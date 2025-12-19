Reklama

Jak korzystanie z solarium wpływa na ryzyko rozwoju czerniaka? Najnowsze badania

Nowe badanie dowodzi, że korzystanie z solarium znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka. Łóżka opalające mogą powodować uszkodzenie DNA na niemal całej powierzchni skóry.

Publikacja: 19.12.2025 11:50

W latach 90. i na początku lat 2000. solaria cieszyły się dużą popularnością. Chociaż dziś coraz więcej osób jest świadomych zagrożeń, z jakimi wiąże się korzystanie z takich urządzeń, nadal mają one swoich zwolenników.

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak korzystanie z solarium wpływa na ryzyko rozwoju czerniaka?
  • Dlaczego solaria mogą być bardziej szkodliwe niż naturalna ekspozycja na słońce?
  • Jakie wyniki przyniosły najnowsze badania dotyczące mutacji DNA związanych z opalaniem w solarium?
  • Jakie są różnice w częstości występowania czerniaka u użytkowników solariów w porównaniu do osób, które z nich nie korzystają?
  • Jakie zmiany w polityce dotyczącej solariów zalecają naukowcy na podstawie badań?

Dermatolodzy od dawna ostrzegają, że wizyty w solarium są szkodliwe dla skóry. Teraz naukowcy dostarczyli kolejnych dowodów na to, jak ryzykowne może być korzystanie z tego typu urządzeń.    

Nowe dowody na szkodliwość solariów. Co ustalili naukowcy?

Tymczasem kolejne badanie naukowe potwierdziło, że szybka opalenizna uzyskana w solarium może powodować poważne konsekwencje dla zdrowia. Zespół naukowców z Uniwersytetu Northwestern w Chicago i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco dowiódł, że solaria powodują rozległe mutacje DNA niemal na całej skórze, pozostawiając szersze pole” dla komórek przedrakowych czekających na przemianę.

Wyjaśnia to gwałtowne zwiększenie zagrożenia rakiem skóry. Korzystanie z solarium wiąże się z niemal trzykrotnym wzrostem ryzyka czerniaka. Niebezpieczne mutacje wykryto nawet w obszarach zwykle chronionych przed słońcem, co pokazuje, jak silne działanie na skórę mogą mieć łóżka opalające. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Science Advances”.

Dlaczego korzystanie z solarium jest szkodliwe?

Uwagę naukowców zwróciła duża liczba zachorowań na raka skóry u kobiet poniżej 50. roku życia na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jak się okazało, wiele z nich łączyła jedna cecha – intensywnie korzystały z solarium w młodym wieku. By wyjaśnić przyczynę zachorowań, przeprowadzono badania na dużej liczbie osób. Zespół porównał wyniki około 3000 pacjentów klinik dermatologicznych, którzy korzystali z solarium z taką samą grupą kontrolną osób w podobnym wieku, które nigdy nie opalały się w ten sposób. 

Czerniaka zdiagnozowano u 5,1 proc. użytkowników solarium. U osób niekorzystających z solarium pojawił się on w 2,1 proc. przypadków. Po uwzględnieniu wieku, płci, historii oparzeń słonecznych i rodzinnego ryzyka czerniaka, opalanie w solarium wiązało się z 2,85-krotnie wyższym ryzykiem zachorowania na raka. Więcej sesji opalania oznaczało większe ryzyko.

Charakterystyczny był fakt, że groźne zmiany u użytkowników solariów rozwinęły się również na skórze obszarów ciała zwykle chronionych przed słońcem, takich jak dolna część pleców i pośladki. Według badaczy świadczy to o tym, że łóżka opalające mogą powodować szersze uszkodzenia DNA niż ekspozycja na słońce.

Potwierdziła to analiza genomowa. Naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie DNA melanocytów – komórek skóry wytwarzających pigment, w których zaczyna się czerniak. Przebadano w ten sposób 182 melanocyty. Komórki użytkowników solariów miały prawie dwukrotnie większe obciążenie mutacjami niż komórki osób z grupy kontrolnej. Opalanie w solarium powodowało niebezpieczne mutacje niemal na całej powierzchni skóry, podczas gdy zazwyczaj około 20 proc. skóry człowieka jest najbardziej zagrożonych uszkodzeniem w wyniku promieniowania UV.  

Na skórze pacjentów korzystających z solariów, nawet w miejscach bez pieprzyków, znaleźliśmy zmiany DNA, które są mutacjami prekursorowymi predysponującymi do czerniaka. Nigdy wcześniej tego wykazano” – mówi dr Pedram Gerami, profesor badań nad rakiem skóry na Uniwersytecie Northwestern.  

Co wynika z badań? Naukowcy alarmują

Biorąc pod uwagę alarmujące wyniki badań, ich autorzy wzywają do zaostrzenia polityki wobec solariów. Sugerują konieczność wprowadzenia zakazów korzystania z nich przynajmniej przez osoby niepełnoletnie. Zdaniem naukowców w solariach powinny również znajdować się ostrzeżenia, podobne do tych umieszczanych na papierosach.

„To, co słyszę od większości moich pacjentów, to to, że ta ekspozycja zaczęła się w czasie, gdy byli młodzi, nie mieli takiego poziomu wiedzy i wykształcenia jak dorośli” – powiedział dr Gerami. „Czują się skrzywdzeni przez branżę i żałują błędów swojej młodości” – dodaje naukowiec.

Eksperci podkreślają, że każdy, kto często się opalał w młodym wieku, powinien przejść dokładne badanie skóry całego ciała u dermatologa i dowiedzieć się, czy potrzebuje regularnych kontroli. 

W Polsce działalność solariów jest legalna, ale ściśle uregulowana prawnie. Od 2018 r. obowiązuje zakaz udostępniania ich osobom niepełnoletnim oraz reklamy. Wymagana jest także widoczna informacja o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. 

Źródło:

www.sciencedaily.com

scienceblog.com

www.cbsnews.com

Źródło: rp.pl

