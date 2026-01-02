Dieta a demencja. Nowe ustalenia naukowców sugerują, aby zrewidować nawyki żywieniowe

Aktualizacja: 03.01.2026 01:36 Publikacja: 02.01.2026 17:39
Większość uczestników badania, u których stwierdzono najbardziej lotne umysły, należała do grona osób stosujących najzdrowszą dietę.
Foto: Adobe Stock
Zdrowe nawyki żywieniowe warto kształtować od wczesnego dzieciństwa, co potwierdziły wyniki badania, które przeprowadzili naukowcy z Tufts University w Medford w stanie Massachusetts. Badacze sprawdzili, w jaki sposób nawyki żywieniowe, które utrwaliły się w dzieciństwie i w średnim wieku, wpływają na sprawność umysłu w kolejnych dekadach życia. Wyniki badania opublikowano niedawno na łamach czasopisma naukowego „Current Developments in Nutrition”.
Badacze przeanalizowali dane dotyczące diety 3059 mieszkańców Wielkiej Brytanii, pochodzące z długofalowego projektu badawczego „1946 British Birth Cohort”. Dane pobrano w kilku momentach życia uczestników badania, od wczesnego dzieciństwa do wieku 64 lat.
Jakość diety badanych osób określono według ich dziennego spożycia takich zdrowych produktów jak owoce, warzywa, pełne ziarna zbóż, nabiał i produkty białkowe. Sprawdzono też, ile dziennie uczestnicy zjadali produktów obniżających jakość ich diety, a więc rafinowanych ziaren zbóż, soli, produktów z dodanym cukrem i nasyconych kwasów tłuszczowych.
Czytaj więcej
Regularna aktywność fizyczna w średnim i późnym okresie dorosłości może zmniejszać ryzyko demencj...
Kilka razy w ciągu życia badanych mierzono też ich zdolności poznawcze przy pomocy różnego rodzaju testów. W okresie dzieciństwa skupiono się na umiejętności czytania i liczenia oraz zasobie słów. Wśród dorosłych sprawdzono z kolei takie cechy sprawnego umysłu jak przypominanie sobie list słów, testy szybkości wyszukiwania wizualnego oraz czasu reakcji.
Autorzy badania zauważyli wyraźny, długofalowy związek między konkretnym składem diety a poziomem sprawności intelektualnej badanych w ciągu ich życia. Dieta osób, które na poszczególnych etapach swojego życia wykazywały niższe zdolności poznawcze, z dużo większym prawdopodobieństwem była uboga w zdrowe produkty. Dotyczy to aż 58 proc. uczestników z najsłabszymi wynikami testów na sprawność umysłu.
Dla kontrastu, większość uczestników badania, u których stwierdzono najbardziej lotne umysły, należała jednocześnie do grona osób stosujących najzdrowszą dietę. Jedynie niewielki odsetek najbystrzejszych osób odżywiał się niezdrowo.
Jak wyglądała dieta osób z najlepszymi zdolnościami poznawczymi? Z analiz wynikło, że w porównaniu z badanymi wykazującymi mniejszą sprawność umysłu była ona bogata w świeże owoce i produkty pełnoziarniste, a jednocześnie uboga w ziarna rafinowane.
Czytaj więcej
Najnowsze badania potwierdzają, że nawet ekspozycja na niskie stężenia pyłu PM2.5 może przyczynia...
Badacze zauważyli też, że osoby z grupy o najbystrzejszych umysłach w średnim i starszym wieku spożywały stosunkowo mniej soli. Większy udział w ich diecie miały z kolei warzywa, w szczególności te zielone, a także strączkowe.
Autorzy badania zmierzyli też ryzyko wystąpienia demencji w starszym wieku w zależności od jakości diety. U prawie dziesięciu proc. badanych, którzy odżywiali się niezbyt zdrowo, stwierdzono symptomy, które sygnalizowały początki demencji.
W grupie osób stosujących dietę średniej jakości odsetek ten wynosił już tylko sześć proc.. W gronie osób, które z kolei odżywiały się najlepiej, symptomy zbliżającej się demencji odnotowano jedynie u 2,4 proc. badanych.
Źródło:
www.cdn.nutrition.org
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rzadko przejmujemy się jedzeniem w święta sałatki jarzynowej, ponieważ kojarzy się głównie z warzywami, ale jeśl...
Regularna aktywność fizyczna w średnim i późnym okresie dorosłości może zmniejszać ryzyko demencji nawet o 45 pr...
Kobiety, zwłaszcza te po czterdziestce, powinny szczególnie zatroszczyć się o zdrowie swoich stawów poprzez regu...
W porównaniu do statystyk światowych dane dotyczące liczby wykrywanych nowych przypadków zakażeń wirusem HIV w P...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Z nowego badania, które przeprowadzono w tym roku wśród Polek i Polaków wynika, że jesteśmy na tyle świadomymi k...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas