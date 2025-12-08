Naukowcy porównali dwie diety. Jedna z nich skutkuje większą utratą wagi

Z tego artykułu dowiesz się: Jak dieta wegańska wpływa na utratę masy ciała w porównaniu do diety śródziemnomorskiej?

W jaki sposób różne typy żywienia wpływają na skład ciała i parametry metaboliczne?

Dlaczego eliminacja produktów pochodzenia zwierzęcego i ograniczenie olejów są istotne w diecie wegańskiej?

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Physicians Committee for Responsible Medicine w Waszyngtonie analizuje wpływ różnych typów żywienia na masę ciała, skład ciała oraz wybrane parametry metaboliczne. Naukowcy porównali niskotłuszczową dietę wegańską z dietą śródziemnomorską i ocenili sposób, w jaki zmiany w spożyciu żywności roślinnej – zarówno tej uznawanej za „zdrową”, jak i „niezdrową” – przekładają się na efekty odchudzania. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Frontiers in Nutrition”.

Jak wyglądało badanie?

Podstawą nowej analizy jest wcześniejsze badanie, w którym losowo przydzielono 62 osoby dorosłe z nadwagą do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa przeszła na niskotłuszczową dietę wegańską opartą na owocach, warzywach, zbożach i roślinach strączkowych. Druga stosowała dietę śródziemnomorską, w której główny nacisk położono na owoce, warzywa, rośliny strączkowe, ryby, niskotłuszczowe produkty mleczne oraz oliwę z oliwek extra virgin. Żadnej z grup nie narzucono limitu kalorycznego.

Uczestnicy stosowali diety przez 16 tygodni. Po tym czasie wrócili na 4 tygodnie do swoich wyjściowych nawyków żywieniowych, a następnie zamienili się grupami i stosowali przeciwny model żywienia przez kolejne 16 tygodni. Okazało się, że dieta wegańska jest bardziej efektywna w redukcji masy ciała niż dieta śródziemnomorska oraz zapewnia lepsze wyniki w zakresie masy i składu ciała, wrażliwości na insulinę oraz poziomu cholesterolu.