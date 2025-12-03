Jaki wpływ na dzieci poniżej 12 lat mają smartfony? Nowe badanie nie pozostawia wątpliwości

Z tego artykułu dowiesz się: Jak smartfony wpływają na zdrowie dzieci poniżej 12 lat?

Dlaczego eksperci zalecają ograniczenie dostępu dzieci do smartfonów do ukończenia 12. roku życia?

Jakie ryzyko dla zdrowia psychicznego i fizycznego wiąże się z posiadaniem smartfona przez dzieci?

Jakie wnioski wyciągnięto z badań porównujących dzieci z dostępem do smartfonów i bez?

Jakie rekomendacje naukowcy przygotowali dla rodziców dotyczące posiadania smartfonów przez dzieci?

Rodzice często mają wątpliwości, w jakim wieku pozwolić dzieciom korzystać ze smartfonów. Nowe badania potwierdzają, że lepiej wstrzymać się z zakupem co najmniej do ukończenia 12. roku życia.

Negatywny wpływ smartfonów na zdrowie dzieci. Co mówią badania?

Nowe badanie zostało przeprowadzone przez Amerykańską Akademię Pediatrii na dużej grupie dzieci i młodzieży. Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Columbia po przeanalizowaniu danych pochodzących od ponad 10 000 nastolatków ze Stanów Zjednoczonych potwierdzili, że posiadanie smartfona może mieć negatywny wpływ na zdrowie najmłodszych.

„Wielu ekspertów apelowało do rodziców o opóźnienie momentu otrzymania pierwszego smartfona przez dzieci ze względu na możliwe szkody dla zdrowia nastolatków, ale do tej pory było niewiele dowodów empirycznych potwierdzających to zalecenie. To badanie pomaga wypełnić tę lukę, korzystając z dużej, ogólnokrajowej próby” – powiedział CNN Zdrowie dr Ran Barzilay, główny autor badania oraz psychiatra dzieci i młodzieży w Children's Hospital of Philadelphia.

Naukowcy porównali osoby, które otrzymały smartfon przed ukończeniem 12. roku życia z tymi, które posiadały go później. Badanie wykazało, że u dzieci, które wcześnie dostały smartfony i regularnie ich używały, częściej występowała depresja, otyłość i niedostateczna ilość snu. Miały o 31 proc. większe ryzyko depresji. Były o 40 proc. bardziej zagrożone otyłością i o 62 proc. bardziej narażone na brak snu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym „Pediatrics”.