Reklama

Jaki wpływ na dzieci poniżej 12 lat mają smartfony? Nowe badanie nie pozostawia wątpliwości

Najnowsze badania naukowe dostarczają kolejnych dowodów na to, że używanie smartfona może być szkodliwe dla dzieci do 12. roku życia. Wiąże się m.in. ze zwiększonym ryzykiem otyłości i problemów ze zdrowiem psychicznym.

Publikacja: 03.12.2025 15:30

Badanie wykazało, że u dzieci, które wcześnie dostały smartfony i regularnie ich używały, częściej

Badanie wykazało, że u dzieci, które wcześnie dostały smartfony i regularnie ich używały, częściej występowała depresja, otyłość i niedostateczna ilość snu.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak smartfony wpływają na zdrowie dzieci poniżej 12 lat?
  • Dlaczego eksperci zalecają ograniczenie dostępu dzieci do smartfonów do ukończenia 12. roku życia?
  • Jakie ryzyko dla zdrowia psychicznego i fizycznego wiąże się z posiadaniem smartfona przez dzieci?
  • Jakie wnioski wyciągnięto z badań porównujących dzieci z dostępem do smartfonów i bez?
  • Jakie rekomendacje naukowcy przygotowali dla rodziców dotyczące posiadania smartfonów przez dzieci?

Rodzice często mają wątpliwości, w jakim wieku pozwolić dzieciom korzystać ze smartfonów. Nowe badania potwierdzają, że lepiej wstrzymać się z zakupem co najmniej do ukończenia 12. roku życia.

Negatywny wpływ smartfonów na zdrowie dzieci. Co mówią badania?

Nowe badanie zostało przeprowadzone przez Amerykańską Akademię Pediatrii na dużej grupie dzieci i młodzieży. Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Columbia po przeanalizowaniu danych pochodzących od ponad 10 000 nastolatków ze Stanów Zjednoczonych potwierdzili, że posiadanie smartfona może mieć negatywny wpływ na zdrowie najmłodszych.

„Wielu ekspertów apelowało do rodziców o opóźnienie momentu otrzymania pierwszego smartfona przez dzieci ze względu na możliwe szkody dla zdrowia nastolatków, ale do tej pory było niewiele dowodów empirycznych potwierdzających to zalecenie. To badanie pomaga wypełnić tę lukę, korzystając z dużej, ogólnokrajowej próby” – powiedział CNN Zdrowie dr Ran Barzilay, główny autor badania oraz psychiatra dzieci i młodzieży w Children's Hospital of Philadelphia.

Naukowcy porównali osoby, które otrzymały smartfon przed ukończeniem 12. roku życia z tymi, które posiadały go później. Badanie wykazało, że u dzieci, które wcześnie dostały smartfony i regularnie ich używały, częściej występowała depresja, otyłość i niedostateczna ilość snu. Miały o 31 proc. większe ryzyko depresji. Były o 40 proc. bardziej zagrożone otyłością i o 62 proc. bardziej narażone na brak snu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym „Pediatrics”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wczesne starzenie zaczyna się w wieku 66 lat, jednak nie jest to nagły proces. W tym czasie powoli n
Nauka
Co dzieje się z mózgiem w wieku 9, 32, 66 i 83 lat? Przełomowe wyniki badań

Zaskakujące spostrzeżenia naukowców. „Nie patrzyliśmy, co dzieci robiły na telefonie”

Wśród ponad 10 tys. nastolatków uczestniczących w badaniu 63,6 proc. posiadało smartfona, a średnia wieku, w którym go otrzymali, wynosiła 11 lat. Naukowcy stwierdzili, że młodsze dzieci były w większym stopniu narażone na zły sen lub otyłość niż starsi uczestnicy. Im młodsze były dzieci w momencie otrzymania pierwszego smartfona, tym gorsze wyniki zdrowotne były odnotowywane.

Nawet nie patrzyliśmy, co dzieci robiły na telefonie. Zasadniczo zadaliśmy jedno proste pytanie: czy sam fakt posiadania własnego smartfona w tym przedziale wiekowym ma jakikolwiek związek z wynikami zdrowotnymi?” – powiedział CBS News dr Ran Barzilay ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii.

Naukowcy porównali także wyniki dzieci, które otrzymały smartfona w wieku do 12 lat i tych, które go nie miały na przestrzeni czasu. Badanie wykazało, że rok później te, które nie posiadały smartfonów, cieszyły się lepszym zdrowiem psychicznym niż te, które je miały.

„Uwzględniliśmy fakt, że dzieci mogły mieć inne urządzenia technologiczne, takie jak tablety czy iPady, i nie zmieniło to wyników” – powiedział dr Ran Barzilay w wywiadzie dla programu „The Daily Report” w CBS News.

Warto podkreślić, że wśród dzieci posiadających smartfony lepsze wyniki miały te z nich, które podlegały nadzorowi rodzicielskiemu i ograniczeniom co do częstotliwości i czasu korzystania z internetu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wszyscy uczestnicy badania byli w stanie samodzielnie chodzić, nie cierpieli na przewlekłe schorzeni
Nauka
Naukowcy znaleźli nowy sposób na bezsenność? Są wyniki najnowszych badań

Wpływ smartfonów na zdrowie nastolatków. Wnioski naukowców

Naukowcy dostrzegają fakt, że smartfony „mogą odgrywać konstruktywną rolę” w życiu nastolatków poprzez wzmacnianie ich więzi społecznych i pomaganie im w nauce. Zdają sobie sprawę także z tego, że część rodziców uważa je za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom.

Na podstawie wyników badań ich autorzy sugerują jednak, że rodzice powinni postrzegać smartfony jako „istotny czynnik wpływający na zdrowie nastolatków” i podchodzić do decyzji o przekazaniu dziecku takiego urządzenia z dużą ostrożnością i rozwagą. Eksperci radzą, by w razie potrzeby w przypadku młodszych dzieci zastąpić smartfony zwykłymi telefonami, które pozwolą być w stałym kontakcie z dzieckiem.

Naukowcy planują teraz przeanalizować dokładniej, które aspekty korzystania ze smartfona i jego posiadania są powiązane z negatywnymi skutkami zdrowotnymi dla młodych ludzi. Zamierzają również zbadać młodsze dzieci, które nabyły smartfony przed 10. rokiem życia. Pozwoli to zrozumieć, w jakim wieku najmłodsi są najbardziej podatni na szkodliwe skutki korzystania ze smartfona. Głównym celem badań jest znalezienie sposobów ochrony dzieci i młodzieży posiadających smartfony przed konsekwencjami nakreślonymi w ich ustaleniach.

Czytaj więcej

Wyniki badań dowodzą, zdaniem naukowców, że muzyka może być istotnym środkiem niefarmakologicznym st
Nauka
Niefarmakologiczny środek stosowany podczas operacji pomoże pacjentom? Ważne odkrycie

Ile dzieci posiada smartfony? Niepokojące dane

Jak podaje amerykańska stacja CBS News, według ośrodka badawczego Pew Research Center w 2024 r. 95 proc. nastolatków w wieku od 13 do 17 lat posiadało smartfona. Ponad połowa rodziców dzieci w wieku 11 i 12 lat stwierdziła, że ich dzieci również posiadają smartfony. Fakt ten potwierdziło także prawie 30 proc. rodziców dzieci w wieku od 8 do 10 lat oraz 12 proc. rodziców dzieci w wieku od 5 do 7 lat, a nawet 8 proc. rodziców dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Reklama
Reklama

„Najprawdopodobniej wszyscy nastolatkowie w końcu będą mieli smartfona” – powiedział dr Barzilay. „Gdy to nastąpi, zaleca się monitorowanie tego, co nasze dzieci robią na swoich telefonach, upewniając się, że nie są narażone na nieodpowiednie treści oraz że smartfony nie zakłócają snu”.

Źródła:
edition.cnn.com
www.cbsnews.com
www.upi.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Smartfony Badania naukowe dzieci
Małgorzata Osowiecka-Szczygieł: Phubbing może być także efektem nieznajomości swoich własnych potrze
Psychologia
Co mówi o związku fakt, że partner przegląda telefon, siedząc obok? Psycholożka o phubbingu
Zakończenie wieloletniego związku niesie też ze sobą ryzyko idealizowania nowej relacji.
Psychologia
Silver splitters. Rozwody w dojrzałym wieku bywają pierwszą decyzją podjętą samodzielnie
Dr Agnieszka Kowalczewska: Rzadko mówi się o tym, że osoba z zaburzeniem narcystycznym jest tak napr
Psychologia
Narcyz nie wyrządza tak poważnych szkód jak osobowości antyspołeczne. Psycholożka obala mity
O korzyściach wynikających z zabawy świadczą nie tylko konkretne reakcje organizmu, ale też wiele ba
Psychologia
Dorośli popełniają poważny błąd w myśleniu o zabawie i dużo na tym tracą
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Badacze myśleli, że styl komunikacyjny maszyny może mieć wpływ na to, jak dzieci będą się do niej od
Psychologia
Roboty narzucają dzieciom styl komunikacji? Nowe badanie dało interesujący wynik
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama