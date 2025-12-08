Naukowcy porównali dwie diety. Jedna z nich skutkuje większą utratą wagi

Aktualizacja: 08.12.2025 12:52 Publikacja: 08.12.2025 11:09
Z badania wynika, że dieta wegańska jest bardziej efektywna w redukcji masy ciała niż dieta śródziemnomorska oraz zapewnia lepsze wyniki w zakresie masy i składu ciała, wrażliwości na insulinę oraz poziomu cholesterolu.
Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Physicians Committee for Responsible Medicine w Waszyngtonie analizuje wpływ różnych typów żywienia na masę ciała, skład ciała oraz wybrane parametry metaboliczne. Naukowcy porównali niskotłuszczową dietę wegańską z dietą śródziemnomorską i ocenili sposób, w jaki zmiany w spożyciu żywności roślinnej – zarówno tej uznawanej za „zdrową”, jak i „niezdrową” – przekładają się na efekty odchudzania. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Frontiers in Nutrition”.
Podstawą nowej analizy jest wcześniejsze badanie, w którym losowo przydzielono 62 osoby dorosłe z nadwagą do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa przeszła na niskotłuszczową dietę wegańską opartą na owocach, warzywach, zbożach i roślinach strączkowych. Druga stosowała dietę śródziemnomorską, w której główny nacisk położono na owoce, warzywa, rośliny strączkowe, ryby, niskotłuszczowe produkty mleczne oraz oliwę z oliwek extra virgin. Żadnej z grup nie narzucono limitu kalorycznego.
Uczestnicy stosowali diety przez 16 tygodni. Po tym czasie wrócili na 4 tygodnie do swoich wyjściowych nawyków żywieniowych, a następnie zamienili się grupami i stosowali przeciwny model żywienia przez kolejne 16 tygodni. Okazało się, że dieta wegańska jest bardziej efektywna w redukcji masy ciała niż dieta śródziemnomorska oraz zapewnia lepsze wyniki w zakresie masy i składu ciała, wrażliwości na insulinę oraz poziomu cholesterolu.
We wtórnej analizie danych wykorzystano dzienniczki żywieniowe uczestników, aby ocenić związek między trzema wskaźnikami żywienia roślinnego a spadkiem masy ciała. Te wskaźniki to indeks diety roślinnej (PDI), wskaźnik prozdrowotny PDI (hPDI) oraz wskaźnik niezdrowego PDI (uPDI). W systemie PDI za „zdrowe” produkty roślinne uznaje się owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty, orzechy, rośliny strączkowe, oleje, kawę i herbatę. Do kategorii „niezdrowych” zaliczono natomiast soki owocowe, napoje słodzone cukrem, rafinowane zboża, ziemniaki i słodycze. System PDI przypisuje punkty w następujący sposób.
Analiza wykazała wyraźne różnice między badanymi dietami. Wynik PDI znacząco wzrósł na diecie wegańskiej, nie zmienił się natomiast na diecie śródziemnomorskiej. Wynik hPDI wzrósł na obu dietach, co oznacza, że w obu modelach zwiększyło się spożycie „zdrowych” produktów roślinnych. Wynik uPDI wzrósł na diecie wegańskiej i spadł na diecie śródziemnomorskiej. Co ważne, to właśnie wzrost PDI oraz uPDI, obserwowany wyłącznie przy niskotłuszczowej diecie wegańskiej, był powiązany z utratą masy ciała. Z kolei zmiany hPDI, które wystąpiły zarówno na diecie wegańskiej, jak i śródziemnomorskiej, nie wiązały się ze zmianami wagi. Z czego mogło to wynikać? Jak przyznają autorzy, decydujące okazały się dwa elementy – rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczenie spożycia olejów i orzechów.
„Nasze badanie pokazuje, że nawet gdy niskotłuszczowa dieta wegańska obejmuje tak zwane niezdrowe produkty roślinne – zgodnie z definicją indeksu diety roślinnej – takie jak rafinowane zboża i ziemniaki, jest ona lepsza niż dieta śródziemnomorska, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, ponieważ eliminuje produkty odzwierzęce i dodane oleje” – powiedziała dr Hana Kahleova, główna autorka badania.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
