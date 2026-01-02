Dieta a demencja. Nowe ustalenia naukowców sugerują, aby zrewidować nawyki żywieniowe

Zdrowe nawyki żywieniowe warto kształtować od wczesnego dzieciństwa, co potwierdziły wyniki badania, które przeprowadzili naukowcy z Tufts University w Medford w stanie Massachusetts. Badacze sprawdzili, w jaki sposób nawyki żywieniowe, które utrwaliły się w dzieciństwie i w średnim wieku, wpływają na sprawność umysłu w kolejnych dekadach życia. Wyniki badania opublikowano niedawno na łamach czasopisma naukowego „Current Developments in Nutrition”.

Zdrowa dieta może chronić przed demencją

Badacze przeanalizowali dane dotyczące diety 3059 mieszkańców Wielkiej Brytanii, pochodzące z długofalowego projektu badawczego „1946 British Birth Cohort”. Dane pobrano w kilku momentach życia uczestników badania, od wczesnego dzieciństwa do wieku 64 lat.

Jakość diety badanych osób określono według ich dziennego spożycia takich zdrowych produktów jak owoce, warzywa, pełne ziarna zbóż, nabiał i produkty białkowe. Sprawdzono też, ile dziennie uczestnicy zjadali produktów obniżających jakość ich diety, a więc rafinowanych ziaren zbóż, soli, produktów z dodanym cukrem i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Kilka razy w ciągu życia badanych mierzono też ich zdolności poznawcze przy pomocy różnego rodzaju testów. W okresie dzieciństwa skupiono się na umiejętności czytania i liczenia oraz zasobie słów. Wśród dorosłych sprawdzono z kolei takie cechy sprawnego umysłu jak przypominanie sobie list słów, testy szybkości wyszukiwania wizualnego oraz czasu reakcji.