Śpisz w ten sposób? Takie nawyki mogą być wczesnym sygnałem demencji

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Sleep”, u osób, które aktywnie odgrywają swoje sny, istnieje większe ryzyko rozwoju demencji w późniejszym życiu.

Zaburzenia snu a demencja. Co wykazały badania?

Izolowane zaburzenia zachowania w fazie snu REM (Isolated REM sleep behaviour disorder – iRBD) dotykają około 2 proc. starszych osób. Faza REM to kluczowa faza snu, podczas której intensywnie śnimy. Nasz mózg jest wtedy bardzo aktywny, ale ciało powinno pozostawać w stanie pełnej relaksacji.

Zaburzenia iRBD charakteryzują się utratą naturalnego paraliżu mięśni w fazie REM. Osoby na nie cierpiące w czasie snu mogą aktywnie odgrywać swoje sny – krzyczeć, śmiać się, rzucać się na łóżku, kopać, a nawet wstawać we śnie.

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego Bundang w Seulu potwierdziły, że takie objawy mogą stanowić wczesny sygnał demencji.