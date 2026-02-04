Nowotwory należą do najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych współczesnego świata, pozostając jedną z głównych przyczyn zgonów. Skala problemu stale rośnie – w Polsce każdego roku diagnozuje się około 185 tys. nowych przypadków chorób nowotworowych, a niemal 100 tys. osób umiera z ich powodu. W kontekście tych danych szczególnego znaczenia nabierają badania, które pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego jedne leki okazują się skuteczne, a inne zawodzą i to jeszcze zanim trafią do etapu badań klinicznych. Prace właśnie w tym zakresie prowadzi mgr inż. Aneta Magiera, stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w kategorii doktoranckiej.

Najogólniej rzecz biorąc: czy jesteśmy blisko wynalezienia leku na raka – takiego, który sprawia, że pacjent z tą trudną diagnozą nie postrzega jej już jako wyroku?

Moje badania dotyczą jedynie bardzo wczesnego etapu – pośrednio mogą wspierać selekcję potencjalnych leków przeciwnowotworowych w warunkach laboratoryjnych. Nie zajmuję się leczeniem pacjentów i nie jestem specjalistką kliniczną. Mogę jednak zauważyć, że postęp w leczeniu nowotworów jest realny: poprzez współpracę naukowców, klinicystów i lekarzy stale opracowywane są nowe metody i podejścia terapeutyczne.

A czy da się prosto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wciąż go jeszcze nie mamy?

Rak to nie jedna choroba, ale grupa bardzo różnych jednostek chorobowych. Sposób diagnostyki i leczenia zależy od wielu czynników – rodzaju guza, jego stadium, cech genetycznych czy ogólnego stanu pacjenta.

Jakie mechanizmy działania komórek nowotworowych są wciąż najsłabiej znane?

Nie jestem specjalistką od biologii nowotworów w sensie klinicznym, a moje badania dotyczą raczej narzędzi, które pomagają usprawniać selekcję potencjalnych kandydatów na leki na etapie laboratoryjnym.

Z perspektywy osoby pracującej na tak wczesnym etapie mogę powiedzieć, że jednymi z najsłabiej poznanych obszarów wydają się między innymi mechanizmy odpowiedzialne za zmienność nowotworów czy rola mikrośrodowiska guza, jak interakcje komórek nowotworowych z układem odpornościowym.