Z tego artykułu dowiesz się: Jakie okresy życia zapewniają największą ochronę przed chorobą Alzheimera dzięki aktywności fizycznej?

Jakie specyficzne mechanizmy sprawiają, że aktywność fizyczna wspiera zdrowie mózgu?

Jakie znaczenie ma intensywność ćwiczeń w różnych etapach życia dla redukcji ryzyka demencji?

Zdaniem badaczy z demencją żyje obecnie ponad 55 milionów osób na świecie, a prognozy mówią o wzroście tej liczby do 78 milionów w 2030 r. i 150 milionów w 2050 r. Choć istnieją leki spowalniające postęp niektórych typów schorzenia, w tym choroby Alzheimera, nie istnieje terapia, która pozwoliłaby cofnąć diagnozę. Z tego względu szczególne znaczenie mają tzw. czynniki modyfikowalne, które można włączyć do życia jeszcze zanim pojawią się objawy otępienia. Wyniki najnowszego badania zostały opublikowane w JAMA Network.

Jakie korzyści dla mózgu zapewnia aktywność w średnim i późnym wieku?

Eksperci od lat mówią o pozytywnym wpływie ruchu na kondycję fizyczną i psychiczną. Naukowcom z Boston University School of Public Health oraz Chobanian and Avedisian School of Medicine udało się jednak uzyskać bardziej precyzyjne dane na temat okresów życia, w których aktywność fizyczna zapewnia najlepszą ochronę przed rozwojem choroby Alzheimera i innych postaci demencji.

Zespół badaczy wykorzystał dane ponad 4300 ludzi, w tym 1526 osób we wczesnej dorosłości, 1943 osób w średnim wieku i 885 osób w późnym wieku. Na początku obserwacji żadna z nich nie miała rozpoznanej demencji. Poziom aktywności fizycznej oceniano z wykorzystaniem specjalnego wskaźnika – złożonego wyniku uwzględniającego liczbę godzin snu oraz aktywności siedzącej, lekkiej, umiarkowanej lub intensywnej. Na tej podstawie uczestników podzielono na pięć grup – od najniższego do najwyższego poziomu aktywności.