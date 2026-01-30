Reklama

Śpisz w ten sposób? Takie nawyki mogą być wczesnym sygnałem demencji

Zaburzenia zachowania w czasie snu, takie jak niekontrolowany krzyk, śmiech czy wykonywanie gwałtownych ruchów, mogą być sygnałem ostrzegawczym wysyłanym przez nasz organizm. Jak dowodzą naukowcy, osoby, które doświadczają takich objawów, mogą w przyszłości cierpieć na demencję.

Publikacja: 30.01.2026 11:20

Osoby, które przez długi czas zmagają się z zaburzeniami snu mogą doświadczać stopniowej utraty sprawności umysłowej.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Sleep”, u osób, które aktywnie odgrywają swoje sny, istnieje większe ryzyko rozwoju demencji w późniejszym życiu.

Zaburzenia snu a demencja. Co wykazały badania?

Izolowane zaburzenia zachowania w fazie snu REM (Isolated REM sleep behaviour disorder – iRBD) dotykają około 2 proc. starszych osób. Faza REM to kluczowa faza snu, podczas której intensywnie śnimy. Nasz mózg jest wtedy bardzo aktywny, ale ciało powinno pozostawać w stanie pełnej relaksacji.

Zaburzenia iRBD charakteryzują się utratą naturalnego paraliżu mięśni w fazie REM. Osoby na nie cierpiące w czasie snu mogą aktywnie odgrywać swoje sny – krzyczeć, śmiać się, rzucać się na łóżku, kopać, a nawet wstawać we śnie.

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego Bundang w Seulu potwierdziły, że takie objawy mogą stanowić wczesny sygnał demencji.

Długofalowe badania na dużej grupie osób. Wnioski są alarmujące

Naukowcy obserwowali uczestników badania przez około siedem lat. Wzięło w nim udział 162 pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami snu iRBD. Były to kobiety i mężczyźni z Seulu w Korei Południowej, których średnia wieku w momencie diagnozy wynosiła 66 lat.

Wyniki uczestników analizowano pod kątem 320 różnych parametrów neuropsychologicznych. W czasie trwania badania u pacjentów stwierdzono statystycznie istotny, liniowy spadek pamięci.

Do pomiaru szybkości przetwarzania informacji, koncentracji uwagi i pamięci wykorzystano test symboli i cyfr. Jest on swoistym miernikiem uszkodzeń mózgu i demencji. Zaobserwowano w nim wyraźne zmiany zachodzące u pacjentów. Odnotowano także stałe pogarszanie się pamięci werbalnej i wizualnej u wszystkich uczestników.

W okresie objętym badaniem 33 uczestników nie zachorowało na choroby neurodegeneracyjne, jednak u nich również wystąpił spadek funkcji poznawczych. Oznacza to, że osoby, które przez długi czas zmagają się z iRBD, nawet bez zachorowania na demencję czy chorobę Parkinsona, mogą doświadczać stopniowej utraty sprawności umysłowej.

„Niniejsze badanie, eliminując wcześniejsze ograniczenia związane z krótkim czasem obserwacji i małymi grupami badawczymi, dostarcza długoterminowych danych wykazujących stopniowy spadek w obszarach uwagi, pamięci operacyjnej oraz pamięci u osób z iRBD” – podsumowali autorzy.

Kogo częściej dotyka problem? Kobiety czy mężczyzn?

Badanie wykazało, że pogorszenie funkcji poznawczych u osób z iRBD postępuje wolniej i łagodniej u kobiet niż u mężczyzn.

„Kobiety z iRBD wydawały się wykazywać większą odporność na spadek sprawności poznawczej w porównaniu z mężczyznami” – napisali autorzy badań.

Na razie nie wiadomo, jakie są tego przyczyny. Kolejne analizy mają pomóc wyjaśnić, z czego wynikają te różnice.

„Stopniowe pogarszanie się uwagi, pamięci operacyjnej oraz samej pamięci może stanowić naturalny przebieg neurodegeneracji u mężczyzn z iRBD” – stwierdzili naukowcy.

W świetle tych ustaleń według naukowców konieczne jest opracowanie odpowiedniego podejścia w monitorowaniu spadku funkcji poznawczych u pacjentów z iRBD, uwzględniającego płeć pacjentów.

Źródło:

www.independent.co.uk

academic.oup.com/sleep/

Zdrowie Badania naukowe
