Reklama

Dieta a demencja. Nowe ustalenia naukowców sugerują, aby zrewidować nawyki żywieniowe

Nowe badanie w gronie kilku tysięcy osób udowadnia, że w ramach noworocznych postanowień warto zadbać o zdrową dietę — i postarać się utrzymać ją przez resztę roku, a najlepiej przez całe życie. Stawką jest dobra kondycja mózgu i odgonienie widma demencji.

Publikacja: 02.01.2026 17:39

Większość uczestników badania, u których stwierdzono najbardziej lotne umysły, należała do grona osó

Większość uczestników badania, u których stwierdzono najbardziej lotne umysły, należała do grona osób stosujących najzdrowszą dietę.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Zdrowe nawyki żywieniowe warto kształtować od wczesnego dzieciństwa, co potwierdziły wyniki badania, które przeprowadzili naukowcy z Tufts University w Medford w stanie Massachusetts. Badacze sprawdzili, w jaki sposób nawyki żywieniowe, które utrwaliły się w dzieciństwie i w średnim wieku, wpływają na sprawność umysłu w kolejnych dekadach życia. Wyniki badania opublikowano niedawno na łamach czasopisma naukowego „Current Developments in Nutrition”.

Zdrowa dieta może chronić przed demencją

Badacze przeanalizowali dane dotyczące diety 3059 mieszkańców Wielkiej Brytanii, pochodzące z długofalowego projektu badawczego „1946 British Birth Cohort”. Dane pobrano w kilku momentach życia uczestników badania, od wczesnego dzieciństwa do wieku 64 lat.

Jakość diety badanych osób określono według ich dziennego spożycia takich zdrowych produktów jak owoce, warzywa, pełne ziarna zbóż, nabiał i produkty białkowe. Sprawdzono też, ile dziennie uczestnicy zjadali produktów obniżających jakość ich diety, a więc rafinowanych ziaren zbóż, soli, produktów z dodanym cukrem i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Czytaj więcej

Wyniki badań sugerują m.in., że czynniki genetyczne mogą wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje
Zdrowie
Ćwiczenia w tym wieku najlepiej chronią przed demencją. Nowe wyniki badań

Kilka razy w ciągu życia badanych mierzono też ich zdolności poznawcze przy pomocy różnego rodzaju testów. W okresie dzieciństwa skupiono się na umiejętności czytania i liczenia oraz zasobie słów. Wśród dorosłych sprawdzono z kolei takie cechy sprawnego umysłu jak przypominanie sobie list słów, testy szybkości wyszukiwania wizualnego oraz czasu reakcji.

Reklama
Reklama

Co warto jeść, aby wspierać sprawność umysłu?

Autorzy badania zauważyli wyraźny, długofalowy związek między konkretnym składem diety a poziomem sprawności intelektualnej badanych w ciągu ich życia. Dieta osób, które na poszczególnych etapach swojego życia wykazywały niższe zdolności poznawcze, z dużo większym prawdopodobieństwem była uboga w zdrowe produkty. Dotyczy to aż 58 proc. uczestników z najsłabszymi wynikami testów na sprawność umysłu.

Dla kontrastu, większość uczestników badania, u których stwierdzono najbardziej lotne umysły, należała jednocześnie do grona osób stosujących najzdrowszą dietę. Jedynie niewielki odsetek najbystrzejszych osób odżywiał się niezdrowo.

Jak wyglądała dieta osób z najlepszymi zdolnościami poznawczymi? Z analiz wynikło, że w porównaniu z badanymi wykazującymi mniejszą sprawność umysłu była ona bogata w świeże owoce i produkty pełnoziarniste, a jednocześnie uboga w ziarna rafinowane.

Czytaj więcej

Autorzy podkreślają jednak, że mimo obiecujących wyników suplementacja powinna odbywać się pod kontr
Nauka
Wystarczy popularna witamina? Przełomowe odkrycie w walce o zdrowe płuca

Badacze zauważyli też, że osoby z grupy o najbystrzejszych umysłach w średnim i starszym wieku spożywały stosunkowo mniej soli. Większy udział w ich diecie miały z kolei warzywa, w szczególności te zielone, a także strączkowe.

Autorzy badania zmierzyli też ryzyko wystąpienia demencji w starszym wieku w zależności od jakości diety. U prawie dziesięciu proc. badanych, którzy odżywiali się niezbyt zdrowo, stwierdzono symptomy, które sygnalizowały początki demencji.

Reklama
Reklama

W grupie osób stosujących dietę średniej jakości odsetek ten wynosił już tylko sześć proc.. W gronie osób, które z kolei odżywiały się najlepiej, symptomy zbliżającej się demencji odnotowano jedynie u 2,4 proc. badanych.

Źródło:
www.cdn.nutrition.org

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia demencja
Dietetyk Damian Dziewiałtowski: Zajadanie się naprzemiennie daniami wytrawnymi i słodkimi zwiększa s
Zdrowie
Które dania wigilijne można jeść bez wyrzutów sumienia? Dietetyk odpowiada
Wyniki badań sugerują m.in., że czynniki genetyczne mogą wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje
Zdrowie
Ćwiczenia w tym wieku najlepiej chronią przed demencją. Nowe wyniki badań
Naukowcy uważają, że kobiety w średnim i starszym wieku są bardziej podatne na urazy, które mogą w d
Zdrowie
Kobiety w średnim wieku powinny uważać na stawy bardziej niż mężczyźni. Oto, co odkryto
W Polsce osoby niepełnoletnie nie mogą wykonać diagnostyki w kierunku HIV bez zgody rodziców bądź op
Zdrowie
Światowy Dzień AIDS. System wpływa w Polsce na wykrywalność zakażeń w pewnej grupie wiekowej?
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski spożywa rocznie około 40-50 k
Zdrowie
Jemy coraz mniej cukru. Pozytywna zmiana w nawykach żywieniowych Polek i Polaków
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama