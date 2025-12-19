Jak korzystanie z solarium wpływa na ryzyko rozwoju czerniaka? Najnowsze badania

Aktualizacja: 19.12.2025 20:00 Publikacja: 19.12.2025 11:50
W latach 90. i na początku lat 2000. solaria cieszyły się dużą popularnością. Chociaż dziś coraz więcej osób jest świadomych zagrożeń, z jakimi wiąże się korzystanie z takich urządzeń, nadal mają one swoich zwolenników.
Dermatolodzy od dawna ostrzegają, że wizyty w solarium są szkodliwe dla skóry. Teraz naukowcy dostarczyli kolejnych dowodów na to, jak ryzykowne może być korzystanie z tego typu urządzeń.
Tymczasem kolejne badanie naukowe potwierdziło, że szybka opalenizna uzyskana w solarium może powodować poważne konsekwencje dla zdrowia. Zespół naukowców z Uniwersytetu Northwestern w Chicago i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco dowiódł, że solaria powodują rozległe mutacje DNA niemal na całej skórze, pozostawiając „szersze pole” dla komórek przedrakowych czekających na przemianę.
Wyjaśnia to gwałtowne zwiększenie zagrożenia rakiem skóry. Korzystanie z solarium wiąże się z niemal trzykrotnym wzrostem ryzyka czerniaka. Niebezpieczne mutacje wykryto nawet w obszarach zwykle chronionych przed słońcem, co pokazuje, jak silne działanie na skórę mogą mieć łóżka opalające. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Science Advances”.
Uwagę naukowców zwróciła duża liczba zachorowań na raka skóry u kobiet poniżej 50. roku życia na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jak się okazało, wiele z nich łączyła jedna cecha – intensywnie korzystały z solarium w młodym wieku. By wyjaśnić przyczynę zachorowań, przeprowadzono badania na dużej liczbie osób. Zespół porównał wyniki około 3000 pacjentów klinik dermatologicznych, którzy korzystali z solarium z taką samą grupą kontrolną osób w podobnym wieku, które nigdy nie opalały się w ten sposób.
Czerniaka zdiagnozowano u 5,1 proc. użytkowników solarium. U osób niekorzystających z solarium pojawił się on w 2,1 proc. przypadków. Po uwzględnieniu wieku, płci, historii oparzeń słonecznych i rodzinnego ryzyka czerniaka, opalanie w solarium wiązało się z 2,85-krotnie wyższym ryzykiem zachorowania na raka. Więcej sesji opalania oznaczało większe ryzyko.
Charakterystyczny był fakt, że groźne zmiany u użytkowników solariów rozwinęły się również na skórze obszarów ciała zwykle chronionych przed słońcem, takich jak dolna część pleców i pośladki. Według badaczy świadczy to o tym, że łóżka opalające mogą powodować szersze uszkodzenia DNA niż ekspozycja na słońce.
Potwierdziła to analiza genomowa. Naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie DNA melanocytów – komórek skóry wytwarzających pigment, w których zaczyna się czerniak. Przebadano w ten sposób 182 melanocyty. Komórki użytkowników solariów miały prawie dwukrotnie większe obciążenie mutacjami niż komórki osób z grupy kontrolnej. Opalanie w solarium powodowało niebezpieczne mutacje niemal na całej powierzchni skóry, podczas gdy zazwyczaj około 20 proc. skóry człowieka jest najbardziej zagrożonych uszkodzeniem w wyniku promieniowania UV.
„Na skórze pacjentów korzystających z solariów, nawet w miejscach bez pieprzyków, znaleźliśmy zmiany DNA, które są mutacjami prekursorowymi predysponującymi do czerniaka. Nigdy wcześniej tego wykazano” – mówi dr Pedram Gerami, profesor badań nad rakiem skóry na Uniwersytecie Northwestern.
Biorąc pod uwagę alarmujące wyniki badań, ich autorzy wzywają do zaostrzenia polityki wobec solariów. Sugerują konieczność wprowadzenia zakazów korzystania z nich przynajmniej przez osoby niepełnoletnie. Zdaniem naukowców w solariach powinny również znajdować się ostrzeżenia, podobne do tych umieszczanych na papierosach.
„To, co słyszę od większości moich pacjentów, to to, że ta ekspozycja zaczęła się w czasie, gdy byli młodzi, nie mieli takiego poziomu wiedzy i wykształcenia jak dorośli” – powiedział dr Gerami. „Czują się skrzywdzeni przez branżę i żałują błędów swojej młodości” – dodaje naukowiec.
Eksperci podkreślają, że każdy, kto często się opalał w młodym wieku, powinien przejść dokładne badanie skóry całego ciała u dermatologa i dowiedzieć się, czy potrzebuje regularnych kontroli.
W Polsce działalność solariów jest legalna, ale ściśle uregulowana prawnie. Od 2018 r. obowiązuje zakaz udostępniania ich osobom niepełnoletnim oraz reklamy. Wymagana jest także widoczna informacja o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
