codzienne wybory żywieniowe wpływają na długość życia, ryzyko chorób i środowisko.
Już na początku rozmowy dr Baska przypomniała: – „To, co jemy, ma ogromne znaczenie. Możemy nasze życie wydłużać albo skracać”. Jak podkreśliła, badania pokazują, że właściwy model żywienia może wydłużyć życie kobiet nawet o 11 lat.
Ekspertka odniosła się do najnowszego raportu opublikowanego w The Lancet o tzw. diecie planetarnej. – „To model uniwersalny, który globalnie zakłada ograniczenie spożycia mięsa, zwłaszcza czerwonego i przetworzonego” – wyjaśniła. Dla Polaków oznaczałoby to redukcję z obecnych ponad 70 kilogramów rocznie do maksymalnie 500 gramów tygodniowo (około 26 kilogramów rocznie).
– „To nie jest dieta restrykcyjna, jak się czasem mówi. To model diety fleksitariańskiej, w której produkty zwierzęce występują, ale w mniejszych ilościach” – tłumaczyła dr Baska. Wskazała, że kluczowe jest nie tylko ograniczanie mięsa, ale wprowadzanie jego roślinnych alternatyw: fasoli, ciecierzycy, soi, bobu, grochu, a także orzechów i pestek.
Jak podkreśliła: – „W naszej diecie powinno być więcej roślinnych źródeł białka, więcej błonnika, więcej dobrych tłuszczów”. Dieta planetarna, jak dodała, łączy troskę o zdrowie z troską o planetę – zmniejsza emisję gazów cieplarnianych nawet o połowę.
Zdaniem lekarki zmniejszenie spożycia mięsa przynosi wymierne efekty zdrowotne. – „Nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych sprzyja chorobom sercowo-naczyniowym. A to pierwsza przyczyna zgonów w Polsce” – przypomniała.
Dr Baska zwróciła też uwagę, że mięso przetworzone (wędliny, kiełbasy, parówki) od lat znajduje się na liście substancji kancerogennych Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. – „Na tej samej liście, co azbest czy papierosy” – dodała.
Ograniczanie mięsa może więc obniżyć ryzyko nowotworów, zawałów i cukrzycy typu 2. – „Gdy na talerzu jest dużo mięsa, nie ma miejsca na inne produkty” – zauważyła. W zamian warto sięgać po rośliny strączkowe, które dostarczają błonnika, antyoksydantów i witamin.
W drugiej części rozmowy prowadząca zapytała o osoby, które całkowicie rezygnują z mięsa. Dr Baska powołała się na stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Dietetyki: – „Prawidłowo zbilansowana dieta wegańska jest bezpieczna na każdym etapie życia – również w ciąży, u dzieci i sportowców”.
Zaznaczyła jednak, że kluczem jest planowanie. – „Witamina B12 musi być suplementowana. Bez tego nabawimy się niedoborów” – ostrzegła. Żelazo roślinne, choć gorzej przyswajalne, można wzmocnić witaminą C. – „Natka pietruszki, papryka, cytrusy – to naturalni sprzymierzeńcy przyswajania żelaza” – dodała.
Na rynku pojawia się coraz więcej tzw. „mięs roślinnych”. Czy są zdrowe? – „Nie każde przetwarzanie jest złe. Trzeba patrzeć na etykiety: na zawartość soli, tłuszczów nasyconych, cukru i błonnika” – podkreśliła ekspertka.
Dodała, że te produkty mogą być pomocne na początku drogi – „mostem” między tradycyjnym jedzeniem a zmianą stylu życia. – „Porównując kotlet schabowy do roślinnego, ten drugi często wypada lepiej. Ale najlepsze będą nieprzetworzone nasiona roślin strączkowych”.
W końcowej części rozmowy pojawił się temat roli lekarzy. – „Na studiach medycznych wciąż jest bardzo mało edukacji żywieniowej. Lekarze często nie czują się kompetentni, by o tym rozmawiać” – przyznała dr Baska.
Zwróciła też uwagę na brak regulacji zawodu dietetyka i potrzebę systemowych zmian: – „Żyjemy w środowisku, które wspiera nadwagę i otyłość. Trudniej jest dziś dokonywać zdrowych wyborów, bo te niezdrowe są tańsze, szybsze i bardziej dostępne”.
Jej apel był mocny: – „Marzę o świecie, w którym łatwiej jest podjąć decyzje najlepsze dla zdrowia”.
