Rak to nie jedna choroba, ale grupa bardzo różnych jednostek chorobowych.
Nowotwory należą do najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych współczesnego świata, pozostając jedną z głównych przyczyn zgonów. Skala problemu stale rośnie – w Polsce każdego roku diagnozuje się około 185 tys. nowych przypadków chorób nowotworowych, a niemal 100 tys. osób umiera z ich powodu. W kontekście tych danych szczególnego znaczenia nabierają badania, które pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego jedne leki okazują się skuteczne, a inne zawodzą i to jeszcze zanim trafią do etapu badań klinicznych. Prace właśnie w tym zakresie prowadzi mgr inż. Aneta Magiera, stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w kategorii doktoranckiej.
Moje badania dotyczą jedynie bardzo wczesnego etapu – pośrednio mogą wspierać selekcję potencjalnych leków przeciwnowotworowych w warunkach laboratoryjnych. Nie zajmuję się leczeniem pacjentów i nie jestem specjalistką kliniczną. Mogę jednak zauważyć, że postęp w leczeniu nowotworów jest realny: poprzez współpracę naukowców, klinicystów i lekarzy stale opracowywane są nowe metody i podejścia terapeutyczne.
Rak to nie jedna choroba, ale grupa bardzo różnych jednostek chorobowych. Sposób diagnostyki i leczenia zależy od wielu czynników – rodzaju guza, jego stadium, cech genetycznych czy ogólnego stanu pacjenta.
Nie jestem specjalistką od biologii nowotworów w sensie klinicznym, a moje badania dotyczą raczej narzędzi, które pomagają usprawniać selekcję potencjalnych kandydatów na leki na etapie laboratoryjnym.
Z perspektywy osoby pracującej na tak wczesnym etapie mogę powiedzieć, że jednymi z najsłabiej poznanych obszarów wydają się między innymi mechanizmy odpowiedzialne za zmienność nowotworów czy rola mikrośrodowiska guza, jak interakcje komórek nowotworowych z układem odpornościowym.
Warto zwrócić uwagę na znaczenie badań laboratoryjnych, które poprzedzają bardzo kosztowne i długotrwałe badania kliniczne. To właśnie ten wczesny etap bywa kluczowy – pozwala ocenić, czy dalsze prace nad danym kandydatem na lek są rzeczywiście uzasadnione i czy mają realny potencjał przełożenia na skuteczną terapię.
Prowadzone przeze mnie badania dotyczą jednego z kluczowych aspektów terapii celowanych – zdolności potencjalnych leków do wnikania do wnętrza komórek nowotworowych. W zależności od rodzaju terapii takie wnikanie może być zjawiskiem pożądanym lub nie, dlatego stanowi istotny parametr przy ocenie skuteczności i potencjału terapeutycznego kandydata na lek.
W swoich badaniach sprawdzam, czy konkretne cząsteczki wnikają do pojedynczych, żywych komórek nowotworowych oraz co dzieje się z nimi wewnątrz komórki, jeśli do niej trafią. Innowacyjność tego podejścia wynika z zastosowanej metody badawczej – spektroskopii korelacji fluorescencji połączonej z modelem nanolepkości komórek nowotworowych. W ten sposób mogę precyzyjnie i ilościowo opisywać zarówno proces wnikania leków do komórek, jak i ich wewnątrzkomórkowe interakcje. Tego typu badania mogą pomóc zaoszczędzić czas i środki, pozwalając już na etapie laboratoryjnym ocenić, czy dalsze – bardzo kosztowne – badania kliniczne danego kandydata na lek są rzeczywiście uzasadnione.
Praca na komórkach nowotworowych od zawsze była moim marzeniem naukowym. Wcześniej prowadziłam eksperymenty w obszarze mikrobiologii i wirusologii. Nowotwory były tematem, którym chciałam się zająć ze względu na skalę tego problemu i wciąż ograniczone możliwości jego rozwiązania.
W swojej codziennej pracy eksperymentalnej nie korzystam bezpośrednio z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Mam jednak świadomość, jak dużym usprawnieniem mogą one być, na przykład w obszarze programowania i tworzenia narzędzi do analizy danych.
Najbliższym i najważniejszym dla mnie celem badawczym jest stworzenie szybkiego, prostego i skutecznego narzędzia, niezależnego od typu badanych komórek, które usprawni celowane terapie genowe na etapie wprowadzania DNA/mRNA do wnętrza komórek. Rozwiązanie to ma bazować na rozwijanej przez IChF PAN technologii Cell-IN.
